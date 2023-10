Sébastien Ogier : "J'ai hâte de commencer ce nouveau rallye".

Du 26 au 29 octobre, le championnat du monde des rallyes (WRC) disputera l'avant-dernière manche de la saison aux confins de l'Allemagne, de l'Autriche et de la République tchèque. Dix jours avant que les meilleurs pilotes de rallye du monde ne s'élancent sur les spéciales du Hradchin à Prague, des protagonistes importants ont jeté un regard en avant : l'octuple champion du monde des rallyes Sébastien Ogier (Toyota), le président de l'ADAC Sport Dr. Gerd Ennser en tant que représentant des organisateurs ainsi que le directeur du WRC Jona Siebel ont répondu à toutes les questions lors de la conférence de presse à Motorworld Munich. Extraits de la conférence de presse.

Gerd Ennser, président de l'ADAC Sport : "Je ne m'attendais pas à ces parcours rapides et sélectifs".

Ennser : "Le Zentral Europa Rallye est une première absolue : pour la première fois, une manche du WRC se déroule non seulement dans trois pays, mais est également organisée par trois fédérations. Ils voulaient réunir le meilleur de trois pays : L'ADAC a une grande compétence en matière d'organisation, les Tchèques apportent un enthousiasme énorme pour le rallye et l'Autriche apporte de magnifiques parcours à cette course. J'ai moi-même été surpris de trouver des parcours aussi rapides et sélectifs en Europe centrale. De plus, nous voulons offrir un excellent service aux spectateurs. De nombreux points d'accueil des spectateurs proposent des parkings bien situés, des écrans LED, des services de restauration, des installations sanitaires et tout ce qui va avec. Ce qu'il ne faut pas manquer en tant que visiteur, c'est Passau. Il y a bien sûr le parc d'assistance ouvert tous les jours et, le dimanche, la grande cérémonie de remise des prix avec des personnalités politiques comme le ministre-président Markus Söder, directement devant l'hôtel de ville. Nous avons nous-mêmes été surpris par le soutien positif que nous avons reçu dès le début du projet - à tous les niveaux de la politique et de l'administration et dans les trois pays. Tout le monde se réjouit de la course WRC".

Et d'ajouter : "Pour moi, cette manifestation met fortement l'accent sur le mot-clé "durabilité". Ce qui est particulièrement important, c'est que les voitures WRC avec leur moteur hybride s'inscrivent parfaitement dans cette optique. Mais l'ADAC Opel Electric Rally Cup, qui fait partie du programme-cadre, prouve également que les véhicules électriques peuvent participer aux rallyes. Lors de ces grands événements sportifs, le nombre élevé de fans a un impact important sur l'environnement. C'est pourquoi nous encourageons les spectateurs sur place à faire du covoiturage. Il y a notamment de superbes bons de voyage à gagner".

Sébastien Ogier (Toyota Gazoo Racing World Rally Team) : "Même si j'ai mis fin à ma carrière de pilote à plein temps en WRC après mon titre en 2021, je profite de l'occasion pour disputer quelques courses choisies dans une équipe de pointe comme Toyota. Rester à la maison serait ennuyeux et comme je suis un nouveau Munichois, le Zentral Europa Rallye est mon nouveau rallye à domicile. Pour être honnête, je n'avais jamais été dans la région du rallye auparavant et maintenant que tout a été officiellement présenté, le règlement ne permet pas non plus aux pilotes de se rendre sur les circuits avant la visite officielle. Mais je suis content qu'il y ait à nouveau un tout nouveau rallye pour lequel il n'y a pas encore de vidéos ni de données. On peut ainsi voir quelle équipe travaille vraiment le mieux".

Ogier a ajouté : "Au cours des deux prochaines semaines, les visiteurs de Motorworld à Munich pourront encore voir trois de mes voitures de champion du monde : Mes voitures championnes de 2013, 2018 et 2021. La technologie des voitures WRC actuelles est fascinante et a évolué ces dernières années. Nous pilotons désormais des voitures hybrides. Dans les villes et au parc d'assistance, nous ne roulons qu'à l'électricité. Il est important que notre sport devienne plus vert. Mais en principe, ce sont simplement des voitures spectaculaires, qui disposent par exemple d'un extraboost. Au début, je n'étais pas très enthousiaste à ce sujet, mais maintenant, c'est amusant. Le conducteur doit davantage réfléchir au moment d'utiliser le boost".

Jona Siebel (Managing Director WRC) : "Rien que le dimanche, 50 chaînes retransmettent en direct. Les responsables du WRC abordent ce nouvel événement avec beaucoup d'enthousiasme. Nous constatons une préparation professionnelle maximale et un concept audacieux : trois pays et des partenaires et organisateurs en conséquence. Nous sommes impatients de commencer. Nous sommes reconnaissants d'être à nouveau présents en Allemagne après 2019. L'Allemagne est un énorme marché automobile, mais la République tchèque et l'Autriche sont également importantes. Nous avons 50 établissements qui couvrent l'événement en direct et diffusent les moments forts sur 150 chaînes. La durabilité est un thème incroyablement vaste. Depuis 2022, nous sommes le premier championnat du monde à rouler avec du carburant 100 pour cent exempt d'énergies fossiles. Une stratégie de durabilité sera publiée en novembre. La semaine dernière, nous avons reçu l'accréditation 3 étoiles de la FIA, la plus haute distinction dans le domaine de la durabilité".