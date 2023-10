Hyundai vise la victoire à domicile

L'épreuve comprend des étapes en Allemagne, en République tchèque et en Autriche, ce qui en fait le premier rallye WRC à se dérouler dans trois pays. Pour cet événement unique, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Esapekka Lappi/Janne Ferm et Teemu Suninen/Mikko Markkula s'affronteront au volant de Hyundai i20 N Rally1 Hybrid.

L'équipe Hyundai Shell Mobis World Rally Team revient sur l'asphalte pour le premier Rallye d'Europe centrale depuis la Croatie et espère ajouter une nouvelle note à son palmarès de podiums. Ce rallye transfrontalier unique en son genre sera la deuxième épreuve exclusivement sur asphalte du Championnat du monde des rallyes FIA (WRC) 2023 - Monte-Carlo 2023 inclus - et se déroulera du 26 au 29 octobre.

En tant que toute nouvelle épreuve, le Rallye d'Europe centrale recèle un certain nombre d'inconnues. La visite sera la première fois que les équipages auront l'occasion de parcourir les routes, ce qui ne leur laissera que peu de temps pour se familiariser avec le profil et les caractéristiques des routes. En outre, le contraste des surfaces dans les trois pays est frappant. L'asphalte plus rugueux et les routes forestières étroites de la République tchèque pourraient s'avérer être le défi le plus difficile du week-end pour tous les concurrents, y compris ceux au volant de la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid.

L'événement marquera le retour du WRC en Allemagne pour la première fois depuis le Rallye d'Allemagne 2019. L'usine de Hyundai Motorsport étant située à Alzenau, en Allemagne, le Rallye d'Europe centrale aura l'impression de se dérouler à domicile pour le constructeur. En 2014, l'équipe avait déjà remporté sa première victoire en WRC sur le sol allemand. Répéter ce succès sera l'objectif des trois équipages du Hyundai Shell Mobis World Rally Team : Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Esapekka Lappi/Janne Ferm et Teemu Suninen/ Mikko Markkula.

Le Rallye d'Europe centrale sera la première épreuve de l'histoire du WRC à franchir les frontières de trois pays. Les 18 épreuves spéciales représentent une distance totale de compétition de 310,01 km ainsi que la plus longue distance de liaison de la saison à ce jour, soit 1380,69 km. Le rallye débutera jeudi en République tchèque et restera dans le pays toute la journée de vendredi, avant de se diriger à la fois vers l'Autriche et l'Allemagne samedi matin. Cela signifie que les trois nations accueilleront le rallye en moins de 48 heures.

Le rallye du point de vue du copilote

La préparation d'un rallye inédit est un défi aussi bien pour les copilotes que pour les pilotes. Markkula raconte comment il se prépare à affronter l'asphalte de l'Europe centrale :

"Pour un nouveau rallye, nous devons être particulièrement attentifs et passer beaucoup de temps sur les cartes et nos autres documents afin de nous assurer que les notes de parcours sont parfaites. Le processus de notes de parcours lui-même n'est pas très différent, surtout parce que les événements que nous avons déjà faits auparavant comportent toujours quelques nouvelles sections ou des parcours entièrement nouveaux. Je pense que ce rallye ressemblera d'une certaine manière au Rallye d'Allemagne, un événement où nous avons déjà acquis de l'expérience. Je m'attends à ce que les routes tchèques soient étroites, bosselées et rapides, tandis que les routes autrichiennes seront au contraire plus lisses et plus larges, mais tout aussi rapides. L'asphalte et le niveau d'adhérence seront différents d'un pays à l'autre, ce qui sera un grand défi".

Cyril Abiteboul, Team Principal de Hyundai Motorsport, a déclaré : "L'introduction d'un tout nouveau rallye dans le calendrier, et d'un rallye aussi remarquable que celui-ci, est toujours un défi pour les équipes et les équipages. Ramener une épreuve WRC en Allemagne est très spécial pour nous, qui jouons à domicile, mais aussi pour les fans allemands, qui n'ont pas vu d'action de rallye de haut niveau dans leur pays depuis 2019. Réunir trois pays en une seule manche, c'est quelque chose que le WRC n'a jamais fait auparavant. Pour trois pays qui ont une si grande tradition du rallye, c'est extraordinaire d'être l'hôte. Des podiums lors de nos deux précédents rallyes sur asphalte(y compris le Monte-Carlo) cette saison signifient que nous sommes confiants dans notre capacité à réitérer, voire à faire mieux, les troisièmes places de Thierry et Esapekka au Monte et en Croatie".

Thierry Neuville a remporté la victoire pour Hyundai Motorsport en 2014, c'était le premier triomphe en WRC pour les deux, sur le sol allemand Neuville a déclaré : "C'est la nouvelle épreuve du calendrier et c'est toujours excitant d'avoir la chance de découvrir de nouvelles routes. Il s'agit d'une épreuve sur asphalte ; j'aime toujours rouler sur l'asphalte et je m'en réjouis. Ce sera un long événement entre Passau, Prague et l'Autriche. C'est la distance de liaison la plus longue du calendrier jusqu'à présent, il y aura donc de grandes distances entre les épreuves, mais je suis sûr que ce sera passionnant. En général, nous recevons de l'organisateur quelques images montrant les spéciales pour essayer d'y jeter un coup d'œil et de voir ce à quoi nous devons nous préparer, notamment avant les essais avant l'épreuve, qui seront cruciaux dans un rallye. Il pourrait y avoir trois jours différents avec trois types de routes différentes. Nous devons être bien préparés et c'est la chose la plus importante que nous puissions faire. Comme dans tout rallye, l'objectif est la victoire".

Lappi a poursuivi : "C'est un concept intéressant que j'aime beaucoup ; c'est la première fois que nous voyons cela dans la catégorie la plus élevée du rallye. Le vendredi sera difficile, car je sais comment sont les routes tchèques grâce à mes expériences passées. Je ne connais pas très bien l'Autriche, mais en Allemagne, nous avons de l'expérience grâce au Rallye d'Allemagne. C'est la saison où il y aura beaucoup de pluie et de feuilles des arbres, donc ce sera un défi de gérer les différents éléments naturels. Je suis intimement convaincu qu'il y aura trois caractéristiques différentes ce week-end, car il s'agit de trois pays différents. Je ne pense pas que nous ayons connu de tels changements sur l'asphalte jusqu'à présent, ce sera donc un événement unique pour lequel il faudra se préparer. L'objectif est de mettre la pression. Si nous y parvenons, le résultat final sera certainement bon".

Suninen a déclaré : "Le Rallye d'Europe centrale sera vraiment exigeant. Il se déroulera dans trois pays différents, nous pouvons donc nous attendre à des types de routes très différents, à un asphalte différent et à de nombreux changements. Ce sera donc un grand défi pour moi, d'autant plus qu'il s'agira de mon premier rallye avec la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid sur une épreuve asphaltée. Nous avons fait un très bon test en Autriche et nous avons acquis une bonne expérience avec la voiture, mais le rallye aura lieu beaucoup plus tard dans l'année, ce qui en fait le rallye sur asphalte le plus difficile du calendrier. Les conditions seront beaucoup plus difficiles et c'est quelque chose de nouveau auquel nous serons confrontés sur ce rallye. Nous commençons à entrer dans l'automne, les températures deviennent plus froides, les arbres perdent leurs feuilles, ce qui signifie qu'il y a de la saleté sur l'asphalte. L'objectif est de ramener la voiture à la maison et d'apprendre le plus possible de notre temps passé sur les étapes. Le fait que Hyundai veuille voir mon rythme sur l'asphalte signifie beaucoup pour moi, donc je veux terminer le week-end avec un bon résultat pour toute l'équipe". (Hyundai)

Classement du championnat du monde des pilotes après 11 des 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule Points 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 217 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 186 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 155 4 Ott Tänak (EE), Ford 146 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 99 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 77 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33