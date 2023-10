A Passau, Rovanperä veut défendre son titre

Après que le Toyota Gazoo Racing-World Rally Team (GR-WRT) a remporté son troisième titre constructeur consécutif lors du précédent rallye au Chili, les regards se tournent maintenant vers celui qui remportera le titre de cette année, le cinquième consécutif pour l'équipe : Kalle Rovanperä et Elfyn Evans avec leurs copilotes respectifs Jonne Halttunen et Scott Martin Jonne Halttunen.

Entre Rovanperä et Evans, il y a 31 points, un maximum de 60 étant encore possible dans les deux derniers tours, ce qui signifie que Rovanperä pourrait remporter son deuxième championnat consécutif en Europe centrale si Evans ne le dépasse pas. En revanche, une victoire d'Evans garantirait que leur lutte se joue à la dernière seconde lors de la dernière manche du Rallye du Japon en novembre.

Ils seront rejoints sur la grille de départ du Rallye d'Europe centrale par Sébastien Ogier, huit fois champion du monde, tandis que Takamoto Katsuta pilotera une quatrième GR Yaris Rally1 Hybrid dans le cadre du programme TGR WRC Challenge.

Après sept épreuves consécutives sur terre sur des routes très variées autour du globe, ce sera la première manche sur asphalte depuis le Rallye de Croatie en avril. Il s'agira de la première manche moderne du Championnat du monde des rallyes de la FIA dont les étapes se dérouleront dans trois pays différents. Cela marquera un retour en Allemagne après 2019, ainsi que des débuts sur les routes tchèques et la première apparition de l'Autriche depuis la saison inaugurale de 1973 (Österreichische Alpenfahrt).

Le parc d'assistance sera situé dans la ville allemande de Passau et le shakedown aura lieu le mercredi après-midi à Tittling, non loin de là. Le rallye débutera jeudi midi à Prague, la capitale tchèque, et son célèbre château, avant l'ouverture d'une super spéciale à l'hippodrome de Velká Chuchle, en périphérie de la ville. Le soir, une autre étape circulaire autour de Klatovy sera organisée avant le retour à Passau.

L'action du vendredi se déroulera également exclusivement sur les routes tchèques, avec trois spéciales disputées deux fois avant et après la zone de montage des pneus à Prachatice. Le parcours du samedi comprend deux spéciales en Autriche et une autre en Allemagne, toutes répétées après l'assistance de midi à Passau, tandis qu'une spéciale sera parcourue deux fois de part et d'autre de la frontière austro-allemande pour former la finale du dimanche.

Jari-Matti Latvala (Team Principal) : "C'est fantastique d'avoir assuré le championnat des constructeurs avant de participer à ces deux dernières épreuves, et l'accent sera désormais mis sur la lutte pour le titre pilote entre Kalle et Elfyn. Nous leur apporterons à tous les deux notre soutien total afin qu'ils puissent mener une lutte libre et loyale et que le meilleur pilote gagne. Nous aurons également Sébastien dans notre équipe, et sa passion pour la victoire sera énorme, comme toujours, et maintenant que Takamoto n'a plus de pression en ce qui concerne le championnat, j'espère qu'il pourra se battre pour un autre podium lors des prochains événements. Le Rallye d'Europe centrale sera nouveau pour tout le monde et nous pensons que les routes pourraient être très exigeantes à cette période de l'année : Il pourrait y avoir de l'humidité, de la boue ou beaucoup de feuilles mortes sur la route. Ce ne sera pas facile pour les pilotes, mais je sais que notre voiture a été très forte dans ces conditions et je les encouragerai à mettre la pression".

Kalle Rovanperä : "Le championnat des constructeurs est un grand succès pour toute l'équipe, et maintenant nous allons nous battre durement pour les titres de pilote et de copilote lors des derniers événements de la saison. Si la bataille se déroule entre coéquipiers, celle avec les mêmes voitures est toujours assez amicale et juste, donc cela devrait être une bonne bataille. C'est agréable de retrouver l'asphalte avec une voiture de rallye. Lors de notre test, je me suis tout de suite senti à l'aise dans la voiture et j'espère qu'il en sera de même au rallye. Je suis assez confiant dans le fait que cela peut être une bonne épreuve pour nous : Ce type de rallye sur asphalte est généralement ce qui me convient le mieux et j'ai obtenu quelques bons résultats sur ce type de routes".

Elfyn Evans : "A deux tours de la fin, nous avons toujours un retard assez important sur Kalle au championnat, mais ce n'est pas encore terminé et nous savons à quel point les choses peuvent changer rapidement dans ce jeu. Nous allons tout faire pour terminer la saison avec deux rallyes forts et mettre la pression. Ce sera un nouveau rallye pour tout le monde et avec des étapes dans trois pays différents, nous devons essayer de trouver une configuration qui fonctionne partout. Pour chaque nouveau rallye, il est difficile d'estimer à quoi ressembleront les étapes en se basant uniquement sur les vidéos, mais la météo jouera certainement un rôle important dans le degré de saleté des routes et le niveau d'adhérence qui sera disponible".

Sébastien Ogier : "Je suis très heureux que l'équipe soit à nouveau championne des constructeurs. C'est très mérité, après un travail formidable cette saison. Même s'il est difficile de dire ce qui m'attend sur ce rallye, je suis toujours impatient de relever un nouveau défi. De nos jours, c'est aussi proche de chez moi, et je suis sûr que de nombreux fans de rallye seront là pour nous observer et nous soutenir. Je ne sais pas si ma position de départ sera optimale, mais cela dépendra probablement de la météo : S'il fait sec, nous pourrons probablement nous battre pour les premières places, et s'il est mouillé, cela pourrait être plus difficile pour nous après quelques voitures à travers les étapes. Mais je commence toujours chaque rallye avec un objectif aussi élevé que possible et je veux que ce soit amusant". (Toyota)

Sébastien Ogier a conduit la triple championne olympique Maria Höfel-Riesch dans la Toyota GR Yaris Rally1. Commentaire de Höfel-Riesch : "C'était la chose la plus folle que j'ai jamais vécue".

Vidéo avec Maria Höfel-Riesch

Classement du championnat du monde des pilotes après 11 des 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule Points 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 217 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 186 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 155 4 Ott Tänak (EE), Ford 146 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 99 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 77 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33