Rally dell'Europa centrale: le prenotazioni anticipate terminano martedì

Sul sito sono ancora disponibili solo gli Stage Pass (intedesco: Pass für Wertungsprüfung) a partire da 25 euro. Il Central Europe Rally passa alla "modalità live": nella notte tra martedì (24 ottobre) e mercoledì (25 ottobre) termina la prevendita dei biglietti tramite il negozio online sulla homepage dell'evento. Dopodiché, i visitatori dell'ultimo minuto potranno acquistare i biglietti direttamente sul posto - saranno offerti solo "pass per le tappe" per le singoletappe da giovedì a domenica. I visitatori che desiderano acquistare un biglietto per il fine settimana o un biglietto giornaliero devono assolutamente acquistarlo in anticipo. Coloro che desiderano arrivare perfettamente preparati al rally hanno inoltre accesso a tutte le informazioni rilevanti già da ora e dovrebbero cogliere l'occasione per scaricare i documenti pertinenti. Il negozio di biglietti, i documenti da scaricare e le notizie attuali sono disponibili su centraleuropeanrally.eu.

I biglietti per il giorno e il fine settimana possono ancora essere acquistati online prima che la prevendita termini ufficialmente martedì alle 23.59. Dopodiché saranno disponibili solo biglietti singoli per le singole prove speciali nei quattro giorni dell'evento, da giovedì a domenica. Il prezzo d'ingresso per le SuperSpecial Stages a Praga (Velka Chuchle) è di 40 euro (posti in piedi) e 80 euro (posti a sedere), a Klatovy (Repubblica Ceca) rispettivamente 34 euro e 68 euro. I biglietti per venerdì, sabato e domenica sono poi disponibili a 25 euro per gara.

È importante sapere che: Il pagamento sul posto è possibile solo in contanti, ovviamente in corone ceche e in euro. I biglietti possono essere acquistati agli ingressi dei visitatori delle singole zone per i tifosi lungo le prove speciali e al parco assistenza di Passau. Lì e altrove, tuttavia, è possibile vedere gratuitamente i veicoli del rally: per l'area intorno alla Dreiländerhalle di Passau, ad esempio, non è previsto alcun biglietto d'ingresso - solo l'area di servizio vera e propria, dove i team lavorano sui veicoli, può essere visitata solo con un biglietto valido o con un ingresso singolo a 5 euro. Gratuiti sono anche lo shakedown di mercoledì (25 ottobre), lo show-start di Praga (giovedì 26 ottobre) e la cerimonia di premiazione di domenica a Passau (29 ottobre).

Se venite al Central European Rally come visitatori, potete ottenere informazioni perfette in anticipo e dovreste prendere in considerazione l'idea di salvare le informazioni importanti anche per l'uso offline. Dopo tutto, la copertura di rete nel bellissimo paesaggio forestale e collinare della regione dell'evento non è sempre perfetta. Ma se avete con voi il vostro dispositivo mobile, non vi perderete nella Foresta Bavarese, perché tutte le informazioni importanti per i visitatori sono state concepite in modo da poter essere facilmente scaricate sul vostro cellulare. Questo include, ad esempio, le planimetrie dettagliate delle postazioni per gli spettatori e dei parcheggi, disponibili sia sulla homepage che nell'applicazione per smartphone del partner dell'evento TW-Sportsoft (disponibile per dispositivi iOS e Android nei rispettivi store). Quest'ultima fornisce le planimetrie e gli schizzi, ma anche gli orari e l'elenco dei partenti, anche in assenza di rete. Un altro utile ausilio è la rivista ufficiale del rally, pubblicata esclusivamente in formato digitale e gratuitamente nell'ottica della sostenibilità. Può essere scaricata dalla homepage ed è disponibile automaticamente anche offline nell'app TW-Sportsoft. (CER)

