Sébastien Ogier quer "vencer em casa" em Passau

Sébastien Ogier, oito vezes campeão de ralis, acredita que as condições climatéricas no Rali da Europa Central (26-29 de outubro), penúltima ronda do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), podem determinar se ele pode ou não vencer. Ogier, que conduz a tempo parcial para o construtor Toyota Gazoo Racing, vencedor do título, ganhou três das suas seis partidas no Campeonato do Mundo de Ralis da FIA até agora nesta época.

O Rali da Europa Central da próxima semana, uma nova data para 2023, oferece ao piloto nascido em França a oportunidade de conquistar um novo território. Mas Ogier diz que as suas hipóteses de o fazer dependem em grande medida das condições meteorológicas. Ogier vai largar em quinto lugar no Toyota GR Yaris Rally1 e espera condições secas e uma estrada tão limpa quanto possível no evento de quatro dias, que passa pela Alemanha, Áustria e República Checa.

"Não tenho tanta certeza quanto ao Rali da Europa Central", disse Ogier, "pois a minha posição de partida para este rali pode não ser a ideal. Dependerá provavelmente das condições climatéricas e, se estiver seco, poderemos provavelmente lutar pela primeira posição. Se chover mais, pode ser um desafio para alguns carros. Começo sempre cada rali com o objetivo de ser o mais forte possível e vamos ver o que é possível. É um rali completamente novo e é difícil dizer o que esperar, mas os ralis são isso mesmo, adaptarmo-nos a novas situações."

A Toyota ainda não confirmou o seu alinhamento de pilotos para 2024, embora quando questionado sobre os seus planos, Ogier tenha indicado que gostaria de continuar com a equipa a tempo parcial. "Se eu puder continuar assim, acho que me poderia servir muito bem", admitiu. "É mais ou menos esse o plano e penso que é uma boa situação tanto para a equipa como para mim. Ainda consigo obter bons resultados e estou a gostar, por isso não vejo qualquer razão para não continuar assim."