Chaque jour, des moments forts dans le programme-cadre

Le Rallye d'Europe centrale attire les fans tous les jours de l'événement - concerts à Klatovy et à Peilstein. Les portes du Rallye d'Europe centrale s'ouvriront en grand aux fans du 26 au 29 octobre : dès le mercredi (25 octobre), les visiteurs pourront vivre chaque jour l'action du Championnat du monde des rallyes (WRC) et assister à un vaste programme d'accompagnement. Le jeudi, le président tchèque Petr Pavel et Petr Fiala en tant que Premier ministre de la République feront l'honneur de leur présence au départ. Et l'arrivée montre également le grand soutien dont bénéficie cette toute nouvelle manifestation auprès des principaux décideurs : À Passau, le ministre-président bavarois Markus Söder remettra les coupes en compagnie de Christian Bernreiter (ministre bavarois du Logement, de la Construction et des Transports) et du maire Jürgen Dupper.

Entre ces moments forts, un programme bien rempli attend les visiteurs sur et en dehors du parcours. Des temps forts musicaux font également partie de l'offre : À Klatovy (République tchèque), le groupe de folk moderne Čechomor jouera le jeudi soir. Dans l'immense fan zone de Peilstein (Autriche), Nana Falkner (Voice of Germany) et les stars du hit-parade "folkshilfe" chanteront en plein air le vendredi soir. Le samedi soir, directement au parc d'assistance (Dreiländerhalle Passau), les Sugarsouls feront vibrer la foule. Les informations et les horaires ainsi que les plans des zones réservées aux spectateurs le long des 18 épreuves spéciales (WP) sont disponibles sur le site officiel du rallye à l'adresse centraleuropeanrally.eu.

Un avant-goût dès le mercredi

Les équipes sont déjà sur place avant le départ proprement dit de l'avant-dernière manche de la saison du WRC. Pendant que les mécaniciens préparent les voitures de rallye, les pilotes et copilotes sont en train de parcourir les spéciales lors de ce que l'on appelle les "Recce"(reconnaissance de la piste) afin de prendre des notes dans ce que l'on appelle les "livres de prières".

Au plus tard le mercredi 26 octobre, les fans pourront donc également jeter un coup d'œil au parc d'assistance de Passau : c'est ici, sur la place de la foire de Kohlbruck, que les équipes prennent leurs quartiers généraux pour la durée du rallye et que les visiteurs peuvent les voir travailler à plusieurs reprises - l'entrée au parc d'assistance est comprise dans chaque billet. Ceux qui n'ont pas (encore) de ticket peuvent acheter sur place l'entrée au service pour 5 euros, l'entrée est même gratuite autour du Dreiländerhalle tous les jours de la manifestation. Outre les équipes et l'exposition industrielle, il y aura des stands de vente, des stands de restauration et quelques attractions supplémentaires. Le mercredi après-midi, les moteurs hurleront pour la première fois près de Tittling - c'est là que se déroulera le dernier test en conditions réelles sur un circuit compact de 3,4 km lors du shakedown (à partir de 16h00). Ici aussi, l'entrée est gratuite.

Jeudi, journée prologue avec un départ en fanfare et deux spéciales spéciales.

Après une courte reconnaissance finale sur le parcours exceptionnel de la Super Special Stage 1 le matin, les équipes arriveront peu avant midi sur la place Hradschin de Prague. Là, à partir de 11h30, le départ de Zermoninen sera précédé d'une séance d'autographes, d'une conférence de presse publique et d'une photo de groupe, avant que le président Petr Pavel n'envoie enfin la première voiture sur la route du rallye à 13h00. Une heure plus tard, les premiers meilleurs temps sont déjà réalisés sur la spéciale ultra-compacte de Velká Chuchle : Le parcours de 2,4 km sur l'hippodrome de la métropole tchèque est sans aucun doute l'un des points forts pour les fans. Avant même que les stars du WRC ne s'affrontent, les fans pourront voir des voitures de course et de rallye sur la piste. De nombreuses autres attractions, allant des véhicules d'exposition au simulateur de rallye, les attendent sur le site du complexe sportif.

Le peloton WRC sera ensuite transféré vers le premier regroupement du week-end au centre de Klatovy. Là, à partir de 13h00, les fans pourront suivre en direct les événements de Prague sur l'écran LED de la fan-zone, sur la place centrale Náměstí míru (place de la Paix). L'Autocentrum Šmucler y présentera également les véhicules historiques et modernes qui ont marqué l'histoire de ce circuit riche en traditions et qui seront visibles entre 13h00 et 16h30 sur la Super Special Stage située aux portes de la ville (SSS2 - Circuit of Klatovy). D'ailleurs, deux écrans LED seront également installés dans la fan zone 1 (virage en épingle à la sortie de la ville), sur lesquels le départ et SSS1 seront retransmis en direct. Après le regroupement (à partir de 16h40) et la Super Special Stage qui suivra (à partir de 18h05), les festivités se poursuivront dans la fanzone du centre-ville, où le groupe Čechomor proposera ses chansons folk à partir de 20h00.

Vendredi :

Fan Zone géante et concert de Chart Stormer Peilstein - la plus longue journée du rallye.

Côté sportif, les spéciales de Vlachovo Březí, Zvotoky et Šumavské Hoštice sont au programme du vendredi, avec un passage le matin et un autre l'après-midi. Les fan-zones qui s'y trouvent et certainement aussi le regroupement avec zone technique à midi à Prachatice (à partir de 13h02) attireront de très nombreux fans. Parallèlement, la fête commence déjà dans la plus grande fan zone du rallye à Peilstein, en Autriche. Ici, où la spéciale de Mühltal se terminera samedi, les visiteurs bénéficieront de nombreux services. La grande fan zone propose par exemple un écran LED sur lequel on peut voir l'action du rallye tchèque à partir de 14h00. Il y aura également une connexion wifi gratuite, une aire de jeux pour enfants, un festival de streedfood et bien plus encore. Le point culminant sera un concert en plein air sur la scène de LT1 le vendredi soir, avec Nana Falkner (Voice-of-Germany) en ouverture à partir de 18h00. À partir de 19h00, les rockeurs austro Mundhoat chaufferont la scène, avant que les stars du hit-parade de "folkshilfe" ne s'en emparent à partir de 20h00. Les billets (34 euros chacun) pour le concert sont disponibles en prévente sur oeticket.com.

Samedi avec l'épreuve du roi

La scène de spectacle de LT1 à Peilstein restera un point d'attraction pour les visiteurs le samedi. On y verra notamment l'action du rallye en direct sur les grands écrans LED dès le matin. Le talent de "The Voice" Nana Falkner entonnera l'hymne national autrichien et à partir de midi, il y aura de la musique et des présentations. Bien entendu, les attractions, les camions-restaurants, les stands de souvenirs, l'aire de jeux pour enfants, le Wi-Fi gratuit, le camion RedBull et bien d'autres choses encore invitent à s'attarder. La fête du rallye se prolonge jusqu'au soir, avec des DJs à la fin.

Du côté allemand de la frontière, l'ES 11/14 Knaus Tabbert Bayerischer Wald constitue un point d'attraction - plus précisément la Fanzone 2 : ici, près de Lackenhäuser, la Hochwaldhalle, située directement à côté de la Fanzone, propose un petit-déjeuner dès 7h00. Un "Scandinavian Corner" a été spécialement aménagé pour les fans de Suède, de Finlande, de Norvège et d'Estonie. Lors du deuxième passage, le soir, il y aura des effets spéciaux dans la fan zone à partir de 18h00 et, à partir de 20h00, l'After-Race-Party avec un DJ dans le Hochwaldhalle.

La journée du rallye est bien remplie, car la spéciale de Mühltal est la plus longue du rallye avec ses 28 kilomètres au meilleur temps. Dans la fan zone 4 au-dessus de Peilstein, il y a même un saut spécialement construit qui donne encore plus de piquant à l'événement. Pour l'assistance de midi (à partir de 13h45) et du soir (19h45), les véhicules de rallye retourneront à l'assistance de Passau, qui sera ainsi encore plus au centre de l'attention des fans ce jour-là. C'est ici, dans la Fan Arena près de la Dreiländerhalle, que les Sugarsouls se produiront sur scène à partir de 19h30.

Dimanche : Powerstage et remise des prix

Les regards seront tournés vers Passau le dimanche, lorsque les derniers kilomètres de classement seront parcourus. Deux passages sont prévus sur les épreuves Böhmerwald et Passauer Land, le tour final sur cette dernière étant considéré comme une Powerstage Wolf. Il y a de précieux points supplémentaires à gagner et, à l'issue de cette épreuve, il ne reste plus aux vainqueurs et aux classés qu'à se rendre à Passau, où la tribune de remise des prix est déjà installée devant l'hôtel de ville. Dès 12h00, les kilomètres décisifs seront visibles en direct sur l'écran LED. A partir de 14h00, il y aura des interviews et la remise des prix proprement dite à partir de 14h30. Peu avant 15h00, les trois premiers véhicules rouleront devant la scène où les équipes de cockpit recevront leurs prix bien mérités des mains du ministre-président Markus Söder, de Christian Bernreiter (ministre bavarois du logement, de la construction et des transports) et de Jürgen Dupper (maire de Passau). (CER)

Le Rallye d'Europe centrale sur ServusTV :

Jeudi 26.10.2023 :

14h00 CEST : ES1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*.

18h00 CEST : WP 2 = Circuit de Klatovy (8,92 km)*.



Samedi 28.10.2023 :

11:00 CEST : WP 11 = Knaus Tabbert Bayerischer Wald 1 (= 11,88 km)*.

18h00 CEST : ES 14 = Knaus Tabbert Bayerischer Wald 2 (= 11,88 km)*.



Dimanche 29.10.2023 (passage à l'heure normale) :

09:30 CET : WP 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*.

12:00 heures CET : WP 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* bonne connaissance de l'anglais nécessaire

Rallye d'Europe centrale sur Red Bull TV



Red Bull TV suivra également le Zentral Europa Rallye, la douzième manche du Championnat du monde des rallyes en République tchèque, en Autriche et en Allemagne (du 26 au 29 octobre 2023), avec des flux en direct. Le vendredi 27 octobre, le samedi 28 et le dimanche 29 octobre, Red Bull TV diffusera les moments forts de la journée à 22h00 (heure d'Europe centrale).