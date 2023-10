Sébastien Ogier: "Estoy deseando que empiece el nuevo rally".

Falta una semana para que el viaje al Rally de Europa Central esté ya en pleno apogeo: del 26 al 29 de octubre, el Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) completará su penúltima prueba de la temporada en el triángulo fronterizo de Alemania, Austria y la República Checa. Diez días antes de que los mejores pilotos de rallies del mundo recorran las especiales tras la brillante salida ceremonial en el Hradchin de Praga, importantes protagonistas echaron un vistazo al futuro: el ocho veces Campeón del Mundo de Rallies Sébastien Ogier (Toyota), el Presidente de ADAC Sport Dr. Gerd Ennser como representante de los organizadores, así como el Director del WRC Jona Siebel respondieron a las preguntas en la conferencia de prensa celebrada en el Motorworld de Múnich. Extractos de la conferencia de prensa.

Dr. Gerd Ennser, Presidente de ADAC Sport: "No me habría esperado pistas tan rápidas y selectivas".

Ennser: "El Rallye de Europa Central es un estreno absoluto: por primera vez, una ronda del WRC no sólo tiene lugar en tres países, sino que además está organizada por tres asociaciones. Querían combinar lo mejor de tres países: La ADAC tiene una gran competencia organizativa, los checos aportan un gran entusiasmo por los rallies y Austria contribuye con sus bellos circuitos a esta prueba. Yo mismo me sorprendí de que todavía se puedan encontrar pistas tan rápidas y selectivas en Europa Central. Además, queremos ofrecer un excelente servicio al espectador. En muchos puntos para espectadores hay aparcamientos bien situados, pantallas LED, catering, instalaciones sanitarias y todo lo que ello conlleva. Lo que no debe perderse como visitante es Passau. Está, por supuesto, el parque de servicios, abierto todos los días, y el domingo la gran ceremonia de entrega de premios con personalidades políticas como el Ministro Presidente Markus Söder justo delante del ayuntamiento. A nosotros mismos nos sorprendió el apoyo positivo que recibimos desde el principio, a todos los niveles de la política y la administración y en los tres países. Todo el mundo espera con impaciencia la carrera del WRC".

Y además: "Para mí, hay un gran enfoque en la palabra clave sostenibilidad en el evento. Especialmente importante: los vehículos del WRC con su propulsión híbrida encajan perfectamente en esto. Pero también, por ejemplo, la ADAC Opel Electric Rally Cup en el programa de apoyo demuestra que los vehículos eléctricos pueden participar en los rallyes. En estos grandes eventos deportivos se producen muchos impactos sobre el medio ambiente debido al gran número de aficionados. Por eso animamos a los espectadores a que formen grupos de vehículos. Entre otras cosas, se pueden ganar magníficos bonos de viaje.

Sébastien Ogier (Toyota Gazoo Racing World Rally Team): "Aunque en realidad he puesto fin a mi carrera como piloto a tiempo completo en el WRC después de mi título en 2021, estoy aprovechando la oportunidad de disputar algunas carreras seleccionadas en un equipo de primera como Toyota. Estar solo en casa sería aburrido y, como soy nuevo en Múnich, el Rally de Europa Central es mi nuevo rally de casa. Para ser sincero, nunca había estado en la región del rally y ahora que todo se ha presentado oficialmente, según el reglamento, no se permite a los pilotos entrar en las pistas antes de la inspección oficial. Pero me alegro de que haya de nuevo un rally completamente nuevo del que aún no se dispone de vídeos ni datos. Así se podrá ver qué tripulación funciona mejor".

Ogier añadió: "Durante las próximas dos semanas, los visitantes de Motorworld en Múnich todavía podrán ver tres de mis coches campeones del mundo: Mis coches campeones de 2013, 2018 y 2021. La tecnología de los coches actuales del WRC es fascinante y ha cambiado en los últimos años. Ahora pilotamos coches híbridos. En las ciudades y en el parque de servicio, solo conducimos eléctricos. Es importante que nuestro deporte sea más ecológico. Pero básicamente, son vehículos espectaculares que además tienen un empuje extra, por ejemplo. Al principio no me entusiasmaba tanto, pero ahora es divertido. El conductor tiene que pensar más cuándo usar el impulso".

Jona Siebel (Director General del WRC): "Sólo el domingo informarán en directo 50 emisoras. Los responsables del WRC afrontan esta nueva prueba con mucha expectación. Vemos un máximo de preparación profesional y un concepto audaz: tres países y sus correspondientes socios y organizadores. Estamos impacientes por que empiece. Estamos muy agradecidos de volver a Alemania después de 2019. Alemania es un mercado automovilístico enorme, pero la República Checa y Austria también son importantes. Contamos con 50 emisoras que informan en directo y retransmiten lo más destacado en 150 canales. La sostenibilidad es un tema increíblemente amplio. Desde 2022, somos el primer Mundial que funciona con combustible 100 % libre de combustibles fósiles. En noviembre se publicará una estrategia de sostenibilidad. La semana pasada obtuvimos la acreditación de 3 estrellas de la FIA, el máximo galardón en sostenibilidad".