ServusTV con una maggiore presenza alle partite in casa



di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco

Toyota

Il Rally dell'Europa Centrale, penultima tappa del Campionato del Mondo Rally (WRC), è la partita di casa per l'emittente salisburghese ServusTV, che ha aumentato la sua presenza, con l'evento in scena in Repubblica Ceca, Germania e Austria.

SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.