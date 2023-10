Destaques do programa de apoio todos os dias

Os destaques dos fãs atraem todos os dias do evento para o Rali da Europa Central - concertos em Klatovy e em Peilstein. Para os adeptos, as portas abrem-se de par em par no Rali da Europa Central, de 26 a 29 de outubro: já a partir de quarta-feira (25 de outubro), os visitantes podem assistir à ação do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) e a um vasto programa de apoio todos os dias. Na quinta-feira, o Presidente da República Checa, Petr Pavel, e o Primeiro-Ministro da República Checa, Petr Fiala, prestarão a sua homenagem na partida. E o final também mostra o grande apoio ao novo evento entre os mais importantes decisores: Em Passau, o Primeiro-Ministro da Baviera, Markus Söder, entregará os troféus juntamente com Christian Bernreiter (Ministro da Habitação, Construção e Transportes da Baviera) e o Presidente da Câmara, Jürgen Dupper.

Entre estes momentos altos, os visitantes têm à sua espera um programa recheado, dentro e fora do campo. O programa inclui também espectáculos musicais: Em Klatovy (República Checa), a banda folclórica moderna Čechomor actuará na quinta-feira à noite. Na enorme zona de fãs em Peilstein, na Áustria, Nana Falkner (Voz da Alemanha) e os campeões de vendas "folkshilfe" cantarão ao ar livre na sexta-feira à noite. Diretamente no Parque de Serviços (Dreiländerhalle Passau) haverá batidas quentes com os Sugarsouls no sábado à noite. Informações e horários, bem como mapas das áreas de espectadores ao longo das 18 etapas especiais (WPs) podem ser encontrados na página oficial do rali em centraleuropeanrally.eu.

Já na quarta-feira haverá uma primeira amostra

Já antes do início da penúltima ronda da temporada do WRC, as equipas estão no local. Enquanto os mecânicos preparam os carros de rali para a ação, os pilotos e co-pilotos estão nos palcos durante o chamado "recce"(inspeção de pista) para escreverem as suas notas nos chamados livros de orações.

Por isso, na quarta-feira (26 de outubro), o mais tardar, os fãs também podem atrever-se a dar uma vista de olhos ao parque de assistência em Passau: aqui, no recinto da feira em Kohlbruck, as equipas mudam-se para os seus quartéis-generais durante todo o rali e os visitantes podem vê-los a trabalhar uma e outra vez - a entrada na assistência está incluída em todos os bilhetes. Quem não tiver bilhete (ainda) pode ter a entrada para o serviço por 5 euros no local, e à volta do Dreiländerhalle a entrada é mesmo gratuita em todos os dias do evento. Para além das equipas e da exposição da indústria, haverá stands de vendas, stands de comida e mais algumas atracções para experimentar. Na quarta-feira à tarde, os motores roncarão pela primeira vez em Tittling - haverá o último teste em condições práticas num percurso compacto de 3,4 km durante o shakedown (a partir das 16:00). Também aqui, a entrada é livre.

Dia do prólogo na quinta-feira com uma partida glamorosa e dois WPs especiais

Depois de um curto reconhecimento final na extraordinária pista da Super Especial Etapa 1 durante a manhã, as equipas chegarão à Praça Hradschin, em Praga, pouco antes do meio-dia. A partir das 11h30, no local de partida de Zermoninen, haverá um pré-programa com sessão de autógrafos, conferência de imprensa pública e fotografia de grupo, antes de, às 13h00, o primeiro veículo ser finalmente enviado para a sua viagem de rali pelo Presidente Petr Pavel. Apenas uma hora mais tarde, serão estabelecidos os primeiros melhores tempos na etapa especial ultra-compacta de Velká Chuchle: O percurso de 2,4 km na pista de corridas de cavalos da metrópole checa é, sem dúvida, um dos pontos altos para os fãs. Mesmo antes das lutas das estrelas do WRC, os fãs podem experimentar os veículos de corrida e de rali na pista, e muitas outras atracções, desde veículos de exposição a um simulador de rali, estão também à espera no recinto do complexo desportivo.

O pelotão do WRC irá então transferir-se para o primeiro reagrupamento do fim de semana no centro de Klatovy. Aí, os fãs podem seguir a ação em direto no ecrã LED na Fan Zone a partir das 13:00 na central Náměstí míru (Praça da Paz) em Praga. O Autocentrum Šmucler também apresentará aqui os carros históricos e modernos da história do circuito de tradição, que podem ser vistos entre as 13:00 e as 16:30 no Super Special Stage fora dos portões da cidade (SSS2 - Circuito de Klatovy). A propósito: Duas paredes de LED também serão instaladas na Fan Zone 1 (curva em gancho à saída da cidade), onde a partida e o SSS1 serão transmitidos em direto. Depois do reagrupamento (a partir das 16:40) e da subsequente Super Special Stage (a partir das 18:05), a ação continua na Fanzone, no centro da cidade, onde a banda Čechomor irá apresentar as suas canções folclóricas a partir das 20:00.

Sexta-feira:

Giant Fan Zone e Chart Striker Concert Peilstein - o dia de rali mais longo

Em termos de eventos desportivos, as etapas Vlachovo Březí, Zvotoky e Šumavské Hoštice estão na agenda de sexta-feira, com uma corrida cada de manhã e à tarde. As zonas de fãs e certamente também o reagrupamento com zona técnica ao meio-dia em Prachatice (a partir das 13:02) atrairão muitos fãs. Ao mesmo tempo, a festa na maior zona de fãs do rali em Peilstein, na Áustria, já começou. Aqui, onde o SS Mühltal termina no sábado, será oferecido aos visitantes um serviço alargado. A grande área de fãs oferece um ecrã LED no qual a ação do rali da República Checa pode ser vista a partir das 14:00. Para além disso, haverá wi-fi gratuito, um parque infantil, um festival de comida de rua e muito mais. O ponto alto é um concerto ao ar livre no palco do espetáculo LT1 na sexta-feira à noite, com Nana Falkner (Voz da Alemanha) a dar o pontapé de saída a partir das 18:00. A partir das 19h00, os austro-rockers Mundhoat vão aquecer o ambiente, antes de os êxitos de bilheteira da "folkshilfe" tomarem conta do palco a partir das 20h00. Os bilhetes (34 euros cada) para o concerto estão disponíveis antecipadamente em oeticket.com.

Sábado com King's Test

O palco do espetáculo LT1 em Peilstein continuará a ser um centro de atração para os visitantes no sábado. Entre outras coisas, a ação do rali será mostrada em direto nos grandes ecrãs LED a partir do meio da manhã. O talento do "The Voice", Nana Falkner, cantará o hino nacional austríaco e, a partir do meio-dia, haverá música e apresentações. Naturalmente, as atracções, os food trucks, as bancas de recordações, o parque infantil, o Wi-Fi gratuito, o camião RedBull e muito mais convidam a ficar. A festa do rali continua à noite, com DJs a tocar no final.

Do lado alemão da fronteira, a SS 11/14 Knaus Tabbert Floresta da Baviera será um centro de atração - mais precisamente, a Fanzone 2: aqui em Lackenhäuser, o pequeno-almoço será servido no Hochwaldhalle, diretamente na Fanzone, a partir das 7h00. Foi reservado um "Scandinavian Corner" especialmente para os adeptos da Suécia, Finlândia, Noruega e Estónia. Para a segunda ronda, à noite, haverá efeitos especiais na Fanzone a partir das 18h00 e a festa pós-corrida a partir das 20h00, com um DJ no Hochwaldhalle.

O dia de rali está cheio, afinal, a etapa principal do rali está na ordem do dia: a etapa especial de Mühltal é a mais longa do evento, com 28 quilómetros de tempo máximo. Na Fanzone 4, acima de Peilstein, há até um salto especialmente construído, o que acrescenta ainda mais tempero ao evento. Para o serviço do meio-dia (a partir das 13:45) e da noite (19:45), os carros de rali regressam à área de serviço em Passau, que estará ainda mais no centro das atenções dos fãs neste dia. Aqui, na arena dos fãs no Dreiländerhalle, haverá batidas quentes a partir das 19h30, quando os Sugarsouls subirem ao palco como banda ao vivo.

Domingo: Powerstage e cerimónia de entrega de prémios

As atenções estarão centradas em Passau no domingo, quando forem cumpridos os últimos quilómetros. Estão previstas duas rondas nas etapas de Böhmerwald e Passauer Land, sendo a última classificada como Wolf Powerstage. Após esta etapa, só resta aos vencedores e aos primeiros classificados dirigir-se a Passau, onde a tribuna da cerimónia de entrega de prémios já está montada em frente à Câmara Municipal. A partir das 12:00, os quilómetros decisivos serão transmitidos em direto no ecrã LED. A partir das 14:00, haverá entrevistas e a cerimónia de entrega dos prémios a partir das 14:30. Pouco antes das 15 horas, os três primeiros veículos desfilarão em frente ao palco, onde as equipas de cockpit poderão receber os seus merecidos prémios das mãos do Ministro Presidente Markus Söder, de Christian Bernreiter (Ministro da Habitação, Construção e Transportes da Baviera) e de Jürgen Dupper (Presidente da Câmara Municipal de Passau). (CER)

O Rali da Europa Central na ServusTV:

Quinta-feira, 26.10.2023:

14:00 CEST: PE 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*.

18:00 CEST: SS 2 = Circuito de Klatovy (8,92 km)*



Sábado, 28.10.2023:

11:00 CEST: SS 11 = Knaus Tabbert Bavarian Forest 1 (= 11,88 km)*

18:00 CEST: SS 14 = Knaus Tabbert Floresta da Baviera 2 (= 11,88 km)*



Domingo, 29.10.2023 (Mudança para a hora normal):

09:30 CET: SS 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*

12:00 CET: SS 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* É necessário um bom conhecimento de inglês

Rali da Europa Central na Red Bull TV



A Red Bull TV também irá acompanhar o Central Europe Rally, a décima segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis na República Checa, Áustria e Alemanha (26-29 de outubro de 2023), com transmissões em direto. Às 22:00 CEST de sexta-feira (27 de outubro), sábado (28 de outubro) e domingo (29 de outubro), os destaques do respetivo dia já podem ser vistos na Red Bull TV.