ServusTV com maior presença no jogo em casa

O Rali da Europa Central, penúltima etapa do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), é o jogo em casa da emissora ServusTV, sediada em Salzburgo, que tem uma presença reforçada, com o evento a ser realizado na República Checa, Alemanha e Áustria.

A ServusTV está a reforçar a sua presença no Rali da Europa Central com uma transmissão em direto alargada. Logo no primeiro dia da competição, na quinta-feira, 26 de outubro de 2023, a emissora sediada em Salzburgo transmitirá em direto as duas primeiras das 18 etapas e transmitirá a ação na primeira etapa a partir das 14:00 CEST do hipódromo de Velka Chuchie na República Checa (= 2,44 km) e a partir das 18:00 CEST da segunda decisão do Circuito de Klatovay (= 8,92 km).

No sábado, 28 de outubro de 2023, a ServusTV transmitirá a transmissão em direto a partir das 11:00 CEST da décima primeira etapa especial "Knaus Tabbert Bayerischer Wald 1" (SS 11 = 11,88 km) e depois também a partir das 18:00 CEST da segunda ronda (SS 14).

No domingo, 29 de outubro de 2023 (atenção: mudança para a hora normal), a ServustV estará presente a partir das 09:30 CET com a transmissão em direto da 16ª etapa especial "Passauer Land 1" (SS 16 = 16,37 km) e, claro, no final a partir das 12:00 CET com a segunda corrida, agora classificada como Power Stage (SS 18).

Talvez nessa altura Kalle Rovanperä tenha defendido com sucesso o seu título contra o seu colega de equipa da Toyota e rival Elfyn Evans.

O Rali da Europa Central na ServusTV:

Quinta-feira, 26.10.2023:

14:00 CEST: PE 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*.

18:00 CEST: SS 2 = Circuito de Klatovy (8,92 km)*



Sábado, 28.10.2023:

11:00 CEST: SS 11 = Knaus Tabbert Bavarian Forest 1 (= 11,88 km)*

18:00 CEST: SS 14 = Knaus Tabbert Floresta da Baviera 2 (= 11,88 km)*



Domingo, 29.10.2023 (Mudança para a hora normal):

09:30 CET: SS 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*

12:00 CET: SS 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* É necessário um bom conhecimento de inglês

Classificação do Campeonato do Mundo de Pilotos após 11 das 13 corridas Pos. Equipa/Nação/Veículo Pontos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 217 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 186 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 155 4 Ott Tänak (EE), Ford 146 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 99 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 77 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33