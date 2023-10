Griebel, campeão de ralis, na final do DTM

O Campeão Alemão de Ralis, Marijan Griebel, vai competir no DTM. Depois de ter conquistado o seu terceiro título no Campeonato Alemão de Ralis, ele quer criar o ambiente em Hockenheim com o seu Škoda Fabia RS Rally2.

O carro de rali de 300 cv do recém-coroado campeão do DRM será utilizado como carro "0" no Rali da Europa Central , na próxima semana. A ronda do WRC terá lugar além-fronteiras, em solo checo, austríaco e alemão; início em Praga, parque de assistência em Passau, na Baviera. Em Hockenheim, três pilotos continuam a lutar pelo título de campeão do DTM com carros de corrida das marcas irmãs do Grupo Porsche, Lamborghini e Audi.

O último fim de semana do DTM é enriquecido por um destaque especial: para além dos 28 carros GT3 de seis fabricantes diferentes, um Škoda também entrará em pista em Hockenheim. O Fabia RS Rally2 de 300 cv será conduzido por Marijan Griebel. O polícia de Hahnweiler, na Renânia-Palatinado, foi coroado Campeão Alemão de Ralis há apenas três semanas. Para o tricampeão do DRM, esta é a sua primeira participação no DTM.

Com as suas corridas de demonstração no circuito de Fórmula 1 em Baden, Griebel está a fazer a ligação com o Rali da Europa Central. A recém-criada ronda do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA começa na próxima quinta-feira em Praga e passa também pela Áustria e Alemanha. O parque de assistência está a montar as suas tendas em Passau, na Baviera. O Fabia RS Rally2 da Team Pole Promotion, com o qual Griebel conquistou o seu título DRM, abrirá as pistas nos quatro dias do rali como carro "0" imediatamente antes do primeiro concorrente do WRC. O plano é que o novo campeão, juntamente com o copiloto Tobias Braun, alternem no cockpit com Dennis Rostek/Dennis Zenz. Rostek, por seu lado, venceu o Troféu DRM deste ano ao volante de um Škoda Fabia Rally2 evo.

Os pilotos de ralis, como Marijan Griebel, raramente se deparam com pistas de corrida perfeitamente planas, com zonas de fuga exuberantes; quando correm sozinhos contra o relógio, estão mais habituados a pistas estreitas de campo, floresta e prado, com buracos, solavancos e saltos nas suas etapas especiais. Em vez de asfalto, utiliza-se frequentemente areia, cascalho ou faixas de relva revolvida como superfícies de estrada. Os limites da pista não são lombas artificiais ou linhas brancas, mas sim valas, arbustos ou mesmo árvores. Para as suas voltas com o Škoda Fabia RS Rally2 no Hockenheimring, no entanto, o recém-coroado campeão alemão de ralis prometeu não "roubar" para fora da pista com o veículo de tração às quatro rodas alimentado por um motor turbo de quatro cilindros de 1,6 litros, apesar de o leito de gravilha no exterior da curva Sachs ser ideal para um longo drift. No entanto, no final da demonstração, é possível que haja mais moscas nas janelas laterais do que no para-brisas...

Sucesso na Alemanha, República Checa e Áustria

De Hockenheim, Griebel e o Fabia RS Rally2 da Team Pole Promotion viajam diretamente para Praga para o início do Rali da Europa Central. A pintura especial do veículo de competição é uma homenagem à grande história da Škoda nos campeonatos de rali destes três países, que irão receber em conjunto a décima segunda de 13 rondas do WRC: No seu país natal, o fabricante de automóveis checo ostenta um total de 19 títulos nacionais de rali, enquanto na Áustria tem nove. E na Alemanha, Marijan Griebel foi o décimo piloto da Škoda a ser coroado campeão no final de setembro - nenhuma outra marca é mais bem sucedida no DRM.

Rali da Europa Central:

Nova ronda do WRC na República Checa, Áustria e Alemanha

O Rali da Europa Central segue um novo conceito. Entre 2002 e 2019, a ronda alemã do WRC foi realizada principalmente na região em torno de Trier, com etapas especiais nas vinhas de Moselle, na área de treino militar de Baumholder e no norte do Sarre. Agora, pela primeira vez, o triângulo fronteiriço da República Checa, Áustria e Baviera é o palco do evento transfronteiriço, e as 18 etapas especiais (SS) que cobrem um comprimento total de 313 quilómetros são susceptíveis de serem correspondentemente variadas para os participantes. Tudo começa na quinta-feira (26.10.), às 13h00, com a cerimónia de partida no centro de Praga e as duas primeiras etapas especiais em solo checo. Na sexta-feira, haverá mais seis etapas especiais, a maioria das quais na República Checa. No sábado e no domingo, a ação passa para a Áustria e a Alemanha. Para as pausas nocturnas, estará disponível o parque de assistência no parque de feiras Kohlbruck, em Passau. A última etapa especial - a chamada Power Stage - terá início no domingo, às 12h15, a nordeste de Passau, onde também se situará a meta.

A Škoda participa na categoria RC2 com a equipa Toksport WRT, apoiada pela fábrica, entre outras. A equipa da aldeia de Quiddelbach, em Nürburgring, já leva quatro Fabia RS Rally2 para a partida. Serão conduzidos por Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Noruega), Gus Greensmith/Jonas Andersson (Grã-Bretanha/Suécia), Sami Pajari/Enni Mälkönen (Finlândia) e Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (ANA). No total, 25 dos 68 participantes registados contarão com um carro de rali de Mladá Boleslav.

Final do DTM:

Três pilotos com três marcas irmãs da Škoda ainda com hipóteses de título

O DTM vai realizar a sua final no Hockenheimring este fim de semana. A série ADAC, que se baseia nos regulamentos internacionais GT3, vai realizar as suas 15ª e 16ª rondas da época no circuito de 4,574 quilómetros do Grande Prémio. Três pilotos dos 28 carros ainda têm hipóteses de ganhar o título, todos eles a conduzir carros de corrida das marcas irmãs da Škoda. O piloto austríaco da Porsche, Thomas Preining, é o líder do campeonato num 911 GT3 R da equipa Manthey EMA, o italiano Mirko Bortolotti conduz um Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 da SSR e o suíço Ricardo Feller parte num Audi R8 LMS GT3 Evo II da Abt Sportsline. As corridas de uma hora terão início às 13:30 de sábado e domingo e serão transmitidas em direto pela Pro7. (Skoda)

Os Campeões Alemães de Ralis em Škoda

2002 Matthias Kahle/Peter Göbel (D/D), Škoda Octavia WRC

2004 Matthias Kahle/Peter Göbel (D/D), Škoda Octavia WRC

2005 Matthias Kahle/Peter Göbel (D/D), Škoda Fabia WRC

2010 Matthias Kahle/Peter Göbel (D/D), Škoda Fabia Super 2000

2012 Mark Wallenwein/Stefan Kopczyk (D/D), Škoda Fabia Super 2000

2016 Fabian Kreim/Frank Christian (D/D), Škoda Fabia Rally2

2017 Fabian Kreim/Frank Christian (D/D), Škoda Fabia Rally2

2019 Fabian Kreim/Tobias Braun (D/D), Škoda Fabia Rally2

2022 Philip Geipel/Katrin Becker (D/D), Škoda Fabia Rally2 evo

2023 Marijan Griebel/Tobias Braun (D/D), Škoda Fabia RS Rally2