Ogni giorno i punti salienti del programma di supporto

Gli eventi più interessanti per i fan sono tutti i giorni del Central Europe Rally: concerti a Klatovy e a Peilstein. Per gli appassionati, le porte del Rally dell'Europa Centrale si spalancheranno dal 26 al 29 ottobre: già da mercoledì (25 ottobre), i visitatori potranno assistere all'azione del Campionato del Mondo Rally (WRC) e a un ampio programma di supporto ogni giorno. Giovedì, il presidente ceco Petr Pavel e il primo ministro della Repubblica Ceca Petr Fiala porteranno il loro saluto alla partenza. Anche l'arrivo dimostra il grande sostegno al nuovo evento da parte dei più importanti decision maker: A Passau, il primo ministro bavarese Markus Söder consegnerà i trofei insieme a Christian Bernreiter (ministro bavarese dell'edilizia, delle costruzioni e dei trasporti) e al sindaco Jürgen Dupper.

Tra questi momenti salienti, un ricco programma attende i visitatori dentro e fuori dal percorso. Anche i momenti musicali fanno parte del programma: A Klatovy (Repubblica Ceca) il gruppo folk moderno Čechomor suonerà giovedì sera. Nell'enorme fan zone di Peilstein, in Austria, Nana Falkner (Voce della Germania) e i "folkshilfe", artisti da classifica, canteranno all'aperto venerdì sera. Direttamente al Parco Assistenza (Dreiländerhalle Passau), sabato sera ci saranno ritmi incandescenti con gli Sugarsouls. Le informazioni, gli orari e le mappe delle aree riservate agli spettatori lungo le 18 prove speciali (WP) sono disponibili sulla homepage ufficiale del rally all'indirizzo centraleuropeanrally.eu.

Già mercoledì ci sarà una prima anticipazione

Già prima dell'inizio effettivo della penultima prova della stagione WRC, le squadre sono sul posto. Mentre i meccanici preparano le auto da rally per l'azione, i piloti e i copiloti sono fuori sui palchi durante la cosiddetta "recce"(ispezione della pista) per scrivere le loro note nei cosiddetti libri di preghiera.

Per questo motivo, al più tardi mercoledì (26 ottobre), gli appassionati possono anche osare dare un'occhiata al parco assistenza di Passau: qui, nel quartiere fieristico di Kohlbruck, i team si trasferiscono nel loro quartier generale per tutta la durata del rally e i visitatori possono vederli al lavoro più e più volte - l'ingresso al servizio è incluso in ogni biglietto. Chi non ha ancora un biglietto può avere l'ingresso al servizio per 5 euro sul posto, mentre intorno alla Dreiländerhalle l'ingresso è addirittura gratuito in tutti i giorni dell'evento. Oltre ai team e all'esposizione del settore, ci saranno stand di vendita, stand gastronomici e alcune altre attrazioni da sperimentare. Mercoledì pomeriggio, i motori romberanno per la prima volta a Tittling - ci sarà l'ultimo test in condizioni pratiche su un percorso compatto di 3,4 km durante lo shakedown (dalle 16:00). Anche in questo caso l'ingresso è gratuito.

Giovedì la giornata del prologo con una partenza glamour e due WP speciali

Dopo un'ultima breve ricognizione sullo straordinario tracciato della Prova Super Speciale 1 in mattinata, le squadre arriveranno in Piazza Hradschin a Praga poco prima di mezzogiorno. Lì, a partire dalle 11.30, presso la partenza di Zermoninen, si terrà un pre-programma con sessione di autografi, conferenza stampa pubblica e foto di gruppo, prima che alle 13.00 il primo veicolo venga finalmente inviato dal Presidente Petr Pavel nel suo viaggio di rally. Appena un'ora dopo, sulla prova speciale ultracompatta Velká Chuchle si stabiliranno i primi migliori tempi: Il percorso di 2,4 km sull'ippodromo della metropoli ceca è senza dubbio uno dei punti di forza per gli appassionati. Anche prima dei combattimenti delle stelle del WRC, i fan possono sperimentare i veicoli da corsa e da rally sulla pista e molte altre attrazioni, dai veicoli da esposizione al simulatore di rally, sono in attesa sul terreno dell'impianto sportivo.

Il gruppo WRC si trasferirà poi al primo raggruppamento del fine settimana nel centro di Klatovy. Lì, i fan potranno seguire l'azione in diretta sullo schermo LED della Fan Zone a partire dalle 13:00 nella centrale Náměstí míru (Piazza della Pace) di Praga. L'Autocentrum Šmucler presenterà anche le auto storiche e moderne della storia del circuito tradizionale, che potranno essere ammirate tra le 13:00 e le 16:30 sulla Super Special Stage fuori dalle porte della città (SSS2 - Circuito di Klatovy). A proposito: due LED wall saranno allestiti anche nella Fan Zone 1 (tornante all'uscita della città), dove la partenza e la SSS1 saranno trasmesse in diretta. Dopo il raggruppamento (dalle 16:40) e la successiva Super Special Stage (dalle 18:05), l'azione continua nella Fanzone del centro città, dove la band Čechomor si esibirà con le sue canzoni folk dalle 20:00.

Venerdì:

Giant Fan Zone e Chart Striker Concert Peilstein - il giorno del rally più lungo

Per quanto riguarda gli eventi sportivi, venerdì sono in programma le tappe di Vlachovo Březí, Zvotoky e Šumavské Hoštice, con una prova ciascuna al mattino e al pomeriggio. Le fan zone presenti e sicuramente anche il raggruppamento con zona tecnica a mezzogiorno a Prachatice (dalle 13:02) attireranno molti fan. Allo stesso tempo, la festa nella più grande fan zone del rally a Peilstein, in Austria, è già iniziata. Qui, dove sabato si conclude la SS Mühltal, ai visitatori sarà offerto un servizio completo. L'ampia area per i fan offre uno schermo a LED su cui è possibile vedere l'azione del rally dalla Repubblica Ceca a partire dalle 14:00. Inoltre, ci sarà il wifi gratuito, un parco giochi per bambini, un festival del cibo di strada e molto altro ancora. L'evento clou è il concerto all'aperto sul palco LT1 di venerdì sera, con Nana Falkner (Voice-of-Germany) che darà il via alle danze a partire dalle 18:00. Dalle 19:00 i Mundhoat, rocker australiani, riscalderanno la serata, prima che dalle 20:00 salgano sul palco gli artisti da classifica della "folkshilfe". I biglietti (34 euro l'uno) per il concerto sono disponibili in prevendita su oeticket.com.

Sabato con i King's Test

Il palcoscenico LT1 di Peilstein rimarrà il centro di attrazione per i visitatori anche sabato. Tra l'altro, il rally sarà trasmesso in diretta sui grandi schermi LED a partire da metà mattinata. Il talento di "The Voice" Nana Falkner canterà l'inno nazionale austriaco e da mezzogiorno ci saranno musica e presentazioni. Naturalmente, le attrazioni, i food truck, gli stand di souvenir, il parco giochi per bambini, il Wi-Fi gratuito, il camion della RedBull e molto altro ancora invitano a soffermarsi. La festa del rally continua fino a sera, con DJ che suonano alla fine.

Sul lato tedesco del confine, la SS 11/14 Knaus Tabbert Foresta Bavarese sarà un centro di attrazione - più precisamente, la Fanzone 2: qui a Lackenhäuser, la colazione sarà servita nella Hochwaldhalle direttamente presso la Fanzone a partire dalle 7:00 del mattino. Un "angolo scandinavo" è stato allestito appositamente per i tifosi di Svezia, Finlandia, Norvegia ed Estonia. Per il secondo round serale, ci saranno effetti speciali nella fan zone a partire dalle 18:00 e la festa dopo la gara dalle 20:00, con un DJ nella Hochwaldhalle.

La giornata del rally è piena zeppa di eventi, dopo tutto è in programma la tappa più importante del rally: la prova speciale di Mühltal è la più lunga dell'evento con 28 chilometri in tempo reale. Nella Fanzone 4, sopra Peilstein, c'è anche un salto costruito appositamente, che aggiunge ancora più pepe all'evento. Per il servizio di mezzogiorno (dalle 13:45) e la sera (19:45), le auto da rally torneranno nell'area di servizio di Passau, che in questa giornata sarà ancora più al centro dell'attenzione dei fan. Qui, nell'arena per i fan della Dreiländerhalle, ci saranno ritmi incandescenti a partire dalle 19:30, quando gli Sugarsouls saliranno sul palco come band dal vivo.

Domenica: Powerstage e cerimonia di premiazione

Domenica l'attenzione si concentrerà su Passau, quando verranno completati gli ultimi chilometri. Sono previsti due giri sulle tappe Böhmerwald e Passauer Land, con il giro finale su quest'ultima classificata come Wolf Powerstage. Dopo questa tappa, ai vincitori e ai piazzati non resta che recarsi a Passau, dove la tribuna per la cerimonia di premiazione è già stata allestita davanti al municipio. A partire dalle 12:00, i chilometri decisivi saranno mostrati in diretta sullo schermo a LED. Dalle 14:00 ci saranno le interviste e dalle 14:30 la cerimonia di premiazione vera e propria. Poco prima delle 15:00, i primi tre veicoli classificati si presenteranno davanti al palco, dove gli equipaggi potranno ricevere i loro meritati premi dalle mani del Presidente del Ministro Markus Söder, di Christian Bernreiter (Ministro bavarese per l'Edilizia, le Costruzioni e i Trasporti) e di Jürgen Dupper (Sindaco di Passau). (CER)

Il Rally dell'Europa Centrale su ServusTV:

Giovedì 26.10.2023:

14:00 CEST: SS 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*.

18:00 CEST: SS 2 = Circuito di Klatovy (8,92 km)*.



Sabato, 28.10.2023:

11:00 CEST: SS 11 = Knaus Tabbert Bavarian Forest 1 (= 11,88 km)*.

18:00 CEST: SS 14 = Knaus Tabbert Foresta Bavarese 2 (= 11,88 km)*



Domenica 29.10.2023 (cambio di orario):

09:30 CET: SS 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*

12:00 CET: SS 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* è richiesta una buona conoscenza dell'inglese

Il Rally dell'Europa Centrale su Red Bull TV



Red Bull TV accompagnerà anche il Central Europe Rally, la dodicesima prova del Campionato del Mondo Rally in Repubblica Ceca, Austria e Germania (26-29 ottobre 2023), con una diretta streaming. Alle 22:00 CEST di venerdì (27 ottobre), sabato (28 ottobre) e domenica (29 ottobre), i momenti salienti delle rispettive giornate possono già essere visti su Red Bull TV.