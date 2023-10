Rali da Europa Central: reservas antecipadas terminam na terça-feira

A venda antecipada de bilhetes para o Rali da Europa Central, penúltima etapa do Campeonato do Mundo, termina na noite de terça para quarta-feira, com todas as informações também para utilização offline na aplicação móvel do parceiro TW-Sportsoft.

No local, apenas os passes de etapa (em alemão: Pass für Wertungsprüfung) a partir de 25 euros ainda estão disponíveis. O Rali da Europa Central passa para o "modo direto": na noite de terça-feira (24 de outubro) para quarta-feira (25 de outubro), termina a venda antecipada de bilhetes através da loja online na página inicial do evento. Depois disso, os visitantes de última hora só poderão comprar bilhetes diretamente no local - apenas serão oferecidos "passes de etapa" para asetapas individuais de quinta-feira a domingo. Os visitantes que pretendam adquirir um bilhete para o fim de semana ou para o dia do evento devem, sem dúvida, comprar os seus bilhetes com antecedência. Quem quiser chegar perfeitamente preparado para o rali também tem acesso a todas as informações relevantes desde já e deve aproveitar a oportunidade para descarregar os documentos relevantes. A loja de bilhetes, os documentos para descarregar e as notícias actuais estão disponíveis em centraleuropeanrally.eu.

Os bilhetes para o dia e para o fim de semana ainda podem ser adquiridos em linha antes de a venda antecipada terminar oficialmente na terça-feira às 23:59. Depois disso, apenas estarão disponíveis bilhetes individuais para as etapas especiais individuais nos quatro dias do evento, de quinta-feira a domingo. A taxa de entrada para as SuperSpecial Stages em Praga (Velka Chuchle) é de 40 euros (em pé) e 80 euros (sentado), em Klatovy (República Checa) 34 euros e 68 euros, respetivamente. Os bilhetes para sexta-feira, sábado e domingo estão disponíveis por 25 euros por competição.

É importante saber: O pagamento no local só é possível em dinheiro - na República Checa, em coroas checas e também em euros, claro. Os bilhetes podem ser comprados nas entradas para os visitantes das zonas de adeptos individuais ao longo das etapas especiais, bem como no parque de assistência em Passau. No entanto, também é possível ver os veículos de rali gratuitamente: por exemplo, na área em redor do Dreiländerhalle em Passau, não é cobrada qualquer taxa de entrada - apenas a área de assistência, onde as equipas trabalham nos veículos, só pode ser visitada com um bilhete válido ou com uma entrada única de 5 euros. Também gratuitos são o shakedown na quarta-feira (25 de outubro), o início do espetáculo em Praga (quinta-feira, 26 de outubro) e a cerimónia de entrega de prémios no domingo em Passau (29 de outubro).

Todas as informações para os belos dias do Rali da Europa Central disponíveis em



Se vier ao Rali da Europa Central como visitante, pode obter informações perfeitas antecipadamente e deve considerar guardar informações importantes para utilização offline também. Afinal de contas, a cobertura de rede na bela paisagem florestal e montanhosa da região do evento nem sempre é perfeita. Mas se tiver o seu dispositivo móvel consigo, não se perderá na Floresta da Baviera, porque todas as informações importantes para os visitantes foram concebidas de forma a poderem ser facilmente descarregadas para o seu telemóvel. Isto inclui, por exemplo, os planos detalhados das posições dos espectadores e do estacionamento, que estão disponíveis na página inicial, bem como na aplicação para smartphone do parceiro do evento TW-Sportsoft (disponível para dispositivos iOS e Android nas respectivas lojas). Esta última fornece as plantas e os esboços, mas também o horário e a lista de partidas, mesmo que não haja rede disponível. Outra ajuda útil é a revista oficial do rali, que é publicada exclusivamente em formato digital e gratuitamente no interesse da sustentabilidade. Pode ser descarregada a partir da página inicial e está também automaticamente disponível offline na aplicação TW-Sportsoft. (CER)

