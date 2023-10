Rali da Europa Central também no Campeonato do Mundo em 2024

A FIA publica o calendário do Campeonato do Mundo de Ralis de 2024, o Rali da Europa Central e também faz parte da classe de topo dos ralis do próximo ano, com a data do RCE de 31 de outubro a 3 de novembro de 2024.

A menos de um mês do final da atual temporada do campeonato, a FIA anunciou o calendário para o Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) de 2024 e os organizadores do Rali da Europa Central estão jubilosos: a ronda do WRC no coração da Europa Central também foi incluída no calendário do WRC do próximo ano. Isto significa que os adeptos podem esperar por mais uma edição com as estrelas mundiais dos ralis, mesmo antes da estreia iminente do novo destaque do desporto automóvel na Alemanha, Áustria e República Checa. Pelo segundo ano, a data foi fixada uma semana mais tarde do que este ano e está agendada para 31 de outubro a 3 de novembro.

O facto de a FIA já ter confirmado o Rali da Europa Central como uma ronda do calendário de 2024 numa fase tão precoce é visto como um grande elogio pelos responsáveis pelo evento. "Estamos muito satisfeitos que os representantes do WRC e da FIA nos tenham dado um claro voto de confiança desta forma", afirma o Presidente da ADAC Sport, Dr. Gerd Ennser, em representação do patrocinador alemão do Rali da Europa Central. "Também vemos este gesto como uma confirmação dos nossos esforços para cooperar estreitamente e com grande respeito mútuo entre todas as partes envolvidas." Isto não diz respeito apenas à relação externa com os patrocinadores da série e a autoridade desportiva internacional.

Jan Stovicek, Presidente do AČR (Autoklub České republiky), sublinha: "Com este projeto, estamos a provar o poder e a vitalidade da cooperação para além das fronteiras nacionais. Estou orgulhoso por, desta forma, estarmos a enviar um sinal dos benefícios da cooperação internacional e da amizade, especialmente nos tempos que correm". As equipas e os adeptos que agora chegam poderão em breve constatar esses benefícios por si próprios.

O Prof. Dr. Harald Hertz, presidente da AMF (Federação Austríaca de Desportos Motorizados) e vice-presidente do ÖAMTC, sublinha que "conseguimos organizar grandes provas especiais nos três países, cujo valor desportivo é digno da classe rainha dos ralis. Estamos ansiosos por uma estreia em pistas de asfalto estreitas e selectivas, que, no entanto, também nos levam a belas regiões dos nossos países de origem. Juntamente com todas as associações patrocinadoras do rali, estou ansioso por este belo cenário para o melhor rali do mundo."

Data 2024 com "feriado silencioso

A segunda edição do Rali da Europa Central foi agendada pelos responsáveis do WRC para o fim de semana de 31 de outubro a 3 de novembro. Isto significa um grande desafio para os organizadores, porque o dia 1 de novembro (Dia de Todos os Santos) é um feriado "silencioso" tanto na Alemanha como na Áustria, com restrições à vida pública. Assim, mesmo antes da estreia, há um primeiro item na lista de tarefas, ao qual serão certamente acrescentados outros durante o evento, uma vez que as experiências da ronda da Taça do Mundo de 2023 irão, naturalmente, fluir imediatamente para o planeamento do ano seguinte.

Campeonato do Mundo de Ralis 2024:

25. - 28. janeiro: Rali de Monte Carlo

15. - 18. fevereiro: Rali da Suécia

28. - 31. março:Safari Rally Quénia

18. - 21. abril:Rali Croácia

09. - 12. maio:Rali de Portugal

30. maio - 02. junho: Rali da Sardenha Itália

27. - 30. junho:Rali da Polónia

18. - 21. julho:Rali da Letónia

01. - 04. agosto:Rali da Finlândia

05. - 08. setembro: Rali Acrópole Grécia

26. - 29. setembro: Rali do Chile

31. outubro - 03. novembro: Rali da Europa Central

21. - 24. novembro: Rali do Japão