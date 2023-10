Sébastien Ogier: "Non vedo l'ora di iniziare il nuovo rally".

Manca una settimana prima che il viaggio verso il Rally dell'Europa Centrale sia già in pieno svolgimento: dal 26 al 29 ottobre, il Campionato del Mondo Rally (WRC) completerà il suo penultimo appuntamento della stagione nel triangolo di confine tra Germania, Austria e Repubblica Ceca. Dieci giorni prima che i migliori piloti di rally del mondo si precipitino sulle prove speciali dopo la scintillante cerimonia di partenza sull'Hradchin di Praga, importanti protagonisti hanno dato uno sguardo al futuro: l'otto volte campione del mondo di rally Sébastien Ogier (Toyota), il presidente di ADAC Sport Dr. Gerd Ennser, in qualità di rappresentante degli organizzatori, e il direttore del WRC Jona Siebel hanno risposto alle domande durante la conferenza stampa al Motorworld di Monaco. Estratti dalla conferenza stampa.

Il Presidente di ADAC Sport Dr. Gerd Ennser: "Non mi sarei aspettato dei tracciati così veloci e selettivi".

Ennser: "Il Rally dell'Europa Centrale è una prima assoluta: per la prima volta, una gara del WRC non solo si svolge in tre Paesi, ma è anche organizzata da tre associazioni. Si è voluto combinare il meglio di tre Paesi: L'ADAC ha un'elevata competenza organizzativa, i cechi portano un grande entusiasmo per il rally, l'Austria contribuisce con bellissimi tracciati a questa gara. Io stesso sono rimasto sorpreso dal fatto che si possano ancora trovare piste così veloci e selettive in Europa centrale. Inoltre, vogliamo offrire un servizio eccellente agli spettatori. In molti punti per gli spettatori ci sono parcheggi ben posizionati, schermi a LED, catering, servizi igienici e tutto ciò che ne consegue. Quello che non dovete perdere come visitatori è Passau. C'è naturalmente il parco assistenza, aperto tutti i giorni, e la domenica la grande cerimonia di premiazione con celebrità politiche come il ministro presidente Markus Söder proprio di fronte al municipio. Siamo rimasti sorpresi dal sostegno positivo che abbiamo ricevuto fin dall'inizio per il progetto, a tutti i livelli politici e amministrativi e in tutti e tre i Paesi. Tutti non vedono l'ora di correre il WRC".

E ancora: "Per me la parola chiave dell'evento è la sostenibilità. Particolarmente importante: i veicoli del WRC con la loro trazione ibrida si adattano perfettamente a questo aspetto. Ma anche, ad esempio, l'ADAC Opel Electric Rally Cup nel programma di supporto dimostra che i veicoli elettrici possono partecipare ai rally. In occasione di questi grandi eventi sportivi si verificano molti impatti sull'ambiente a causa dell'elevato numero di fan. Per questo motivo incoraggiamo gli spettatori in loco a formare dei car pooling. In palio, tra l'altro, ci sono fantastici buoni viaggio.

Sébastien Ogier (Toyota Gazoo Racing World Rally Team): "Anche se ho concluso la mia carriera di pilota a tempo pieno nel WRC dopo il mio titolo nel 2021, sto cogliendo l'opportunità di partecipare ad alcune gare selezionate in un team di punta come Toyota. Stare a casa sarebbe noioso e dato che sono nuovo a Monaco, il Rally dell'Europa Centrale è il mio nuovo rally di casa. Ad essere sincero, non ero mai stato in questa regione e ora che tutto è stato presentato ufficialmente, secondo il regolamento, i piloti non possono entrare in pista prima dell'ispezione ufficiale. Ma sono felice che ci sia di nuovo un rally completamente nuovo di cui non sono ancora disponibili video e dati. Così si potrà vedere quale equipaggio lavora davvero meglio".

Ogier ha aggiunto: "Nelle prossime due settimane, i visitatori del Motorworld di Monaco potranno ancora vedere tre delle mie vetture campione del mondo: Le mie auto campione del 2013, del 2018 e del 2021. La tecnologia delle attuali auto WRC è affascinante ed è cambiata negli ultimi anni. Ora stiamo pilotando auto ibride. In città e nel parco assistenza, guidiamo solo auto elettriche. È importante che il nostro sport diventi più ecologico. Ma in fondo si tratta semplicemente di veicoli spettacolari che hanno anche una spinta in più, per esempio. All'inizio non ne ero entusiasta, ma ora è divertente. Il pilota deve pensare di più a quando usare la spinta".

Jona Siebel (Direttore Generale WRC): "Solo domenica 50 emittenti trasmetteranno in diretta. I responsabili del WRC affrontano questo nuovo evento con molta attesa. Vediamo una preparazione professionale di altissimo livello e un concetto audace: tre Paesi e relativi partner e organizzatori. Non vediamo l'ora di iniziare. Siamo grati di tornare in Germania dopo il 2019. La Germania è un grande mercato automobilistico, ma anche la Repubblica Ceca e l'Austria sono importanti. Abbiamo 50 emittenti che trasmettono in diretta e i momenti salienti in 150 canali. La sostenibilità è un tema incredibilmente ampio. Dal 2022, siamo la prima Coppa del Mondo a utilizzare un carburante al 100% privo di combustibili fossili. A novembre verrà pubblicata una strategia di sostenibilità. La scorsa settimana abbiamo ottenuto l'accreditamento a 3 stelle dalla FIA, il più alto riconoscimento in materia di sostenibilità".