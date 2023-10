Sébastien Ogier quiere ganar en casa en Passau

El ocho veces campeón de rallies Sébastien Ogier cree que el tiempo en el nuevo Rally de Europa Central (26-29 de octubre), penúltima prueba del Campeonato del Mundo de Rallies (WRC), podría determinar si puede ganar allí o no. Ogier, que pilota a tiempo parcial para el fabricante Toyota Gazoo Racing, ganador del título, ha ganado tres de sus seis salidas en el Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA en lo que va de temporada.

El Rally de Europa Central de la próxima semana, una nueva cita para 2023, ofrece al piloto de origen francés la oportunidad de conquistar un nuevo territorio. Pero Ogier dice que sus posibilidades de hacerlo dependen en gran medida de la meteorología. Ogier saldrá quinto en el Toyota GR Yaris Rally1 y espera que las condiciones estén secas y la carretera lo más limpia posible en la prueba de cuatro días, que pasa por Alemania, Austria y la República Checa.

"No estoy tan seguro sobre el Rally de Europa Central", dijo Ogier, "ya que mi posición de salida para este rally podría no ser la ideal. Probablemente dependerá del tiempo, y si está seco probablemente podamos luchar por la primera posición. Si se pone más lluvioso, puede ser todo un reto después de unos cuantos coches. Siempre empiezo cada rally con el objetivo de ser lo más fuerte posible y veremos lo que es posible. Es un rally completamente nuevo y es difícil saber qué esperar, pero de eso también se trata el rally, de adaptarse a nuevas situaciones."

Toyota aún no ha confirmado su alineación de pilotos para 2024, aunque cuando se le preguntó por sus planes, Ogier indicó que le gustaría continuar con el equipo a tiempo parcial. "Si puedo continuar así, creo que me vendría muy bien", admitió. "Ese es más o menos el plan y creo que es una buena situación tanto para el equipo como para mí. Todavía puedo conseguir buenos resultados y estoy disfrutando, así que no veo ninguna razón para no seguir así."