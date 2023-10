Le champion de rallye Griebel dans le cadre de la finale du DTM

La voiture de rallye de 300 chevaux du nouveau champion DRM sera utilisée la semaine prochaine comme voiture '0' lors du Zentral Europa Rallye , une course de championnat du monde qui se déroulera sur le sol tchèque, autrichien et allemand ; départ à Prague, parc d'assistance à Passau en Bavière. A Hockenheim, trois pilotes se battent encore pour le titre de champion DTM avec des voitures de course des marques sœurs du groupe, Porsche, Lamborghini et Audi.

Le week-end final du DTM est enrichi d'un événement particulier : outre les 28 bolides GT3 de six constructeurs différents, une Škoda prend également la piste à Hockenheim. La Fabia RS Rally2 de 300 Ch est pilotée par Marijan Griebel. Le policier de Hahnweiler, en Rhénanie-Palatinat, a été sacré champion d'Allemagne de rallye il y a à peine trois semaines. Pour le triple champion DRM, il s'agit de sa première apparition dans le cadre du DTM.

Avec ses démonstrations sur le circuit de Formule 1 badois, Griebel fait le lien avec le Zentral Europa Rallye. La nouvelle course du Championnat du monde des rallyes de la FIA débute jeudi prochain à Prague et passe également par l'Autriche et l'Allemagne. Le parc d'assistance plante ses tentes à Passau, en Bavière. La Fabia RS Rally2 de l'équipe Pole Promotion, avec laquelle Griebel a remporté le titre DRM, ouvrira les routes les quatre jours du rallye en tant que voiture '0', juste avant le premier participant au championnat du monde. Il est prévu que le nouveau champion et son copilote Tobias Braun alternent dans le cockpit avec Dennis Rostek/Dennis Zenz. Rostek a, quant à lui, remporté le Trophée DRM de cette année au volant d'une Škoda Fabia Rally2 evo.

Les pilotes de rallye comme Marijan Griebel ne rencontrent que rarement des circuits plats avec des zones de dégagement généreusement dimensionnées ; lorsqu'ils chassent seuls contre la montre, ils sont plutôt habitués à des chemins étroits dans les champs, les forêts et les prés avec des nids de poule, des bosses et des bosses. Le sable, le gravier ou les bandes vertes remuées remplacent volontiers l'asphalte comme revêtement routier. Les 'track limits' ne sont pas des encoches artificielles ou des lignes blanches qui assurent la discipline sur la piste, mais des fossés, des buissons ou des arbres. Pour ses tours de piste au volant de la Škoda Fabia RS Rally2 sur le circuit d'Hockenheim, le champion de rallye allemand fraîchement couronné a promis de ne pas s'aventurer en dehors de la piste avec sa voiture à quatre roues motrices propulsée par un quatre cylindres turbo de 1,6 litre, même si le lit de gravier à l'extérieur du virage Sachs se prête idéalement à un long drift. Pourtant, à la fin de la démonstration, il pourrait y avoir plus de mouches sur les vitres latérales que sur le pare-brise...

Succès en Allemagne, en République tchèque et en Autriche

Griebel et la Fabia RS Rally2 de l'équipe Pole Promotion quittent Hockenheim pour se rendre directement à Prague au départ du Rallye d'Europe centrale. Le film spécial du véhicule de compétition rappelle la grande histoire de Škoda dans les championnats de rallye des trois pays qui accueillent ensemble la douzième des 13 courses du championnat du monde : Dans son pays, le constructeur automobile tchèque a remporté 19 titres nationaux de rallye, en Autriche, neuf. En Allemagne, Marijan Griebel a été sacré champion pour la dixième fois, aucune autre marque ne remporte autant de succès dans le DRM.

Rallye d'Europe centrale :

Nouvelle course de championnat du monde en République tchèque, en Autriche et en Allemagne

Le Zentral Europa Rallye suit un nouveau concept. Entre 2002 et 2019, la manche allemande du WRC s'est déroulée principalement dans la région de Trèves, avec des épreuves spéciales dans les vignobles de la Moselle, sur le terrain d'entraînement militaire de Baumholder et dans le nord de la Sarre. Pour la première fois, le triangle formé par la République tchèque, l'Autriche et la Bavière accueillera cette compétition transfrontalière. Les 18 épreuves spéciales (ES), d'une longueur totale de 313 kilomètres, devraient donc être très différentes les unes des autres. Le coup d'envoi sera donné le jeudi 26 octobre à 13h00 avec le départ cérémoniel dans le centre-ville de Prague et deux premières spéciales sur le sol tchèque. Le vendredi, six autres épreuves se dérouleront principalement en République tchèque. Le samedi et le dimanche, l'action se déplacera en Autriche et en Allemagne. Le parc d'assistance du parc d'exposition Kohlbruck de Passau accueillera les pauses pour la nuit. La dernière spéciale, appelée Power-Stage, débutera le dimanche à 12h15 au nord-est de Passau, où se fera également l'arrivée.

Škoda sera présente dans la catégorie RC2 avec, entre autres, l'équipe Toksport WRT soutenue par l'usine. L'équipe de Quiddelbach, le village du Nürburgring, a déjà quatre Fabia RS Rally2 au départ. Elles seront pilotées par Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Norvège), Gus Greensmith/Jonas Andersson (Grande-Bretagne/Suède), Sami Pajari/Enni Mälkönen (Finlande) et Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (ANA). Au total, 25 des 68 participants inscrits misent sur une voiture de rallye de Mladá Boleslav.

Finale DTM:

Trois pilotes avec trois marques sœurs de Škoda ont encore des chances de remporter le titre

La finale du DTM se déroulera ce week-end sur le circuit d'Hockenheim. La série de l'ADAC, basée sur le règlement international GT3, disputera ses courses de la saison 15 et 16 sur le circuit Grand Prix de 4,574 kilomètres. Trois pilotes parmi les 28 véhicules au départ ont encore des chances de remporter le titre, tous trois pilotent des voitures de course de marques sœurs du groupe Škoda. Le pilote d'usine Porsche autrichien Thomas Preining, leader du classement, est au volant d'une 911 GT3 R de l'équipe cliente Manthey EMA, l'Italien Mirko Bortolotti pilote une SSR-Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 et le Suisse Ricardo Feller prend le départ avec une Audi R8 LMS GT3 Evo II d'Abt Sportsline. Les courses d'une bonne heure débuteront le samedi et le dimanche à 13h30 et seront retransmises en direct sur Pro7. (Skoda)

Les champions de rallye allemands sur Škoda

2002 Matthias Kahle/Peter Göbel (D/D), Škoda Octavia WRC

2004 Matthias Kahle/Peter Göbel (D/D), Škoda Octavia WRC

2005 Matthias Kahle/Peter Göbel (D/D), Škoda Fabia WRC

2010 Matthias Kahle/Peter Göbel (D/D), Škoda Fabia Super 2000

2012 Mark Wallenwein/Stefan Kopczyk (D/D), Škoda Fabia Super 2000

2016 Fabian Kreim/Frank Christian (D/D), Škoda Fabia Rally2

2017 Fabian Kreim/Frank Christian (D/D), Škoda Fabia Rally2

2019 Fabian Kreim/Tobias Braun (D/D), Škoda Fabia Rally2

2022 Philip Geipel/Katrin Becker (D/D), Škoda Fabia Rally2 evo

2023 Marijan Griebel/Tobias Braun (D/D), Škoda Fabia RS Rally2