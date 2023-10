Campionato del Mondo Rally 2024 con l'Europa Centrale

Nella sua 52a stagione, il WRC toccherà 13 affascinanti destinazioni in quattro continenti, offrendo una perfetta miscela di tradizione e innovazione in linea con l'eredità duratura del rally.

Il leggendario Rally di Monte-Carlo (25-28 gennaio) apre ancora una volta la stagione 2024, con i famosi passi del Col de Turini sulle Alpi francesi che mettono alla prova i piloti come nessun altro. Seguono a ruota le foreste ghiacciate del Rally di Svezia (15-18 febbraio), l'unico evento su neve e ghiaccio del calendario.

Un cambiamento significativo avviene al Safari Rally Kenya, che torna a una data più tradizionale, dal 28 al 31 marzo, dopo che negli ultimi anni si era tenuto a giugno. Lo spostamento al fine settimana di Pasqua sarà una prova ancora più dura, poiché coincide con l'inizio della stagione delle piogge a Naivasha.

Il Rally di Croazia (18-21 aprile) ha attirato centinaia di migliaia di spettatori dal suo debutto nel WRC nel 2021. Gli straordinari tracciati asfaltati intorno alla capitale Zagabria variano da lisci a malmessi e torneranno in tutto il loro splendore. Così come le leggendarie prove su ghiaia del Vodafone Rally de Portugal (9-12 maggio), anch'esse un grande richiamo di pubblico.

Il fascino mediterraneo attende il Rally Italia Sardegna (30 maggio - 2 giugno), prima che l'attesissimo 80° Rally di Polonia (27 - 30 giugno) ritorni dopo una pausa al massimo livello dello sport dal 2017. Le strade ghiaiose e veloci della Polonia promettono uno spettacolo emozionante, che sarà solo rafforzato dalla base di fan entusiasti del Paese.

Il WRC è lieto di accogliere un nuovo arrivato con il Rally di Lettonia (18-21 luglio), che si svolge nella vivace città costiera meridionale di Liepāja. Sulla base di anni di successi a livello di Campionato europeo di rally FIA, l'evento su superficie libera sottolinea il percorso chiaro per gli eventi di passare al palcoscenico globale del WRC.

Gli appassionati di velocità potranno assistere alla Finlandia (1-4 agosto), nota per le sue velocità mozzafiato e i salti che sfidano la gravità. L'emozione assume poi una forma diversa all'Acropolis Rally Greece (5-8 settembre), con le sue tortuose e rocciose tappe di montagna che offrono un fascino completamente diverso.

Con il Rally del Cile (26-29 settembre), il Sud America sottolinea ancora una volta la sua presenza, evidenziando la portata globale del campionato.

Il Rally dell'Europa Centrale (31 ottobre - 3 novembre) sarà il penultimo appuntamento attraverso l'Austria, la Repubblica Ceca e la Germania prima del gran finale in Asia con il FORUM8 Rally Japan (21 - 24 novembre).

Commentando il calendario, Jona Siebel, amministratore delegato di WRC Promoter, ha dichiarato: "Attendiamo con impazienza un'altra stagione ricca di azione nel 2024 con un calendario che non solo celebra le nostre care tradizioni, ma ci catapulta anche in un futuro entusiasmante". "Il nostro ritorno in Polonia e il debutto in Lettonia sottolineano il nostro impegno a offrire un'esperienza WRC fresca ed entusiasmante sia ai fan che ai concorrenti".

Ogni gara della stagione WRC sarà trasmessa in diretta sulla nuova e innovativa piattaforma WRC Rally.TV, oltre che attraverso i tradizionali partner di trasmissione in tutto il mondo.

Campionato del Mondo Rally 2024:

25. - 28. Gennaio: Rally di Monte Carlo

15-18 febbraio: Rally di Svezia

28. - 31. Marzo:Safari Rally Kenya

18. - 21. Aprile:Rally Croazia

09. - 12. Maggio:Rally del Portogallo

30 maggio - 02. Giugno: Rally di Sardegna Italia

27. - 30. Giugno:Rally Polonia

18. - 21. Luglio:Rally di Lettonia

01. - 04. Agosto: Rally di Finlandia

05 - 08 settembre: Rally Acropolis Grecia

26 - 29 settembre: Rally del Cile

31 ottobre - 03 novembre: Rally dell'Europa Centrale

21 - 24 novembre: Rally del Giappone