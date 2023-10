Sébastien Ogier: "Estou ansioso pelo novo rali".

Citações da conferência de imprensa do Rali da Europa Central, penúltima ronda do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), Ogier, oito vezes Campeão do Mundo de Ralis, inicia o seu "novo rali caseiro"

Falta uma semana para a viagem para o Rali da Europa Central estar em pleno andamento: de 26 a 29 de outubro, o Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) completará a sua penúltima ronda da época no triângulo fronteiriço da Alemanha, Áustria e República Checa. Dez dias antes de os melhores pilotos de rali do mundo percorrerem as provas especiais após a brilhante cerimónia de partida em Hradchin, em Praga, importantes protagonistas deram uma vista de olhos: o octacampeão mundial de ralis Sébastien Ogier (Toyota), o Presidente da ADAC Sport, Dr. Gerd Ennser, como representante dos organizadores, bem como o Diretor do WRC, Jona Siebel, responderam a perguntas na conferência de imprensa no Motorworld Munique. Excertos da conferência de imprensa.

Presidente da ADAC Sport, Dr. Gerd Ennser: "Não estava à espera de pistas tão rápidas e selectivas".

Ennser: "O Rali da Europa Central é uma estreia absoluta: pela primeira vez, uma ronda do WRC não só se realiza em três países, como também é organizada por três associações. Quiseram combinar o melhor de três países: A ADAC tem uma grande competência organizativa, os checos trazem um enorme entusiasmo pelos ralis e a Áustria contribui com belas pistas para esta ronda. Eu próprio fiquei surpreendido por ainda se poderem encontrar pistas tão rápidas e selectivas na Europa Central. Além disso, queremos oferecer um excelente serviço aos espectadores. Em muitos pontos de encontro dos espectadores há lugares de estacionamento bem localizados, ecrãs LED, catering, instalações sanitárias e tudo o que isso implica. O que não deve perder como visitante é Passau. Há, naturalmente, o parque de serviços, que está aberto todos os dias, e no domingo a grande cerimónia de entrega de prémios com celebridades políticas como o Ministro Presidente Markus Söder, mesmo em frente à Câmara Municipal. Nós próprios ficámos surpreendidos com o apoio positivo que recebemos ao projeto desde o início - a todos os níveis da política e da administração e nos três países. Toda a gente está ansiosa pela corrida do WRC".

E ainda: "Para mim, a palavra-chave sustentabilidade está muito presente no evento. Especialmente importante: os veículos do WRC, com a sua tração híbrida, enquadram-se perfeitamente neste aspeto. Mas também, por exemplo, a ADAC Opel Electric Rally Cup no programa de apoio prova que os veículos eléctricos podem participar em ralis. Devido ao grande número de adeptos, ocorrem muitos impactos no ambiente nestes grandes eventos desportivos. É por isso que encorajamos os espectadores no local a formar grupos de automóveis. Entre outras coisas, há excelentes vales de viagem para ganhar.

Sébastien Ogier (Toyota Gazoo Racing World Rally Team): "Embora tenha terminado a minha carreira como piloto a tempo inteiro no WRC após o meu título em 2021, estou a aproveitar a oportunidade para disputar algumas corridas seleccionadas numa equipa de topo como a Toyota. Ficar em casa seria aborrecido e, como sou novo em Munique, o Rali da Europa Central é o meu novo rali caseiro. Para ser sincero, nunca tinha estado na região do rali e, agora que tudo foi oficialmente apresentado, de acordo com os regulamentos, os pilotos não podem entrar nas pistas antes da inspeção oficial. Mas estou contente por haver novamente um rali completamente novo, do qual ainda não existem vídeos e dados disponíveis. Assim, podemos ver qual a equipa que realmente funciona melhor."

Ogier acrescentou: "Durante as próximas duas semanas, os visitantes do Motorworld em Munique poderão ainda ver três dos meus carros campeões do mundo: Os meus carros campeões de 2013, 2018 e 2021. A tecnologia dos actuais carros do WRC é fascinante e mudou nos últimos anos. Estamos agora a pilotar carros híbridos. Nas cidades e no parque de assistência, só conduzimos carros eléctricos. É importante que o nosso desporto se torne mais ecológico. Mas, basicamente, são apenas veículos espectaculares que também têm um impulso extra, por exemplo. No início, não estava muito entusiasmado com isso, mas agora é divertido. O condutor tem de pensar mais sobre quando utilizar o impulso".

Jona Siebel (Diretor Geral do WRC): "Só no domingo, 50 emissoras vão transmitir em direto. Os responsáveis do WRC estão a entrar neste novo evento com muita expetativa. Vemos um máximo de preparação profissional e um conceito arrojado: três países e parceiros e organizadores correspondentes. Mal podemos esperar pelo início. Estamos gratos por estarmos de volta à Alemanha depois de 2019. A Alemanha é um enorme mercado automóvel, mas a República Checa e a Áustria também são importantes. Temos 50 emissoras a transmitir em direto e a transmitir os destaques em 150 canais. A sustentabilidade é um tema incrivelmente vasto. Desde 2022, somos o primeiro Campeonato do Mundo a funcionar com combustível 100 por cento isento de combustíveis fósseis. Em novembro, será publicada uma estratégia de sustentabilidade. Na semana passada, recebemos a acreditação de 3 estrelas da FIA - a mais alta distinção em sustentabilidade".