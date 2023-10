Rallye de Europa Central: la reserva anticipada finaliza el martes

En el lugar, solo quedan disponibles los pases de etapa (en alemán: Pass für Wertungsprüfung) a partir de 25 euros. El Rallye de Europa Central pasa al "modo en directo": en la noche del martes (24 de octubre) al miércoles (25 de octubre) finaliza la venta anticipada de entradas a través de la tienda en línea de la página web del evento. A partir de entonces, los visitantes de última hora sólo podrán comprar entradas directamente in situ: sólo se ofrecerán "pases de etapa" para lasetapas individuales de jueves a domingo. Los visitantes que deseen adquirir una entrada de fin de semana o de un día deberán comprar sus entradas con antelación. Aquellos que deseen llegar perfectamente preparados al rally también tienen ya acceso a toda la información relevante y deberían aprovechar la oportunidad para descargar los documentos pertinentes. La tienda de entradas, los documentos para descargar y las noticias actuales están disponibles en centraleuropeanrally.eu.

Las entradas de un día y de fin de semana aún pueden adquirirse en línea antes de que finalice oficialmente la venta anticipada el martes a las 23:59 horas. A partir de entonces, sólo se podrán adquirir entradas individuales para las etapas especiales de los cuatro días del evento, de jueves a domingo. El precio de la entrada para las SuperSpecial Stages en Praga (Velka Chuchle) es de 40 euros (de pie) y 80 euros (asiento), en Klatovy (República Checa) 34 euros y 68 euros respectivamente. Las entradas para el viernes, sábado y domingo se pueden adquirir a 25 euros por competición.

Importante saber: El pago in situ sólo es posible en efectivo; en la República Checa, en coronas checas además de en euros, por supuesto. Las entradas pueden adquirirse en las entradas para visitantes de las zonas de aficionados individuales a lo largo de las etapas especiales, así como en el parque de servicios de Passau. Allí y en otros lugares, sin embargo, también hay una vista libre de los vehículos del rally: Para el área alrededor del Dreiländerhalle en Passau, por ejemplo, no hay que pagar entrada - sólo el área de servicio real, donde los equipos trabajan en los vehículos, sólo se puede entrar con un billete válido o una entrada única por 5 euros. También son gratuitos el shakedown del miércoles (25 de octubre), el inicio del espectáculo en Praga (jueves 26 de octubre) y la ceremonia de entrega de premios del domingo en Passau (29 de octubre).

Toda la información sobre los bellos días del Rally Centroeuropeo en



Si vienes al Rally Centroeuropeo como visitante, puedes informarte perfectamente de antemano y deberías plantearte guardar también la información importante para utilizarla sin conexión. Después de todo, la cobertura de red en el hermoso paisaje de bosques y colinas de la región del evento no siempre es perfecta. Pero si lleva consigo su dispositivo móvil, no se perderá en el Bosque de Baviera, porque toda la información importante para el visitante está diseñada para que pueda descargarse fácilmente en su teléfono móvil. Esto incluye, por ejemplo, los planos detallados de las posiciones de los espectadores y los aparcamientos, que están disponibles en la página de inicio, así como en la aplicación para smartphone del socio del evento TW-Sportsoft (disponible para dispositivos iOS y Android en las respectivas tiendas). Esta última proporciona los planos y croquis, pero también el horario y la lista de salida, incluso si no hay red disponible. Otra ayuda útil es la revista oficial del rally, que se publica exclusivamente en formato digital y de forma gratuita en aras de la sostenibilidad. Puede descargarse desde la página de inicio y también está disponible automáticamente sin conexión en la aplicación TW-Sportsoft. (CER)

Página web