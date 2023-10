Rovanperä quer defender o seu título em Passau

Com a Toyota Gazoo Racing-World Rally Team (GR-WRT) a garantir o seu terceiro título consecutivo de construtores no rali anterior, no Chile, as atenções estão agora viradas para quem irá ganhar o título deste ano, o quinto consecutivo para a equipa: Kalle Rovanperä e Elfyn Evans com os seus respectivos co-pilotos Jonne Halttunen e Scott Martin Jonne Halttunen.

Há 31 pontos entre Rovanperä e Evans, com um máximo de 60 ainda possíveis nas duas últimas rondas, o que significa que Rovanperä poderá ganhar o seu segundo campeonato consecutivo na Europa Central se Evans não o ultrapassar. Uma vitória de Evans, por outro lado, garantiria que a sua batalha seria decidida na última ronda do Rali do Japão, em novembro.

A juntar-se a eles na grelha para o Rali da Europa Central estará o oito vezes Campeão do Mundo Sébastien Ogier, enquanto Takamoto Katsuta irá conduzir um quarto GR Yaris Rally1 Hybrid como parte do programa TGR WRC Challenge.

Depois de sete provas consecutivas em gravilha numa variedade de estradas em todo o mundo, esta é a primeira ronda desde o Rali da Croácia, em abril, a ser disputada em asfalto. Será a primeira ronda moderna do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA a apresentar etapas em três países diferentes. Isto marca um regresso à Alemanha após 2019, bem como uma estreia nas estradas checas e a primeira participação da Áustria desde a época inaugural em 1973 (Österreichische Alpenfahrt).

O parque de assistência estará sediado na cidade alemã de Passau, com o shakedown a ter lugar na vizinha Tittling na quarta-feira à tarde. O rali terá início na capital checa, Praga, e no seu famoso castelo, na quinta-feira à hora do almoço, antes da abertura de uma etapa super especial no hipódromo de Velká Chuchle, nos arredores da cidade. Ao fim da tarde, segue-se outra etapa em Klatovy, antes do regresso a Passau.

A ação de sexta-feira também terá lugar exclusivamente nas estradas checas, com três etapas duas vezes antes e depois da zona de montagem de pneus em Prachatice. O itinerário de sábado inclui duas etapas na Áustria e outra na Alemanha, todas repetidas após a cerimónia do meio-dia em Passau, enquanto uma etapa é disputada duas vezes em ambos os lados da fronteira germano-austríaca para formar o final de domingo.

Jari-Matti Latvala (Chefe de Equipa): "É fantástico ter assegurado o Campeonato de Construtores antes de entrarmos nestes dois últimos eventos e o foco estará agora na luta pelo título de Pilotos entre o Kalle e o Elfyn. Vamos dar-lhes todo o nosso apoio para que possam ter uma luta livre e justa e o melhor piloto deve ganhar. Também teremos o Sebastien de volta ao nosso alinhamento e a sua paixão pela vitória será enorme, como sempre, e agora que o Takamoto não tem mais pressão em termos de campeonato, espero que ele possa lutar por outro pódio nas próximas provas. O Rali da Europa Central será uma novidade para todos e esperamos que as estradas possam ser muito difíceis nesta altura do ano: Pode estar húmido ou lamacento ou pode haver muitas folhas na estrada. Não vai ser fácil para os pilotos, mas sei que o nosso carro tem sido muito forte nestas condições e vou incentivá-los a esforçarem-se."

Kalle Rovanperä: "O Campeonato de Construtores é uma grande conquista para toda a equipa e agora vamos lutar arduamente pelos títulos de Pilotos e Co-Pilotos nas últimas provas da época. Quando a batalha é entre colegas de equipa, a luta com os mesmos carros é sempre bastante amigável e justa, pelo que deverá ser uma boa luta. É bom estar de volta ao asfalto com um carro de rali. Senti-me confortável com o carro logo no nosso teste e espero que o mesmo aconteça no rali. Estou bastante confiante de que pode ser uma boa prova para nós: Este tipo de rali de asfalto é normalmente o que mais me convém e já tive alguns bons resultados em estradas como esta."

Elfyn Evans: "A duas voltas do fim, ainda temos uma grande diferença para o Kalle no campeonato, mas ainda não acabou e sabemos como as coisas podem mudar rapidamente neste jogo. Vamos tentar tudo para terminar a época com dois ralis fortes e colocar pressão. Este será um rali novo para todos e, com etapas em três países diferentes, temos de tentar encontrar uma configuração que funcione em todo o lado. Com qualquer rali novo, é difícil avaliar como serão as etapas apenas através de vídeos, mas o tempo irá certamente desempenhar um papel importante na sujidade das estradas e na aderência."

Sébastien Ogier: "Estou muito feliz por a equipa ser novamente campeã de construtores. É muito merecido depois de um excelente trabalho esta época. Embora seja difícil dizer o que esperar deste rali, estou sempre ansioso por enfrentar um novo desafio. Atualmente, também é perto de casa para mim e estou certo de que haverá muitos fãs de rali a assistir e a apoiar-nos. Não tenho a certeza se a minha posição de partida será a melhor, mas provavelmente dependerá do tempo: Se estiver seco, podemos provavelmente lutar pelas posições cimeiras e, se estiver molhado, pode ser mais difícil para nós passar as etapas depois de alguns carros. Mas começo sempre cada rali com o objetivo mais alto possível e quero que seja divertido." (Toyota)

Sébastien Ogier conduziu a tricampeã olímpica Maria Höfel-Riesch no Toyota GR Yaris Rally1. Comentário de Höfel-Riesch: "Foi a coisa mais louca que já vivi."

Vídeo com Maria Höfel-Riesch

Classificação do Campeonato do Mundo de Pilotos após 11 das 13 rondas Pos. Equipa/Nação/Veículo Pontos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 217 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 186 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 155 4 Ott Tänak (EE), Ford 146 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 99 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 77 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33