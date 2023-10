Rallye d'Europe centrale : la prévente se termine mardi

Sur place, seuls les Stage Passes (en français : pass pour les spéciales) sont encore disponibles à partir de 25 euros. Le Zentral Europa Rallye passe en mode "live" : dans la nuit de mardi (24 octobre) à mercredi (25 octobre), la prévente des billets via la boutique en ligne sur le site Internet de l'événement prendra fin. Ensuite, les visiteurs de dernière minute ne pourront plus acheter de billet que directement sur place - seuls des "Stage Passes" (en français : pass pour épreuve de valeur) seront proposés pour les différentes épreuves du jeudi au dimanche. Les visiteurs qui souhaitent acheter un billet pour le week-end ou la journée doivent absolument se procurer un billet en prévente. Ceux qui souhaitent se rendre au rallye en étant parfaitement préparés ont en outre déjà accès à toutes les informations pertinentes et devraient profiter de l'occasion pour télécharger les documents correspondants. La boutique de billets, les documents à télécharger et les dernières nouvelles sont disponibles à l'adresse centraleuropeanrally.eu.

Il est encore possible d'acheter en ligne des billets pour la journée et le week-end, avant la clôture officielle de la vente mardi à 23h59. Ensuite, il n'y aura plus que des billets individuels pour les différentes épreuves spéciales des quatre jours de l'événement, du jeudi au dimanche. L'entrée pour les Super-Special-Stages(en français : épreuves spéciales) à Prague (Velka Chuchle) est de 40 euros (place debout) ou 80 euros (place assise), à Klatovy, en République tchèque, il faudra débourser 34 euros ou 68 euros. Pour le vendredi, le samedi et le dimanche, les billets seront ensuite disponibles au prix de 25 euros par épreuve.

Il est important de savoir : Seul le paiement en espèces est possible sur place - en République tchèque, outre les euros, il est bien entendu possible de payer en couronnes tchèques. Les billets d'entrée peuvent être achetés aux points d'accès des visiteurs aux différentes zones de fans le long des épreuves spéciales ainsi qu'au parc d'assistance de Passau. Là et ailleurs, il est également possible de voir gratuitement les véhicules du rallye : il n'y a pas d'entrée pour la zone autour du hall des trois pays à Passau - seule la zone d'assistance proprement dite, où les équipes travaillent sur les véhicules, n'est accessible que sur présentation d'un ticket valable ou d'une entrée individuelle à 5 euros. Le shakedown du mercredi (25 octobre), le départ du show à Prague (jeudi 26 octobre) et la remise des prix le dimanche à Passau (29 octobre) sont également gratuits.

Toutes les informations pour passer de bons moments au Rallye d'Europe centrale



Les visiteurs qui se rendent au Rallye d'Europe centrale peuvent déjà s'informer parfaitement à l'avance et devraient envisager de se procurer des informations importantes pour une utilisation hors ligne. En effet, la couverture réseau n'est pas toujours parfaite dans le magnifique paysage de forêts et de collines de la région de l'événement. Mais si vous avez votre appareil mobile avec vous, vous ne serez pas perdu dans la Forêt bavaroise, car toutes les informations importantes pour les visiteurs sont conçues de manière à pouvoir être téléchargées facilement sur le téléphone portable. Il s'agit notamment des plans détaillés des positions des spectateurs et des parkings, disponibles sur le site Internet ainsi que dans l'application pour smartphone du partenaire de l'événement TW-Sportsoft (disponible pour les appareils iOS et Android dans les stores respectifs). Cette dernière met à disposition les plans et les croquis, mais aussi les horaires et la liste des départs, même en l'absence de réseau. Le magazine officiel du rallye, publié gratuitement et exclusivement sous forme numérique dans un souci de durabilité, est également une aide précieuse. Il peut être téléchargé via la page d'accueil et est automatiquement disponible hors ligne dans l'application TW-Sportsoft. (CER)

