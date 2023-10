Evans: "Rali da Europa Central: um passo para o desconhecido".

O vice-campeão do WRC e candidato ao título, Elfyn Evans, falou sobre a possibilidade de se lançar no desconhecido quando o Rali da Europa Central (RCE) começar na próxima semana, a penúltima ronda do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA (WRC).

O evento começa em Praga na quinta-feira, 26 de outubro, e inclui percursos pela República Checa, Alemanha e Áustria, num novo formato de três nações para o WRC.

Questionado sobre o que espera das etapas de asfalto do Rali da Europa Central, o galês Evans disse: "Não sabemos muito sobre isso. Os organizadores forneceram alguns vídeos das etapas, mas é difícil avaliar como será o rali. É um rali novo para todos, ninguém sabe realmente o que esperar das estradas ou quão diferentes serão de um dia para o outro."

Após o seu teste pré-evento na República Checa, Evans acrescentou: "Testar na República Checa é algo novo para mim. Já passou bastante tempo desde a última vez que estivemos em asfalto na Croácia. Para a afinação precisamos de algo que funcione em todo o lado e isso é difícil de conseguir num dia de testes, mas vamos fazer o nosso melhor," explicou Evans, que está a 31 pontos do seu companheiro de equipa Toyota líder do WRC, Kalle Rovanperä, e tem uma hipótese matemática de ganhar o título. "Muito depende do tempo que tivermos. Obviamente, nesta altura do ano é mais provável que chova do que no verão e, quando chove muito, a estrada fica mais lamacenta e suja e torna-se muito difícil avaliar a aderência."

Evans tem um forte historial em provas de asfalto, tendo vencido o Rali da Croácia no início deste ano e liderado grande parte do FORUM8 Rali do Japão no ano passado. Para além disso, venceu este ano na gravilha finlandesa.