Latvala/Toyota : "Le retour de Tänak rend les choses plus difficiles".

Le patron de l'équipe Toyota, Jari-Matti Latvala, affirme que la lutte pour le championnat du monde des rallyes sera plus acharnée que jamais l'année prochaine, après la décision d'Ott Tänak de revenir chez Hyundai Motorsport. Tänak a clairement fait part de ses intentions pour 2024 : il souhaite que Hyundai suive l'exemple de Toyota au cours des trois dernières années et s'empare à la fois de la couronne des pilotes et de celle des constructeurs.

"Bien sûr", a déclaré Latvala à DirtFish, "le défi sera plus grand pour nous de remporter le championnat si Ott Tänak passe chez Hyundai l'année prochaine. Je suis très réaliste à ce sujet. Cette année, notre avantage a été d'avoir une voiture très, très fiable et nous devons continuer ainsi l'année prochaine".

Toyota s'est assuré un septième titre constructeur à trois tours de la fin et le titre pilote se jouera dans les deux derniers tours entre les pilotes Yaris Kalle Rovanperä et Elfyn Evans. Latvala a insisté sur le fait que Toyota devait utiliser les résultats positifs de cette saison face à l'attaque de Hyundai l'année prochaine.

Il a poursuivi : "En plus d'une voiture puissante et fiable, nous avons besoin de la constance que nos pilotes ont acquise cette année - c'est vraiment important si Hyundai se présente avec cette configuration. Bien sûr, tout peut arriver en rallye, mais nos pilotes doivent suivre cette voie cohérente et patiente et même s'ils attaquent fort, nous devons penser à la fois au titre et aux rallyes individuels. Nous avons déjà parlé de cela : Cette année, nous avons vu les liens qui nous unissent à nos équipages. Le voyage commun de Kalle Rovanperä et Takamoto Katsuta]la semaine dernière au Japon en est un exemple. L'union fait la force et cela vaut pour toute l'équipe".