Millener/M-Sport: "A vitória de Tänak no Chile estimula-nos".

Após a sua impressionante vitória no Rali do Chile, a M-Sport Ford World Rally Team está pronta para enfrentar o Rali da Europa Central, uma nova adição ao Campeonato do Mundo de Ralis (WRC).

Este evento único traz o campeonato de volta ao asfalto para a penúltima ronda da temporada de 2023 e promete novos desafios para todas as equipas, proporcionando condições equitativas para os talentos experientes e emergentes dos ralis. Se as coisas boas vêm em três, então o triunvirato de carros Puma Rally1 da M-Sport está bem posicionado no novo evento, que atravessa as fronteiras de três países de quinta-feira a domingo. Com início na cidade de Passau (também conhecida como a Cidade dos Três Rios), as equipas irão percorrer uma distância total de 1690 km através da República Checa, Áustria e Alemanha.

O evento tem início no cenário histórico do Castelo de Praga, onde as equipas começarão na quinta-feira, antes de completarem duas etapas super especiais no regresso a Passau. Seguem-se três dias completos de ação. A sexta-feira representou um desafio imediato, uma vez que não há serviço de almoço, apenas uma zona remota de montagem de pneus. Apertado e técnico, suave e rápido e tudo o que está pelo meio, o Rali da Europa Central traz um novo desafio muito aguardado ao calendário e novos fãs às etapas, com os melhores pilotos do WRC a lutarem pela glória do primeiro pódio deste rali no domingo.

Depois da sua espetacular vitória no Rali do Chile do mês passado, Ott Tänak está pronto para enfrentar o novo evento. Com três vitórias no Rali da Alemanha e a vitória no evento de teste do fim de semana passado, o Rali de outono na Áustria, esta parte do mundo não é estranha para o Campeão do Mundo de 2019. A experiência, o conhecimento e a determinação inabalável de Tänak fazem dele um forte concorrente na nova prova de asfalto.

Pierre-Louis Loubet está ansioso por utilizar o novo evento a seu favor e procurará utilizar a sua experiência em asfalto na Alemanha e noutros locais para registar bons resultados no final da época. Pela primeira vez desde 2019, a M-Sport também dará as boas-vindas ao copiloto Benjamin Veillas à equipa, que iniciará a sua nova parceria com Loubet no evento.

Depois de se ter estreado no Rally1 no Chile, Grégoire Munster regressa à Puma determinado a melhorar as suas capacidades em máquinas de topo na sua superfície preferida. Com fortes resultados em asfalto na categoria WRC2, o evento oferece outra excelente oportunidade de aprendizagem para o piloto luxemburguês.

Adrien Fourmaux também voltará a competir na categoria WRC2, depois de bons resultados ao longo da época. O recém-coroado Campeão Britânico de Ralis também assegurou a vitória na classe e o segundo lugar na geral, atrás de Tänak, no Rali de outono do passado fim de semana - onde apresentou o Ford Fiesta Rally2 com motor EcoBoost e a sua nova atualização do pacote de frio num campo ferozmente competitivo - e espera continuar a sua impressionante forma na semana deste ano.

Richard Millener, Chefe de Equipa, afirmou: "É sempre emocionante enfrentar um novo evento. É um grande desafio para as equipas e para os organizadores, mas também é importante para desenvolver o nosso desporto e atrair novos fãs. Estou ansioso por conhecer novas pistas e será certamente interessante ver quem acaba no degrau mais alto! Depois da vitória no Chile, a equipa sente-se renovada e estamos agora totalmente concentrados em manter estes grandes resultados no final da época. Ott continua a pressionar-nos e sabemos que ele quer ter bons resultados na Europa Central e no Japão. Continuamos a ver do que o Puma é capaz e terminar a época com alguns pontos altos significaria muito para toda a equipa."

Ott Tänak referiu-se ao seu penúltimo evento Ford: "Já há algum tempo que não andamos em asfalto e este evento será um novo no calendário. Será um grande desafio para nós e o nosso objetivo claro é tirar o máximo partido dos dois últimos eventos. É muito difícil esperar algo deste rali, uma vez que tudo será novo e tenho a certeza de que o tempo também desempenhará um papel importante - por isso, temos de dar o nosso melhor para atingir todos os objectivos. O Chile foi o último evento em gravilha desta época e pudemos celebrar o sucesso em conjunto com a equipa, o que foi muito bom. Mas o trabalho ainda não está terminado - temos mais duas provas pela frente e vamos continuar a esforçar-nos."

Pierre-Louis Loubet disse: "Estou feliz por participar no meu primeiro rali com Benjamin. Depois do acidente no Chile, preciso de recuperar alguma confiança e fazer um rali limpo. Este fim de semana quero desfrutar da condução. Foi uma sensação agradável estar de volta ao Puma no asfalto durante os testes desta semana, por isso estou ansioso para ver o que o evento traz." (M-Sport)

Classificação do Campeonato de Pilotos após 11 das 13 rondas Pos. Equipa/Nação/Carro Pontos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 217 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 186 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 155 4 Ott Tänak (EE), Ford 146 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 99 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 77 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33