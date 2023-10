Sébastien Ogier vise une "victoire à domicile" à Passau

Sébastien Ogier, huit fois champion du monde des rallyes, pense que la météo du nouveau Rallye d'Europe centrale (26-29 octobre), avant-dernière manche du Championnat du monde des rallyes (WRC), pourrait déterminer s'il peut ou non y remporter la victoire. Ogier, qui roule à temps partiel pour le constructeur titré Toyota Gazoo Racing, a jusqu'à présent remporté trois de ses six participations au Championnat du monde des rallyes de la FIA cette saison.

Le Rallye d'Europe centrale de la semaine prochaine, un tout nouveau rendez-vous pour 2023, offre au Français d'origine l'opportunité de conquérir de nouveaux territoires. Mais selon Ogier, les chances de réussite dépendent fortement de la météo. Ogier s'élancera en cinquième position au volant de la Toyota GR Yaris Rally1 et espère que les conditions seront sèches et la route la plus propre possible lors de cette épreuve de quatre jours qui traversera l'Allemagne, l'Autriche et la République tchèque.

"Je n'en suis pas si sûr pour le Rallye d'Europe centrale", a déclaré Ogier, "car ma position de départ n'est peut-être pas optimale pour ce rallye. Cela dépendra probablement de la météo et s'il fait sec, nous pourrons probablement nous battre pour la position de tête. S'il pleut, après quelques voitures, cela peut être assez difficile. Je commence toujours chaque rallye avec l'objectif d'être le plus fort possible et nous verrons ce qui est possible. C'est un tout nouveau rallye et il est difficile de savoir à quoi s'attendre, mais c'est aussi ça le rallye, s'adapter à de nouvelles situations".

Toyota n'a pas encore confirmé sa liste de pilotes pour 2024, même si Ogier, interrogé sur ses projets, a indiqué qu'il aimerait continuer à temps partiel avec l'équipe. "Si je peux continuer comme ça, je pense que cela pourrait très bien me convenir", a-t-il admis. "C'est plus ou moins le plan et je pense que c'est une bonne situation à la fois pour l'équipe et pour moi. Je peux toujours obtenir de bons résultats et j'aime ça, donc je ne vois pas de raison de ne pas continuer ainsi".