Sébastien Ogier punta alla "vittoria in casa" a Passau

Sébastien Ogier, bavarese per scelta grazie alla moglie Andrea Kaiser, che vive anch'essa in Svizzera, punta a una "vittoria in casa" nel Rally dell'Europa Centrale e prevede di tornare a un programma part-time nel 2024.

L'otto volte campione di rally Sébastien Ogier ritiene che le condizioni meteorologiche del nuovo Central Europe Rally (26-29 ottobre), penultimo appuntamento del Campionato del Mondo Rally (WRC), potrebbero determinare la sua vittoria o meno. Ogier, che guida part-time per il costruttore vincitore del titolo Toyota Gazoo Racing, ha vinto tre delle sue sei partenze nel FIA World Rally Championship finora in questa stagione.

Il Rally dell'Europa Centrale della prossima settimana, un appuntamento inedito per il 2023, offre al pilota di origine francese la possibilità di conquistare un nuovo territorio. Ma Ogier afferma che le sue possibilità dipendono in larga misura dalle condizioni meteorologiche. Ogier partirà quinto con la Toyota GR Yaris Rally1 e spera in condizioni di asciutto e di strade il più possibile pulite nei quattro giorni di gara, che attraversano Germania, Austria e Repubblica Ceca.

"Non sono sicuro del Rally dell'Europa Centrale", ha detto Ogier, "perché la mia posizione di partenza per questo rally potrebbe non essere ideale. Dipenderà probabilmente dal tempo: se sarà asciutto potremo lottare per la prima posizione. Se la pioggia si fa più intensa, può essere molto impegnativo per alcune vetture. Inizio sempre ogni rally con l'obiettivo di essere il più forte possibile e vedremo cosa sarà possibile fare. È un rally completamente nuovo ed è difficile dire cosa aspettarsi, ma il rally è anche questo, adattarsi a nuove situazioni".

Toyota non ha ancora confermato la sua formazione di piloti per il 2024, anche se quando gli è stato chiesto dei suoi piani, Ogier ha indicato che vorrebbe continuare con la squadra su base part-time. "Se potrò continuare così, penso che potrebbe andarmi bene", ha ammesso. "È più o meno questo il piano e penso che sia una buona situazione sia per la squadra che per me. Posso ancora ottenere buoni risultati e mi sto divertendo, quindi non vedo alcun motivo per non continuare così".