Hyundai punta alla vittoria nella gara di casa

L'evento prevede tappe in Germania, Repubblica Ceca e Austria, diventando così il primo rally WRC a svolgersi in tre Paesi. Questo evento unico vedrà Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Esapekka Lappi/Janne Ferm e Teemu Suninen/Mikko Markkula gareggiare con una Hyundai i20 N Rally1 Hybrid.

Lo Hyundai Shell Mobis World Rally Team torna sull'asfalto per il primo Central Europe Rally dalla Croazia e spera di aggiungere un'altra nota al suo record di podi. Il rally transfrontaliero, unico nel suo genere, è il secondo evento interamente asfaltato del FIA World Rally Championship (WRC) 2023 - che include Monte Carlo 2023 - e si svolge dal 26 al 29 ottobre.

Essendo un evento nuovo, il Central Europe Rally presenta una serie di incognite. L'ispezione sarà la prima volta che gli equipaggi avranno l'opportunità di percorrere i tracciati, lasciando loro poco tempo per familiarizzare con il profilo e le caratteristiche delle strade. Inoltre, il contrasto tra le superfici dei tre Paesi è sorprendente. L'asfalto più ruvido e le strette strade forestali della Repubblica Ceca potrebbero rivelarsi la sfida più difficile del weekend per tutti i concorrenti, compresi quelli al volante della Hyundai i20 N Rally1 Hybrid.

L'evento vede il WRC tornare in Germania per la prima volta dal Rally di Germania del 2019. Con la fabbrica di Hyundai Motorsport situata ad Alzenau, in Germania, il Central Europe Rally sarà come un evento di casa per il produttore. Il team ha ottenuto la sua prima vittoria nel WRC in terra tedesca nel 2014. Ripetere questo successo sarà l'obiettivo di tutti e tre gli equipaggi dello Hyundai Shell Mobis World Rally Team: Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Esapekka Lappi/Janne Ferm e Teemu Suninen/Mikko Markkula.

Il Central Europe Rally sarà il primo evento nella storia del WRC ad attraversare i confini di tre Paesi. Le 18 tappe si snoderanno su una distanza totale di 310,01 km, oltre alla distanza di collegamento più lunga della stagione finora, 1380,69 km. Il rally inizia nella Repubblica Ceca giovedì e rimane nel Paese per tutto il venerdì, prima di attraversare l'Austria e la Germania sabato mattina. Ciò significa che tutte e tre le nazioni ospiteranno il rally in meno di 48 ore.

Il rally dal punto di vista del copilota

Prepararsi a un rally mai disputato prima è una sfida tanto per i copiloti quanto per i piloti. Markkula racconta come si prepara ad affrontare l'asfalto dell'Europa centrale:

"In un nuovo rally, dobbiamo prestare molta attenzione e dedicare molto tempo a esaminare le mappe e gli altri documenti per assicurarci che le note sul percorso siano perfette. Il processo di tracciatura del percorso in sé non è molto diverso, soprattutto perché ci sono sempre sezioni nuove o percorsi completamente nuovi negli eventi che abbiamo già fatto. Penso che questo rally sarà per certi versi simile al Rally di Germania, un evento in cui abbiamo già acquisito esperienza. Mi aspetto che le strade ceche siano strette, dissestate e veloci, mentre quelle austriache saranno più scorrevoli e più larghe, ma altrettanto veloci. I livelli di asfalto e di aderenza varieranno da Paese a Paese, il che rappresenterà una grande sfida."

Cyril Abiteboul, Team Principal di Hyundai Motorsport, ha dichiarato: "L'introduzione di un nuovo rally nel calendario, e di un rally così importante, è sempre una sfida per i team e gli equipaggi. Riportare un evento WRC in Germania è speciale per noi, in quanto appuntamento di casa, ma anche per i fan tedeschi che non vedono un rally di alto livello nel loro Paese dal 2019. Unire tre Paesi in un unico appuntamento è qualcosa che il WRC non ha mai fatto prima. Ospitare tre Paesi con una così grande tradizione rallystica è straordinario. I podi conquistati nei due precedenti rally su asfalto(compreso Monte Carlo) in questa stagione ci danno la certezza di poter ripetere, se non migliorare, i terzi posti di Thierry ed Esapekka al Monte e in Croazia".

Thierry Neuville ha conquistato la vittoria per Hyundai Motorsport nel 2014, è stato il primo trionfo nel WRC per entrambi, in terra tedesca Neuville ha dichiarato: "È il nuovo evento in calendario ed è sempre emozionante quando si ha la possibilità di scoprire nuove strade. È un evento su asfalto; mi piace sempre guidare sull'asfalto e non vedo l'ora. Sarà un evento lungo tra Passau, Praga e anche con percorsi in Austria. È la gara con la distanza di collegamento più lunga del calendario finora, quindi ci saranno lunghe distanze tra le tappe, ma sono sicuro che sarà emozionante. Di solito riceviamo dall'organizzatore dei filmati che mostrano le tappe, in modo da poter dare un'occhiata e capire cosa dobbiamo preparare, soprattutto prima della prova pre-gara, che è fondamentale in un rally. Potrebbero essere tre giorni diversi con tre tipi di strade diverse. Dobbiamo essere ben preparati e questa è la cosa più importante che possiamo fare. Come in ogni altro rally, l'obiettivo è vincere".

Lappi ha aggiunto: "È un concetto interessante che mi piace molto; è la prima volta che si vede una cosa del genere nella classe di rally più alta. La giornata di venerdì sarà impegnativa, perché conosco le strade ceche per esperienza. Non conosco bene l'Austria, ma in Germania abbiamo esperienza grazie al Rally di Germania. È il periodo dell'anno in cui ci sarà molta pioggia e foglie dagli alberi, quindi sarà una sfida gestire i diversi elementi naturali. Sono fermamente convinto che questo fine settimana ci saranno tre caratteristiche diverse perché si tratta di tre Paesi diversi. Non credo che abbiamo mai visto tali cambiamenti sull'asfalto prima d'ora, quindi sarà un evento unico a cui prepararsi. L'obiettivo è mettere pressione. Se riusciremo a farlo, sono sicuro che il risultato finale sarà positivo".

Suninen ha dichiarato: "Il Rally dell'Europa Centrale sarà davvero impegnativo. Si svolgerà in tre Paesi diversi, quindi possiamo aspettarci tipi di strade molto diversi, asfalto diverso e molti cambiamenti. Sarà quindi una grande sfida per me, soprattutto perché sarà il mio primo rally con la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid su un percorso asfaltato. Abbiamo fatto un ottimo test in Austria e abbiamo acquisito una buona esperienza con la vettura, ma il rally sarà molto più avanti nell'anno, il che lo rende il rally su asfalto più difficile del calendario. Le condizioni saranno molto più difficili e questa è una novità per noi. Inizia l'autunno, le temperature si fanno più rigide, gli alberi perdono le foglie, il che significa che c'è dello sporco sull'asfalto. L'obiettivo è portare a casa la macchina e imparare il più possibile dal tempo trascorso sulle tappe. Il fatto che Hyundai voglia vedere il mio passo sull'asfalto significa molto per me, quindi voglio concludere il fine settimana con un buon risultato per tutta la squadra". (Hyundai)

Classifica del Campionato Piloti dopo 11 gare su 13 Pos. Squadra/Nato/Auto Punti 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 217 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 186 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 155 4 Ott Tänak (EE), Ford 146 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 99 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 77 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33