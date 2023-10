Evans : "Le Rallye d'Europe Centrale, un pas vers l'inconnu".

L'épreuve débutera le jeudi 26 octobre à Prague et comprendra des parcours à travers la République tchèque, l'Allemagne et l'Autriche dans un nouveau format à trois nations pour le WRC.

Interrogé sur ce qu'il attendait des spéciales sur asphalte du Rallye d'Europe centrale, le Gallois Evans a répondu : "Nous n'en savons pas vraiment beaucoup. Les organisateurs ont mis à disposition quelques vidéos des étapes, mais il est difficile d'évaluer à quoi ressemblera le rallye. C'est un nouveau rallye pour tout le monde, personne ne sait vraiment à quoi s'attendre des routes ou à quel point elles seront différentes d'un jour à l'autre".

Après son essai avant l'événement en République tchèque, Evans a ajouté : "Faire des essais en République tchèque est quelque chose de nouveau pour moi. Cela fait un bon moment que nous n'avons pas roulé sur l'asphalte en Croatie. Pour les réglages, nous avons besoin de quelque chose qui fonctionne partout et qui est difficile à obtenir lors d'une journée d'essais, mais nous ferons de notre mieux", a expliqué Evans, qui compte 31 points de retard sur son coéquipier Toyota Kalle Rovanperä, leader du WRC, et qui a une chance mathématique de remporter le titre. "Beaucoup de choses dépendent de la météo que nous avons. De toute évidence, il est plus probable qu'il pleuve à cette période de l'année qu'en été, et s'il pleut beaucoup, la route devient toujours plus boueuse et plus sale et il devient très difficile d'évaluer l'adhérence".

Evans a un solide palmarès sur asphalte, il a remporté le Rallye de Croatie en début d'année et a mené une bonne partie du FORUM8 Rallye du Japon l'an dernier. Il a également remporté la victoire sur la terre finlandaise cette année.