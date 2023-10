Rovanperä vuole difendere il suo titolo a Passau

Dopo che il Toyota Gazoo Racing-World Rally Team (GR-WRT) si è assicurato il terzo titolo costruttori consecutivo nel precedente rally in Cile, l'attenzione si sposta ora su chi vincerà il titolo di quest'anno, il quinto consecutivo per il team: Kalle Rovanperä ed Elfyn Evans con i rispettivi copiloti Jonne Halttunen e Scott Martin Jonne Halttunen.

I punti di distacco tra Rovanperä ed Evans sono 31, con un massimo di 60 ancora possibile negli ultimi due appuntamenti, il che significa che Rovanperä potrebbe vincere il suo secondo campionato consecutivo in Europa centrale se Evans non lo superasse. Una vittoria di Evans, d'altra parte, garantirebbe che la loro battaglia si concluda nell'ultima prova del Rally del Giappone a novembre.

Insieme a loro sulla griglia di partenza del Central Europe Rally ci sarà l'otto volte campione del mondo Sébastien Ogier, mentre Takamoto Katsuta guiderà una quarta GR Yaris Rally1 Hybrid nell'ambito del programma TGR WRC Challenge.

Dopo sette eventi consecutivi su strade sterrate in tutto il mondo, questo è il primo appuntamento dopo il Rally di Croazia di aprile che si terrà su asfalto. Sarà il primo appuntamento moderno del Campionato del Mondo Rally FIA a prevedere tappe in tre Paesi diversi. Questo segna il ritorno in Germania dopo il 2019, il debutto sulle strade ceche e la prima apparizione dell'Austria dalla stagione inaugurale del 1973 (Österreichische Alpenfahrt).

Il parco assistenza avrà sede nella città tedesca di Passau, mentre lo shakedown si svolgerà nella vicina Tittling mercoledì pomeriggio. Il rally inizierà nella capitale ceca, Praga, e nel suo famoso castello, giovedì all'ora di pranzo, prima di aprire una prova super speciale all'ippodromo di Velká Chuchle, alla periferia della città. In serata, seguirà un'altra tappa circolare intorno a Klatovy prima di tornare a Passau.

Anche l'azione di venerdì si svolgerà esclusivamente sulle strade ceche, con tre tappe due volte prima e dopo la zona di montaggio dei pneumatici a Prachatice. Il percorso di sabato prevede due tappe in Austria e un'altra in Germania, tutte ripetute dopo il servizio di mezzogiorno a Passau, mentre una tappa viene percorsa due volte su entrambi i lati del confine austro-tedesco per formare il finale di domenica.

Jari-Matti Latvala (Team Principal): "È fantastico essersi assicurati il Campionato Costruttori prima di entrare in questi due eventi finali e l'attenzione si concentrerà ora sulla battaglia per il titolo piloti tra Kalle ed Elfyn. Daremo a entrambi il nostro pieno sostegno in modo che possano lottare liberamente e lealmente e che vinca il pilota migliore. Avremo anche Sebastien di nuovo nella nostra formazione e la sua passione per la vittoria sarà enorme come sempre, e ora che Takamoto non ha più pressione in termini di campionato, spero che possa lottare per un altro podio nei prossimi eventi. Il Rally dell'Europa Centrale sarà una novità per tutti e ci aspettiamo che le strade possano essere molto impegnative in questo periodo dell'anno: Potrebbero essere bagnate o fangose o potrebbero esserci molte foglie sulla strada. Non sarà facile per i piloti, ma so che la nostra auto è stata molto forte in queste condizioni e li incoraggerò a spingere".

Kalle Rovanperä: "Il Campionato Costruttori è un grande risultato per tutta la squadra e ora lotteremo duramente per i titoli Piloti e Co-Piloti negli ultimi appuntamenti della stagione. Quando la battaglia è tra compagni di squadra, la lotta con le stesse vetture è sempre molto amichevole e leale, quindi dovrebbe essere una bella lotta. È bello tornare sull'asfalto con una vettura da rally. Mi sono sentito subito a mio agio con la vettura durante il nostro test e spero che sia lo stesso al rally. Sono abbastanza fiducioso che possa essere un buon evento per noi: Questo tipo di rally su asfalto di solito mi si addice di più e ho ottenuto buoni risultati su strade come questa".

Elfyn Evans: "A due giri dalla fine, abbiamo ancora un bel distacco da Kalle in campionato, ma non è ancora finita e sappiamo quanto velocemente le cose possano cambiare in questo gioco. Cercheremo di fare di tutto per finire la stagione con due rally forti e mettere pressione. Questo sarà un rally nuovo per tutti e con tappe in tre Paesi diversi dobbiamo cercare di trovare un assetto che funzioni ovunque. Con ogni nuovo rally, è difficile valutare come saranno le tappe solo dai video, ma il meteo giocherà sicuramente un ruolo importante nel determinare quanto saranno sporche le strade e quanto grip ci sarà."

Sébastien Ogier: "Sono molto contento che la squadra sia di nuovo campione costruttori. È molto meritato dopo il grande lavoro svolto in questa stagione. Anche se è difficile dire cosa aspettarsi da questo rally, non vedo l'ora di affrontare una nuova sfida. In questi giorni, è anche vicino a casa per me e sono sicuro che ci saranno molti appassionati di rally a guardarci e a sostenerci. Non so se la mia posizione di partenza sarà ottimale, ma probabilmente dipenderà dal tempo: Se è asciutto, probabilmente potremo lottare per le prime posizioni, mentre se è bagnato potrebbe essere più difficile per noi percorrere le tappe dopo qualche macchina. Ma inizio sempre ogni rally puntando il più in alto possibile e voglio che sia divertente". (Toyota)

Sébastien Ogier ha accompagnato la tre volte campionessa olimpica Maria Höfel-Riesch nella Toyota GR Yaris Rally1. Il commento di Höfel-Riesch: "È stata la cosa più folle che abbia mai vissuto".

Video con Maria Höfel-Riesch

Classifica del Campionato del Mondo Piloti dopo 11 gare su 13 Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Punti 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 217 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 186 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 155 4 Ott Tänak (EE), Ford 146 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 99 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 77 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33