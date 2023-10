Hyundai quiere ganar en casa

El evento incluye etapas en Alemania, la República Checa y Austria, lo que lo convierte en el primer rally del WRC que se celebra en tres países. Este evento único verá a Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Esapekka Lappi/Janne Ferm y Teemu Suninen/Mikko Markkula competir con un Hyundai i20 N Rally1 Hybrid.

El equipo Hyundai Shell Mobis World Rally Team vuelve al asfalto para el primer Rally de Europa Central desde Croacia y espera añadir otra nota a su historial de podios. Este rally único y transfronterizo es la segunda prueba sobre asfalto del Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA 2023 (WRC) -incluido Montecarlo 2023- y tendrá lugar del 26 al 29 de octubre.

Como evento totalmente nuevo, el Rally de Europa Central presenta una serie de incógnitas. Será la primera vez que las tripulaciones tengan la oportunidad de conducir por las pistas, lo que les deja poco tiempo para familiarizarse con el perfil y las características de las carreteras. Además, el contraste de las superficies en los tres países es sorprendente. El asfalto más rugoso y las estrechas carreteras forestales de la República Checa podrían resultar el desafío más duro del fin de semana para todos los competidores, incluidos los que se pongan al volante del Hyundai i20 N Rally1 Hybrid.

El evento ve el regreso del WRC a Alemania por primera vez desde el Rally de Alemania 2019. Con la fábrica de Hyundai Motorsport ubicada en Alzenau, Alemania, el Rally de Europa Central se sentirá como un evento en casa para el fabricante. El equipo consiguió su primera victoria en el WRC en suelo alemán allá por 2014. Repetir este éxito será el objetivo de las tres tripulaciones del Hyundai Shell Mobis World Rally Team: Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Esapekka Lappi/Janne Ferm y Teemu Suninen/ Mikko Markkula.

El Rally de Europa Central será la primera prueba en la historia del WRC que cruce las fronteras de tres países. Las 18 etapas recorrerán una distancia total de competición de 310,01 km, así como la distancia de enlace más larga de la temporada hasta el momento, 1380,69 km. El rally comienza en la República Checa el jueves y permanece en el país durante todo el viernes antes de cruzar a Austria y Alemania el sábado por la mañana. Esto significa que las tres naciones acogerán el rally en menos de 48 horas.

El rally desde el punto de vista del copiloto

Prepararse para un rally que nunca se ha celebrado antes es un reto tanto para los copilotos como para los pilotos. Markkula nos cuenta cómo se prepara para afrontar el asfalto de Europa Central:

"En un rally nuevo, tenemos que ser muy cuidadosos y dedicar mucho tiempo a mirar los mapas y otros documentos para asegurarnos de que las notas de ruta son perfectas. El proceso de trazado en sí no es muy diferente, sobre todo porque siempre hay algunos tramos nuevos o rutas completamente nuevas en pruebas que hemos hecho antes. Creo que este rally será similar en algunos aspectos al Rally de Alemania, una prueba en la que ya hemos adquirido experiencia. Espero que las carreteras checas sean estrechas, bacheadas y rápidas, mientras que, por el contrario, las austriacas serán más suaves y anchas, pero igual de rápidas. El asfalto y los niveles de adherencia variarán de un país a otro, lo que supondrá un gran reto".

El director del equipo Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul, dijo: "Introducir un nuevo rally en el calendario, y uno tan notable como este, siempre es un reto para los equipos y las tripulaciones. Traer un evento del WRC de vuelta a Alemania es especial para nosotros como ronda de casa, pero también para los aficionados alemanes que no han visto acción de rally de primera clase en su país desde 2019. Combinar tres países en una ronda es algo que el WRC nunca ha hecho antes. Que tres países con una tradición de rallyes tan grande sean anfitriones es extraordinario. Los podios en nuestros dos rallyes de asfalto anteriores(incluido Montecarlo) esta temporada significan que confiamos en poder repetir, si no mejorar, los terceros puestos de Thierry y Esapekka en el Monte y en Croacia."

Thierry Neuville consiguió la victoria para Hyundai Motorsport en 2014, fue el primer triunfo en el WRC para ambos, en suelo alemán Neuville dijo: "Es la nueva prueba del calendario y siempre es emocionante cuando tienes la oportunidad de descubrir nuevas carreteras. Es una prueba de asfalto; siempre me gusta conducir en asfalto y estoy deseando que llegue. Será un evento largo entre Passau, Praga y también con rutas en Austria. Tiene la mayor distancia de enlace del calendario hasta ahora, así que habrá largas distancias entre etapas, pero estoy seguro de que será emocionante. Normalmente, el organizador nos envía imágenes de las etapas para que podamos echarles un vistazo y ver para qué tenemos que prepararnos, especialmente antes de la prueba previa, que será crucial en un rally. Podrían ser tres días diferentes con tres tipos diferentes de carreteras. Tenemos que estar bien preparados y eso es lo más importante que podemos hacer. Como en cualquier otro rally, el objetivo es ganar".

Lappi citó: "Es un concepto interesante que me gusta mucho; es la primera vez que vemos algo así en la categoría más alta de rallies. El viernes será un reto, ya que sé por experiencia cómo son las carreteras checas. No conozco bien Austria, pero en Alemania tenemos experiencia gracias al Rally de Alemania. Es la época del año en la que habrá mucha lluvia y hojas de los árboles, así que será un reto lidiar con los diferentes elementos naturales. Creo firmemente que este fin de semana habrá tres características diferentes porque se trata de tres países distintos. No creo que hayamos visto antes semejantes cambios sobre el asfalto, así que será un evento único para el que prepararse. El objetivo es presionar. Si podemos hacerlo, estoy seguro de que el resultado final será bueno".

Suninen dijo: "El Rally de Europa Central será realmente desafiante. Tendrá lugar en tres países diferentes, por lo que podemos esperar tipos de carretera muy distintos, asfalto diferente y muchos cambios. Así que será un gran reto para mí, especialmente porque será mi primer rally con el Hyundai i20 N Rally1 Hybrid en una prueba de asfalto. Tuvimos una muy buena prueba en Austria y conseguimos una buena experiencia con el coche, pero el rally será mucho más tarde en el año, lo que lo convierte en el rally de asfalto más difícil del calendario. Las condiciones serán mucho más difíciles y eso es algo nuevo a lo que nos enfrentamos en el rally. Empieza a ser otoño, las temperaturas son cada vez más frías, los árboles pierden hojas, lo que significa que hay suciedad en el asfalto. El objetivo es traer el coche a casa y aprender todo lo que podamos de nuestro paso por las etapas. El hecho de que Hyundai quiera ver mi ritmo sobre el asfalto significa mucho para mí, así que quiero terminar el fin de semana con un buen resultado para todo el equipo." (Hyundai)

Clasificación del Campeonato de Pilotos tras 11 de 13 rondas Pos. Equipo/Nación/Coche Puntos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 217 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 186 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 155 4 Ott Tänak (EE), Ford 146 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 99 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 77 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33