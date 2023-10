Millener/M-Sport: "La vittoria di Tänak in Cile ci sprona".

Questo evento unico riporta il campionato sull'asfalto per il penultimo appuntamento della stagione 2023 e promette nuove sfide per tutti gli equipaggi, offrendo un campo di gioco equo sia per i talenti del rally esperti che per quelli emergenti. Se le cose belle si fanno in tre, allora il triumvirato di vetture Puma Rally1 di M-Sport è ben posizionato per il nuovo evento, che attraversa i confini di tre Paesi da giovedì a domenica. Partendo dalla città di Passau (nota anche come la città dei tre fiumi), i team percorreranno una distanza totale di 1690 km attraverso la Repubblica Ceca, l'Austria e la Germania.

L'evento inizia nella storica cornice del Castello di Praga, dove gli equipaggi partiranno giovedì prima di completare due prove super speciali sulla via del ritorno a Passau. Seguiranno tre giorni pieni di azione. Il venerdì ha rappresentato una sfida immediata, poiché non c'è un servizio di pranzo, ma solo un'area remota per il montaggio dei pneumatici. Stretto e tecnico, scorrevole e veloce e tutto quello che c'è in mezzo, il Central Europe Rally porta una nuova sfida molto attesa nel calendario e nuovi fan sui palcoscenici, mentre i migliori piloti del WRC lottano per la gloria del primo podio di questo rally domenica.

Dopo la spettacolare vittoria nel Rally del Cile del mese scorso, Ott Tänak è pronto ad affrontare il nuovo evento. Con tre vittorie già ottenute al Rally di Germania e la vittoria nell'evento di prova dello scorso fine settimana, il Rally d'Autunno in Austria, questa parte del mondo non è estranea al Campione del Mondo 2019. L'esperienza, la competenza e l'incrollabile determinazione di Tänak lo rendono un forte concorrente nel nuovo evento su asfalto.

Pierre-Louis Loubet vuole sfruttare il nuovo evento a suo vantaggio e cercherà di sfruttare la sua esperienza sull'asfalto in Germania e altrove per ottenere buoni risultati verso la fine della stagione. Per la prima volta dal 2019, M-Sport riaccoglierà in squadra anche il copilota Benjamin Veillas, che inizierà la sua nuova collaborazione con Loubet in occasione dell'evento.

Dopo il debutto nel Rally1 in Cile, Grégoire Munster torna al Puma deciso a migliorare le sue capacità con macchine di alto livello sulla sua superficie preferita. Con ottimi risultati su asfalto nella categoria WRC2, l'evento offre un'altra eccellente opportunità di apprendimento per il pilota lussemburghese.

Anche Adrien Fourmaux gareggerà di nuovo nella categoria WRC2 dopo aver ottenuto ottimi risultati nel corso della stagione. Il neo-campione britannico di rally ha anche ottenuto la vittoria di classe e il secondo posto assoluto dietro a Tänak al Rally d'Autunno dello scorso fine settimana - dove ha messo in mostra la Ford Fiesta Rally2 con motore EcoBoost e il suo nuovo aggiornamento del cool pack in un campo ferocemente competitivo - e spera di continuare la sua forma impressionante questa settimana.

Richard Millener, Team Principal, ha dichiarato: "È sempre emozionante affrontare un nuovo evento. È una grande sfida per le squadre e gli organizzatori, ma è anche importante per sviluppare il nostro sport e attirare nuovi fan. Non vedo l'ora di vedere nuovi tracciati e sarà sicuramente interessante vedere chi finirà sul gradino più alto! Dopo la vittoria in Cile, la squadra si sente rinnovata e ora siamo pienamente concentrati sul mantenimento di questi grandi risultati alla fine della stagione. Ott continua a spronarci e sappiamo che vuole fare bene in Europa centrale e in Giappone. Continuiamo a vedere di cosa è capace la Puma e concludere la stagione con qualche risultato di rilievo significherebbe molto per tutto il team".

Ott Tänak ha detto del suo penultimo evento Ford: "È passato un po' di tempo dall'ultima volta che siamo stati sull'asfalto e questo evento sarà una novità nel calendario. Sarà una grande sfida per noi e il nostro chiaro obiettivo è quello di ottenere il massimo dagli ultimi due eventi. È molto difficile aspettarsi qualcosa da questo rally, perché tutto sarà nuovo e sono sicuro che anche il meteo giocherà un ruolo importante, quindi dovremo dare il massimo per raggiungere tutti gli obiettivi. Il Cile è stato l'ultimo evento su sterrato di questa stagione e abbiamo potuto festeggiare il successo insieme alla squadra, una bella sensazione. Ma il lavoro non è ancora finito: ne mancano ancora due e continueremo a spingere".

Pierre-Louis Loubet ha dichiarato: "Sono felice di partecipare al mio primo rally con Benjamin. Dopo l'incidente in Cile, ho bisogno di ritrovare un po' di fiducia e di fare un rally pulito. Voglio assolutamente divertirmi alla guida questo fine settimana. È stata una bella sensazione tornare a guidare la Puma sull'asfalto durante i test di questa settimana, quindi non vedo l'ora di vedere cosa ci riserverà l'evento". (M-Sport)

Classifica del Campionato Piloti dopo 11 gare su 13 Pos. Squadra/Nato/Auto Punti 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 217 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 186 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 155 4 Ott Tänak (EE), Ford 146 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 99 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 77 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33