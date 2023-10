Hyundai quer vencer a corrida em casa

A Hyundai Motorsport, com sede em Alzenau, na Baixa Francónia, Alemanha, vai competir em casa pela primeira vez desde 2019 no Rali da Europa Central, a décima segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) da FIA de 2023.

O evento inclui etapas na Alemanha, República Checa e Áustria, o que o torna o primeiro rali do WRC a ser disputado em três países. Neste evento único, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Esapekka Lappi/Janne Ferm e Teemu Suninen/Mikko Markkula competirão com um Hyundai i20 N Rally1 Hybrid.

A equipa Hyundai Shell Mobis World Rally Team regressa ao asfalto para o primeiro Rali da Europa Central desde a Croácia e espera acrescentar mais uma nota ao seu registo de pódios. Este rali único e transfronteiriço é o segundo evento totalmente em asfalto do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) da FIA de 2023 - incluindo o Monte Carlo 2023 - e tem lugar de 26 a 29 de outubro.

Sendo um evento totalmente novo, o Central Europe Rally tem uma série de incógnitas. A inspeção será a primeira vez que as equipas terão a oportunidade de conduzir nas pistas, deixando-lhes pouco tempo para se familiarizarem com o perfil e as características das estradas. Para além disso, o contraste das superfícies nos três países é impressionante. O asfalto mais irregular e as estradas florestais estreitas da República Checa podem revelar-se o desafio mais difícil do fim de semana para todos os concorrentes, incluindo aqueles ao volante do Hyundai i20 N Rally1 Hybrid.

O evento vê o WRC regressar à Alemanha pela primeira vez desde o Rali da Alemanha de 2019. Com a fábrica da Hyundai Motorsport localizada em Alzenau, na Alemanha, o Rali da Europa Central será como um evento caseiro para o fabricante. A equipa conquistou a sua primeira vitória no WRC em solo alemão em 2014. Repetir este sucesso será o objetivo das três equipas da Hyundai Shell Mobis World Rally Team: Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Esapekka Lappi/Janne Ferm e Teemu Suninen/Mikko Markkula.

O Rali da Europa Central será o primeiro evento na história do WRC a atravessar as fronteiras de três países. As 18 etapas terão uma distância total de competição de 310,01 km, bem como a maior distância de ligação da época até à data, 1380,69 km. O rali começa na República Checa na quinta-feira e permanece no país durante toda a sexta-feira antes de atravessar a Áustria e a Alemanha no sábado de manhã. Isto significa que as três nações vão acolher o rali em menos de 48 horas.

O rali do ponto de vista do copiloto

A preparação para um rali nunca antes realizado é um desafio tão grande para os co-pilotos como para os condutores. Markkula conta como se prepara para enfrentar o asfalto da Europa Central:

"Num novo rali, temos de ser extremamente cuidadosos e demorados a olhar para os mapas e outros documentos para garantir que as notas do percurso são perfeitas. O processo de marcação do percurso em si não é muito diferente, especialmente porque há sempre algumas secções novas ou percursos completamente novos em eventos que já fizemos anteriormente. Penso que este rali será semelhante, em alguns aspectos, ao Rali da Alemanha, uma prova em que já adquirimos experiência. Espero que as estradas checas sejam estreitas, esburacadas e rápidas, enquanto, em contrapartida, as estradas austríacas serão mais suaves e largas, mas igualmente rápidas. O asfalto e os níveis de aderência vão variar de país para país, o que será um grande desafio."

O Chefe de Equipa da Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul, disse: "Introduzir um novo rali no calendário, e um tão notável como este, é sempre um desafio para as equipas. Trazer um evento do WRC de volta à Alemanha é especial para nós, como ronda em casa, mas também para os fãs alemães que não vêem ação de rali de primeira classe no seu país desde 2019. Combinar três países numa única ronda é algo que o WRC nunca fez antes. O facto de três países com uma tradição tão grande em ralis serem os anfitriões é extraordinário. Os pódios nos nossos dois ralis de asfalto anteriores(incluindo Monte Carlo) esta época significam que estamos confiantes de que podemos repetir, se não melhorar, os terceiros lugares de Thierry e Esapekka no Monte e na Croácia."

Thierry Neuville venceu para a Hyundai Motorsport em 2014, tendo sido o primeiro triunfo no WRC para ambos, em solo alemão. Neuville afirmou: "É a nova prova do calendário e é sempre emocionante quando se tem a oportunidade de descobrir novas estradas. É uma prova de asfalto; gosto sempre de conduzir em asfalto e estou ansioso por isso. Será uma prova longa entre Passau, Praga e também com trajectos na Áustria. Tem a maior distância de ligação do calendário até à data, pelo que haverá longas distâncias entre etapas, mas estou certo de que será emocionante. Normalmente, o organizador envia-nos algumas imagens das etapas para que possamos ver o que temos de preparar, especialmente antes do teste pré-evento, que é crucial num rali. Podem ser três dias diferentes com três tipos de estradas diferentes. Temos de estar bem preparados e isso é a coisa mais importante que podemos fazer. Como em qualquer outro rali, o objetivo é ganhar".

Lappi referiu: "É um conceito interessante de que gosto muito; é a primeira vez que vemos algo deste género na classe mais alta dos ralis. Sexta-feira vai ser um desafio, pois sei, por experiência própria, como são as estradas checas. Não conheço muito bem a Áustria, mas na Alemanha temos experiência graças ao Rali da Alemanha. É a altura do ano em que vai haver muita chuva e folhas das árvores, por isso vai ser um desafio lidar com os diferentes elementos naturais. Acredito firmemente que haverá três características diferentes este fim de semana, porque se trata de três países diferentes. Não creio que tenhamos visto tais mudanças no asfalto antes, por isso será um evento único para o qual nos devemos preparar. O objetivo é colocar pressão. Se conseguirmos fazer isso, tenho a certeza que o resultado final será bom."

Suninen disse: "O Rali da Europa Central será um verdadeiro desafio. Terá lugar em três países diferentes, pelo que podemos esperar tipos de estradas muito diferentes, alcatrão diferente e muitas mudanças. Por isso, será um grande desafio para mim, especialmente porque será o meu primeiro rali com o Hyundai i20 N Rally1 Hybrid numa etapa de asfalto. Fizemos um teste muito bom na Áustria e obtivemos uma boa experiência com o carro, mas o rali será muito mais tarde no ano, o que o torna o rali de asfalto mais difícil do calendário. As condições serão muito mais difíceis e isso é algo novo que vamos enfrentar no rali. Começa a ser outono, as temperaturas estão a ficar mais frias, as árvores estão a perder folhas, o que significa que há sujidade no asfalto. O objetivo é trazer o carro para casa e aprender o máximo que pudermos com o tempo que passamos nas etapas. O facto de a Hyundai querer ver o meu ritmo no asfalto significa muito para mim, por isso quero terminar o fim de semana com um bom resultado para toda a equipa." (Hyundai)

Classificação do Campeonato de Pilotos após 11 das 13 rondas Pos. Equipa/Nação/Carro Pontos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 217 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 186 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 155 4 Ott Tänak (EE), Ford 146 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 99 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 77 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33