Millener/M-Sport : "La victoire de Tänak au Chili nous stimule".

Cet événement unique en son genre ramène le championnat sur l'asphalte pour l'avant-dernière manche de la saison 2023 et promet de nouveaux défis à tous les équipages, offrant des conditions de compétition égales aux pilotes expérimentés comme aux talents en devenir du rallye. Si les bonnes choses vont par trois, le triumvirat de voitures Puma Rally1 de M-Sport sera bien placé pour cette nouvelle épreuve qui traversera les frontières de trois pays de jeudi à dimanche. Au départ de la ville de Passau (également connue sous le nom de ville des trois rivières), les équipes parcourront une distance totale de 1690 km à travers la République tchèque, l'Autriche et l'Allemagne.

L'événement débutera dans le cadre historique du château de Prague, d'où les équipages s'élanceront le jeudi, avant de passer deux épreuves super-spéciales sur le chemin du retour vers Passau. S'ensuivent trois journées d'action complètes. Le vendredi a représenté un défi immédiat, car il n'y a pas de service de midi, seulement une zone de montage de pneus isolée. Étroit et technique, fluide et rapide, et tout ce qu'il y a entre les deux - le Central Europa Rallye apporte un nouveau défi très attendu au calendrier et de nouveaux fans aux spéciales, tandis que les meilleurs pilotes du WRC se disputeront la gloire du premier podium de ce rallye dimanche.

Après sa spectaculaire victoire au Rallye du Chili le mois dernier, Ott Tänak est prêt à affronter cette nouvelle épreuve. Avec déjà trois victoires au Rallye d'Allemagne et une victoire lors de l'épreuve test du week-end dernier, le Rallye d'automne en Autriche, cette partie du monde n'est pas inconnue pour le champion du monde 2019. L'expérience de Tänak, son expertise et sa détermination sans faille font de lui un concurrent de taille dans cette toute nouvelle épreuve sur asphalte.

Pierre-Louis Loubet s'efforcera de tourner cette nouvelle épreuve à son avantage et tentera de mettre à profit son expérience de l'asphalte en Allemagne et ailleurs pour obtenir de bons résultats en fin de saison. Pour la première fois depuis 2019, M-Sport accueillera également à nouveau au sein de l'équipe le copilote Benjamin Veillas, qui profitera de l'événement pour lancer son nouveau partenariat avec Loubet.

Après ses débuts en Rally1 au Chili, Grégoire Munster revient au volant de la Puma, bien décidé à améliorer ses compétences au volant de machines de pointe sur sa surface de prédilection. Avec de solides résultats sur asphalte dans la catégorie WRC2, l'épreuve offre une autre excellente opportunité d'apprentissage pour le pilote luxembourgeois.

Adrien Fourmaux sera également de retour dans la catégorie WRC2 après avoir obtenu d'excellents résultats tout au long de la saison. Le tout nouveau champion britannique des rallyes a également remporté la victoire de catégorie et la deuxième place au classement général derrière Tänak lors du rallye d'automne du week-end dernier - où il a présenté la Ford Fiesta Rally2 alimentée par EcoBoost et sa nouvelle mise à jour du pack de refroidissement dans un peloton très disputé - et espère poursuivre son impressionnante forme cette année Semaine.

Richard Millener, chef d'équipe, a déclaré : "C'est toujours excitant de s'attaquer à une nouvelle épreuve. C'est un grand défi pour les équipes comme pour les organisateurs, mais il est également important de développer notre sport et d'attirer de nouveaux fans. Je suis impatient de voir de nouveaux parcours et il sera certainement intéressant de voir qui finira sur la plus haute marche ! Après la victoire au Chili, l'équipe se sent renouvelée et nous nous concentrons désormais pleinement sur le maintien de ces superbes résultats en fin de saison. Ott nous pousse toujours aussi fort et nous savons qu'il veut obtenir de bons résultats en Europe centrale et au Japon. Nous voyons toujours de quoi la Puma est capable et terminer la saison avec quelques points forts signifierait beaucoup pour toute l'équipe".

Ott Tänak a déclaré à propos de son avant-dernier engagement chez Ford : "Cela fait un moment que nous n'avons pas roulé sur l'asphalte et cette épreuve sera une nouvelle dans le calendrier. Ce sera un grand défi pour nous et notre objectif clair est de tirer le maximum des deux derniers événements. Il est très difficile d'attendre quoi que ce soit de ce rallye, car tout sera nouveau et je suis presque sûr que la météo jouera également un rôle important - nous devrons donc vraiment tout donner pour atteindre tous nos objectifs. Le Chili était le dernier rallye sur terre de la saison et nous avons pu fêter des succès avec l'équipe, ce qui a fait du bien. Mais le travail n'est pas terminé - il nous en reste deux et nous allons continuer à mettre la pression".

Pierre-Louis Loubet a déclaré : "Je suis heureux de disputer mon premier rallye avec Benjamin. Après l'accident au Chili, je dois retrouver un peu de confiance et faire un rallye propre. Je veux en tout cas profiter de la conduite de la voiture ce week-end. C'était une sensation agréable de retrouver l'asphalte dans la Puma lors des essais de cette semaine, alors j'ai hâte de voir ce que l'épreuve nous réserve". (M-Sport)

Classement du championnat du monde des pilotes après 11 des 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule Points 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 217 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 186 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 155 4 Ott Tänak (EE), Ford 146 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 99 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 77 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33