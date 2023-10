Evans: "Il Rally dell'Europa centrale fa un passo verso l'ignoto".

Elfyn Evans, secondo classificato nel WRC e in lizza per il titolo, ha parlato della possibilità di affrontare l'ignoto quando la settimana prossima prenderà il via il Central European Rally (CER), penultimo appuntamento del Campionato del Mondo Rally FIA (WRC).

L'evento inizia a Praga giovedì 26 ottobre e prevede percorsi attraverso la Repubblica Ceca, la Germania e l'Austria in un nuovo formato a tre nazioni per il WRC.

Alla domanda su cosa si aspetta dalle prove su asfalto del Central Europe Rally, il gallese Evans ha risposto: "Non ne sappiamo molto. Gli organizzatori hanno fornito alcuni video delle tappe, ma è difficile valutare come sarà il rally. È un rally nuovo per tutti, nessuno sa davvero cosa aspettarsi dalle strade o quanto saranno diverse da un giorno all'altro".

Dopo il test pre-gara in Repubblica Ceca, Evans ha aggiunto: "Il test in Repubblica Ceca è una novità per me. È passato un bel po' di tempo dall'ultima volta che siamo stati sull'asfalto in Croazia. Per la messa a punto abbiamo bisogno di qualcosa che funzioni ovunque e questo è difficile da ottenere in una giornata di test, ma faremo del nostro meglio", ha spiegato Evans, che si trova a 31 punti dal suo compagno di squadra Kalle Rovanperä, leader del WRC, e ha la possibilità matematica di vincere il titolo. "Molto dipende dal tempo che avremo. Ovviamente in questo periodo dell'anno è più probabile che piova rispetto all'estate, e quando piove molto la strada diventa sempre più fangosa e sporca e diventa molto difficile valutare l'aderenza".

Evans ha un ottimo curriculum negli eventi su asfalto: ha vinto il Rally di Croazia all'inizio di quest'anno e ha guidato gran parte del FORUM8 Rally Japan l'anno scorso. Inoltre, quest'anno ha vinto sullo sterrato finlandese.