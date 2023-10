Championnat du monde des rallyes 2024 avec l'Europe centrale

Pour sa 52e saison, le WRC se rendra dans 13 destinations fascinantes sur quatre continents, offrant un mélange parfait de tradition et d'innovation, en accord avec la tradition permanente du rallye.

Le légendaire Rallye Monte-Carlo (25-28 janvier) lèvera une nouvelle fois le voile sur la saison 2024 en passant par les fameux cols de Turini, haut perchés dans les Alpes françaises, qui mettent les pilotes à l'épreuve comme aucun autre. Il sera suivi de près par les forêts gelées du Rallye de Suède (15 - 18 février), la seule épreuve du calendrier exclusivement consacrée à la neige et à la glace.

Un décalage important aura lieu pour le Safari Rallye du Kenya, qui reviendra à une date plus traditionnelle du 28 au 31 mars, alors qu'il se déroulait en juin ces dernières années. Ce décalage vers le week-end de Pâques constituera une épreuve encore plus difficile puisqu'elle coïncidera avec le début de la saison des pluies à Naivasha.

Le Rallye de Croatie (18-21 avril) a attiré des centaines de milliers de spectateurs depuis ses débuts en WRC en 2021. Les pistes d'asphalte uniques autour de la capitale Zagreb varient de lisses à très abîmées et seront de retour dans toute leur splendeur. Tout comme les légendaires essais sur terre du Vodafone Rally de Portugal (9 - 12 mai) - également un grand succès populaire.

Le charme méditerranéen vous attend au Rallye d'Italie Sardaigne (30 mai - 2 juin), avant que le très attendu 80e Rally Poland (27 - 30 juin) ne revienne après une pause au plus haut niveau du sport depuis 2017. Les routes de terre polonaises, rapides comme l'éclair, promettent un spectacle passionnant, qui ne sera que renforcé par l'enthousiasme des fans du pays.

WRC est heureux d'accueillir un nouveau venu avec le Rallye de Lettonie (18-21 juillet), qui se déroulera dans la vibrante ville côtière du sud, Liepāja. S'appuyant sur des années de succès au niveau du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA, cette épreuve sur terrain meuble souligne la voie claire pour les événements de se hisser sur la scène mondiale du WRC.

Les amateurs de vitesse peuvent se réjouir de la Finlande de haut niveau (du 1er au 4 août), réputée pour ses vitesses époustouflantes et ses sauts qui défient la gravité. L'excitation prend ensuite une autre forme au Rallye de l'Acropole en Grèce (du 5 au 8 septembre), avec des étapes de montagne sinueuses et rocailleuses.

Avec le Rallye du Chili (26 - 29 septembre), l'Amérique du Sud affirme à nouveau sa présence et souligne ainsi la portée mondiale du championnat.

Le Rallye d'Europe centrale (31 octobre - 3 novembre) sera l'avant-dernier à passer par l'Autriche, la République tchèque et l'Allemagne, avant la grande finale en Asie avec le FORUM8 Rally Japan (21 - 24 novembre).

Jona Siebel, directeur général de WRC Promoter, a commenté le calendrier comme suit : "Nous attendons avec impatience une nouvelle saison pleine d'action en 2024 avec un calendrier qui non seulement célèbre nos chères traditions, mais nous propulse également vers un avenir passionnant. "Notre retour en Pologne et nos débuts en Lettonie soulignent notre engagement à offrir aux fans comme aux participants une expérience WRC fraîche et excitante".

Chaque manche de la saison WRC sera diffusée en direct sur la nouvelle plateforme révolutionnaire du WRC, Rally.TV, ainsi que par des partenaires de diffusion traditionnels dans le monde entier.

Championnat du monde des rallyes 2024 :

25. - 28. janvier : Rallye de Monte-Carlo

15 - 18 février : Rallye de Suède

28. - 31. mars :Safari Rallye Kenya

18. - 21. avril :Rallye de Croatie

09. - 12. mai :Rallye du Portugal

30 mai - 02. juin : Rallye de Sardaigne Italie

27. - 30. juin :Rallye de Pologne

18. - 21. juillet :Rallye de Lettonie

01. - 04. août : Rallye de Finlande

05 - 08 septembre : Rallye de l'Acropole Grèce

26 - 29 septembre : Rallye du Chili

31 octobre - 03 novembre : Rallye d'Europe centrale

21 - 24 novembre : Rallye du Japon