Latvala/Toyota: "O regresso de Tänak torna tudo mais difícil".

O chefe de equipa da Toyota, Jari-Matti Latvala, espera que a concorrência no Campeonato do Mundo de Ralis com a rival Hyundai se torne mais apertada em 2024, após a mudança de Ott Tänak.

O chefe de equipa da Toyota, Jari-Matti Latvala, afirma que a luta pelo Campeonato do Mundo de Ralis do próximo ano será mais dura do que nunca, depois de Ott Tänak ter decidido regressar à Hyundai Motorsport. Tänak deixou claras as suas intenções para 2024: ele quer que a Hyundai siga o exemplo da Toyota nos últimos três anos e conquiste as coroas de pilotos e construtores.

"É claro", disse Latvala ao DirtFish, "que o desafio será maior para ganharmos o campeonato se Ott Tänak se mudar para a Hyundai no próximo ano. Sou muito realista quanto a isso. Este ano a nossa vantagem tem sido o facto de termos um carro muito, muito fiável e temos de continuar assim no próximo ano."

A Toyota garantiu o seu sétimo título de construtores a três rondas do fim e o título de pilotos será disputado entre os pilotos do Yaris, Kalle Rovanperä e Elfyn Evans, nas duas últimas rondas. Latvala insistiu que a Toyota tem de capitalizar os resultados positivos desta época para fazer face ao ataque da Hyundai no próximo ano.

E continuou: "Para além do carro forte e fiável, também precisamos que os nossos pilotos tenham a consistência que conseguiram este ano - isso é muito importante quando a Hyundai competir com este alinhamento. É claro que tudo pode acontecer nos ralis, mas os nossos pilotos precisam de seguir este caminho consistente e paciente e, mesmo que ataquem com força, temos de pensar no título, bem como nos ralis individuais. Já falámos sobre isso: Vimos a ligação com as nossas equipas este ano. Um exemplo é a viagem conjunta de Kalle Rovanperä e Takamoto Katsuta ao Japão na semana passada. Juntos são fortes e isso aplica-se a toda a equipa".