Le Rallye d'Europe centrale toujours en championnat du monde en 2024

A peine un mois avant la fin de la saison actuelle du championnat, la FIA a dévoilé le calendrier du World Rally Championship (WRC) 2024 et a suscité la joie des organisateurs du Zentral Europa Rallye : la course WRC au cœur de l'Europe centrale a été inscrite au calendrier du championnat du monde des rallyes pour l'année prochaine. Les fans peuvent ainsi se réjouir d'une nouvelle édition avec l'élite mondiale du rallye avant la première imminente de ce nouveau temps fort du sport automobile en Allemagne, en Autriche et en République tchèque. Pour la deuxième année, les dates ont été fixées une semaine plus tard que cette année, soit du 31 octobre au 3 novembre.

Les responsables de l'événement considèrent comme un grand compliment le fait que la FIA ait confirmé si tôt le Zentral Europa Rallye comme course du calendrier 2024. "Nous sommes heureux que les représentants du WRC et de la FIA nous accordent ainsi un net avantage en termes de confiance", déclare le président de l'ADAC Sport, Dr Gerd Ennser, en tant que représentant du promoteur allemand du Zentral Europa Rallye. "Ce geste nous conforte dans notre volonté de coopérer étroitement et avec un grand respect mutuel entre tous les participants". Cela ne concerne pas seulement les relations extérieures avec les promoteurs de la série et les autorités sportives internationales.

Jan Stovicek, président de l'AČR (Autoklub České republiky), souligne ainsi : "Avec ce projet, nous prouvons la force et la vitalité d'une coopération par-delà les frontières. Je suis fier que nous envoyions ainsi, surtout à notre époque, un signal sur les avantages de la coopération et de l'amitié internationales". Les équipes et les fans qui vont maintenant se déplacer pourront bientôt se faire leur propre idée de ces avantages.

Harald Hertz, président de l'AMF (Austrian Motorsport Federation) et vice-président de l'ÖAMTC, souligne que "dans les trois pays, nous avons pu mettre en place de superbes épreuves spéciales dont la valeur sportive est digne de la catégorie reine des rallyes. Nous nous réjouissons de cette première sur des parcours asphaltés étroits et sélectifs, mais qui nous emmèneront également dans de magnifiques régions de nos pays d'origine. Je me réjouis, avec toutes les associations responsables du rallye, de ce cadre magnifique pour le meilleur rallye du monde".

Rendez-vous en 2024 avec un "jour férié silencieux

La deuxième édition du Zentral Europa Rallye a été programmée par les responsables du WRC pour le week-end du 31 octobre au 3 novembre. Pour les organisateurs, cela représente un grand défi, car le 1er novembre (Toussaint) est un jour férié dit "silencieux" en Allemagne comme en Autriche, avec des restrictions dans la vie publique. Ainsi, avant même la première, un premier point figure déjà sur la liste des tâches, auquel s'ajouteront certainement d'autres pendant l'événement, car l'expérience de la course du championnat du monde 2023 sera bien entendu immédiatement prise en compte dans la planification de l'année prochaine.

Championnat du monde des rallyes 2024 :

25. - 28. janvier : Rallye de Monte-Carlo

15. - 18. Février : Rallye de Suède

28. - 31. mars :Safari Rallye Kenya

18. - 21. avril :Rallye de Croatie

09. - 12. mai :Rallye du Portugal

30. mai - 02. Juin : Rallye de Sardaigne Italie

27. - 30. juin :Rallye de Pologne

18. - 21. Juillet :Rallye de Lettonie

01. - 04. août :Rallye de Finlande

05. - 08 septembre : Rallye de l'Acropole Grèce

26. - 29 septembre : Rallye du Chili

31. Octobre - 03 novembre : Rallye d'Europe centrale

21 - 24. novembre : Rallye du Japon