Il campione di rally Griebel alla finale del DTM

L'auto da rally da 300 CV del neo-campione DRM sarà utilizzata come vettura "0" al Central Europe Rally della prossima settimana. La gara WRC si svolgerà oltre i confini del territorio ceco, austriaco e tedesco; partenza a Praga, parco assistenza a Passau, in Baviera. A Hockenheim, tre piloti sono ancora in lotta per il titolo di campione DTM con le auto da corsa dei marchi gemelli del Gruppo, Porsche, Lamborghini e Audi.

Il fine settimana conclusivo del DTM è arricchito da un evento speciale: oltre alle 28 vetture GT3 di sei diversi costruttori, anche una Škoda scenderà in pista a Hockenheim. La Fabia RS Rally2 da 300 CV sarà guidata da Marijan Griebel. Il poliziotto di Hahnweiler, nella Renania-Palatinato, è stato incoronato campione tedesco di rally solo tre settimane fa. Per il tre volte campione DRM si tratta della prima apparizione nel DTM.

Con i suoi giri dimostrativi sul circuito di Formula 1 a Baden, Griebel sta facendo il collegamento con il Rally dell'Europa Centrale. Il nuovo round del Campionato del Mondo Rally FIA inizia giovedì prossimo a Praga e attraversa anche l'Austria e la Germania. Il parco assistenza sta piantando le tende a Passau, in Baviera. La Fabia RS Rally2 del Team Pole Promotion, con cui Griebel ha conquistato il titolo DRM, aprirà le piste in tutti e quattro i giorni del rally come vettura "0", subito prima del primo concorrente WRC. Il piano prevede che il nuovo campione, insieme al copilota Tobias Braun, si alterni nell'abitacolo con Dennis Rostek/Dennis Zenz. Rostek, da parte sua, ha vinto il Trofeo DRM di quest'anno al volante di una Škoda Fabia Rally2 evo.

I piloti di rally come Marijan Griebel raramente si imbattono in tracciati di gara perfettamente pianeggianti con zone di deflusso lussureggianti; quando si trovano ad inseguire da soli contro il tempo, sono più abituati ad affrontare percorsi di campi stretti, boschi e prati con buche, dossi e salti sulle loro prove speciali. Al posto dell'asfalto, spesso si usano sabbia, ghiaia o strisce d'erba smosse come manto stradale. I limiti della pista non sono dossi artificiali o linee bianche, ma fossi, cespugli o addirittura alberi. Per i suoi giri con la Škoda Fabia RS Rally2 all'Hockenheimring, tuttavia, il neo-campione tedesco di rally ha promesso di non "rubare" fuori pista con il veicolo a quattro ruote motrici alimentato da un motore turbo a quattro cilindri da 1,6 litri, anche se il fondo di ghiaia all'esterno della curva Sachs è ideale per una lunga derapata. Tuttavia, alla fine del giro dimostrativo, potrebbero esserci più mosche sui vetri laterali che sul parabrezza...

Successo in Germania, Repubblica Ceca e Austria

Da Hockenheim, Griebel e la Fabia RS Rally2 del Team Pole Promotion si dirigono direttamente a Praga per l'inizio del Central Europe Rally. La speciale livrea della vettura da competizione ricorda la grande storia della Škoda nei campionati di rally di questi tre Paesi, che ospiteranno congiuntamente la dodicesima delle 13 prove del WRC: In patria, la casa automobilistica ceca vanta un totale di 19 titoli nazionali di rally, mentre in Austria ne ha nove. In Germania, Marijan Griebel è stato il decimo pilota Škoda a essere incoronato campione alla fine di settembre: nessun altro marchio ha più successo nel DRM.

Rally dell'Europa Centrale:

Nuovo round WRC in Repubblica Ceca, Austria e Germania

Il Rally dell 'Europa Centrale segue un nuovo concetto. Tra il 2002 e il 2019, la gara tedesca del WRC si è svolta principalmente nella regione di Treviri, con prove speciali nei vigneti della Mosella, nell'area di addestramento militare di Baumholder e nel nord del Saarland. Ora, per la prima volta, il triangolo di confine tra Repubblica Ceca, Austria e Baviera fa da scenario all'evento transfrontaliero e le 18 prove speciali (SS), che coprono una lunghezza totale di 313 chilometri, si preannunciano altrettanto varie per i partecipanti. Tutto inizia giovedì (26.10.) alle 13.00 con la cerimonia di partenza nel centro di Praga e le prime due prove speciali in territorio ceco. Venerdì sono previste altre sei prove speciali, la maggior parte delle quali si svolgeranno nella Repubblica Ceca. Sabato e domenica l'azione si sposterà in Austria e Germania. Per le soste notturne sarà disponibile il parco assistenza nel parco fieristico Kohlbruck di Passau. L'ultima prova speciale - la cosiddetta Power Stage - partirà domenica alle 12:15 a nord-est di Passau, dove si svolgerà anche l'arrivo.

Škoda partecipa nella categoria RC2 con il Team Toksport WRT, supportato dalla fabbrica, tra gli altri. Il team del villaggio di Quiddelbach, al Nürburgring, porterà già quattro Fabia RS Rally2 alla partenza. Saranno guidate da Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Norvegia), Gus Greensmith/Jonas Andersson (Gran Bretagna/Svezia), Sami Pajari/Enni Mälkönen (Finlandia) e Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (ANA). In totale, 25 dei 68 partecipanti iscritti si affideranno a un'auto da rally di Mladá Boleslav.

Finale del DTM:

Tre piloti con tre marchi gemelli Škoda hanno ancora possibilità di vincere il titolo

Il DTM terrà la sua finale all'Hockenheimring questo fine settimana. La serie ADAC, basata sul regolamento internazionale GT3, disputerà il 15° e il 16° round della stagione sul circuito del Grand Prix, lungo 4,574 chilometri. Tre piloti dei 28 schierati hanno ancora la possibilità di vincere il titolo, tutti e tre alla guida di auto da corsa dei marchi gemelli di Škoda. L'austriaco Thomas Preining, pilota ufficiale Porsche, è il leader del campionato su una 911 GT3 R del team clienti Manthey EMA, l'italiano Mirko Bortolotti guida una Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 della SSR e lo svizzero Ricardo Feller parte con un'Audi R8 LMS GT3 Evo II della Abt Sportsline. Le gare di un'ora inizieranno alle 13:30 di sabato e domenica e saranno trasmesse in diretta su Pro7. (Skoda)

I campioni tedeschi di rally su Škoda

2002 Matthias Kahle/Peter Göbel (D/D), Škoda Octavia WRC

2004 Matthias Kahle/Peter Göbel (D/D), Škoda Octavia WRC

2005 Matthias Kahle/Peter Göbel (D/D), Škoda Fabia WRC

2010 Matthias Kahle/Peter Göbel (D/D), Škoda Fabia Super 2000

2012 Mark Wallenwein/Stefan Kopczyk (D/D), Škoda Fabia Super 2000

2016 Fabian Kreim/Frank Christian (D/D), Škoda Fabia Rally2

2017 Fabian Kreim/Frank Christian (D/D), Škoda Fabia Rally2

2019 Fabian Kreim/Tobias Braun (D/D), Škoda Fabia Rally2

2022 Philip Geipel/Katrin Becker (D/D), Škoda Fabia Rally2 evo

2023 Marijan Griebel/Tobias Braun (D/D), Škoda Fabia RS Rally2