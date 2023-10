El Rally de Europa Central espera con impaciencia su debut en el WRC

Los equipos del Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA (WRC) han llegado, las especiales están preparadas, los organizadores, ayudantes y visitantes están listos: Todo el mundo espera con impaciencia el debut del Rally de Europa Central (26 - 29 de octubre), la duodécima y penúltima prueba del WRC de la temporada. En las 18 especiales de más de 310 kilómetros al mejor tiempo, este fin de semana está en juego nada menos que el título de campeón del mundo: el piloto finlandés de Toyota Kalle Rovanperä puede coronarse campeón en las pistas de Alemania, Austria y la República Checa. El único competidor que le queda es su compañero de equipo Elvyn Evans (GB) en P2. Detrás del equipo Toyota, el belga Thierry Neuville (Hyundai) y Ott Tänak (EE, Ford) luchan por el tercer puesto. Esto habla a favor de una alta tensión desde el comienzo en Praga el jueves al mediodía. Los visitantes pueden esperar un programa completo con varias zonas designadas para los aficionados que ofrecerán información, entretenimiento, música en directo y catering. La información actualizada y las noticias sobre los eventos estarán disponibles durante todo el fin de semana en la página oficial del rally en centraleuropeanrally.eu.

Después de que los equipos hayan tomado sus posiciones en el parque de servicio de Passau, los 68 equipos del WRC realizarán un recorrido de reconocimiento a partir del lunes: Durante el denominado recce (inspección de la pista), experimentarán por primera vez las etapas selectivas de asfalto, sobre las que conducirán para conseguir el mejor tiempo a partir del jueves. "

"Me gustan los rallyes nuevos y los nuevos retos", dice el aspirante al título Kalle Rovanperä. "Una inspección concentrada de la pista es, por supuesto, la base del éxito. Estoy muy emocionado por ver lo que nos espera". El finlandés opera desde una posición fuerte, ya que actualmente cuenta con un cómodo colchón de puntos. ۮTal y como están las cosas ahora en el WRC, también puedo arriesgar un poco más e ir a por la victoria, lo que por supuesto me viene bien", afirma.

En la lucha por la tercera posición del campeonato, el belga Thierry Neuville con el Hyundai tiene la ventaja de su lado, aunque la ventaja de nueve puntos sobre el líder de Ford, Ott Tänak, sea menos cómoda. "Mi objetivo es ganar, al fin y al cabo soy un piloto de carreras", dice Neuville con lógica. "Hay que tenerme en cuenta, sobre todo en los rallies de asfalto. Sin embargo, hay algunos otros que estarán delante. Esa es la belleza y la emoción del Campeonato del Mundo de Rallyes. Pero los sospechosos habituales son bien conocidos: Me sorprendería que Ogier, Rovanperä, Evans y Tänak no estuvieran luchando por la victoria con nosotros. Y mis compañeros de Hyundai también deberían estar en las apuestas. Esapekka Lappi y Teemu Suninen son muy rápidos sobre asfalto, sin duda podrían dar la sorpresa si lo juntamos todo".

La situación deportiva es, por tanto, prometedora, sobre todo porque la fuerte parrilla del WRC2 también será emocionante. Además, hay una serie de prometedores pilotos nacionales que quieren participar en la lucha por las victorias de su categoría. Los equipos de la ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSE", que también competirán en etapas individuales y ofrecerán una visión de las formas de automovilismo del futuro, completarán la competición.

Variado programa para los aficionados y música en directo en las "fan zones

Tras la salida del Presidente checo Petr Pavel y el Primer Ministro Petr Piala en el Hradschin, la etapa para espectadores en el hipódromo de Praga (Velké Chuchle) irá seguida directamente de un programa de música en directo en las zonas para aficionados. A primera hora de la tarde, habrá un circuito crispado en Klatovy, donde una gran fan zone espera a los visitantes en el centro de la ciudad, donde habrá animación hasta la noche.

El viernes están programadas seis emocionantes pruebas en el Bosque Checo de Bohemia. Al mismo tiempo, Peilstein, en Austria, se prepara para el circo de los WEG. Aquí ya está en funcionamiento la gran fan zone, donde también se retransmitirá el rally en directo a través de la pantalla LCD. El plato fuerte es el concierto al aire libre de Nana Falkner, estrella de "The Voice", y "folkshilfe" en el escenario LT1 (entradas en oeticket.com). El sábado y el domingo la acción se traslada por completo a los circuitos de Baviera y Alta Austria. Los puntos calientes del sábado volverán a ser la zona de aficionados de Peilstein y la zona de aficionados alrededor del Hochwaldhalle de Lackenhäuser. La jornada terminará el sábado por la noche con música en directo en la zona de aficionados del parque de servicios de Passau.

Concepto de tráfico sostenible con autobuses lanzadera y coches compartidos

En el concepto del nuevo Campeonato del Mundo de Rallyes, el esfuerzo por la sostenibilidad desempeña un papel importante. Esto encaja a la perfección con el concepto del WRC, cuya máxima categoría lleva tiempo funcionando con propulsión híbrida y combustible libre de fósiles. Como importante factor de emisiones de CO2, los organizadores también se centran en el tráfico de visitantes. Para mejorar el flujo de tráfico en la región del rally y reducir al mismo tiempo las emisiones causadas, se instalará un sistema de lanzadera desde los aparcamientos hasta la pista en etapas seleccionadas de Alemania y Austria.

El miércoles funcionará durante el shakedown, el sábado servirá a determinadas zonas de aficionados de la SS 11/14 Knaus Tabbert Bayerischer Wald, así como de la SS 10/13 Mühltal. El domingo, se podrá acceder a todas las zonas de aficionados de la SS Passauer Land en lanzadera desde el aparcamiento de visitantes. Otra preocupación importante de los organizadores es el llamamiento a los visitantes para que formen grupos de coches. Quienes formen pools de coches -por ejemplo, a través de la plataforma ADAC Pendlernetz- no sólo protegen el medio ambiente, sino que también participan en un atractivo sorteo. Por cada vehículo con al menos cuatro personas a bordo que se dirija a los aparcamientos de los visitantes, se sortearán boletos en función del número de pasajeros, que participarán en el sorteo diario de los ganadores. Toda la información importante está disponible en la página web del evento: centraleuropeanrally.eu/ride-sharing.

Mejor informados y orientados:

revista gratuita, aplicación para smartphone y página web potente

Otro pilar del concepto de sostenibilidad es la renuncia generalizada al papel y al esfuerzo logístico que supone su impresión. Lo que empieza con el sistema de entradas, en gran medida sin papel, continúa con la información a los visitantes: Los invitados al rally pueden elegir entre varios formatos digitales para estar bien informados sobre el rally (también en modo offline) y mantenerse orientados en la región del rally. En la página de inicio, por ejemplo, hay croquis detallados e información sobre las fan zones, incluidos enlaces de navegación para las herramientas de navegación más importantes. Pueden consultarse en línea o descargarse en centraleuropeanrally.eu/programme. También en la página de inicio se puede descargar gratuitamente la revista del rally en formato PDF. Aquí también se recopila la información sobre todos los puntos para espectadores, además de encontrar información importante como la lista de salida, el calendario y las instrucciones de seguridad.

Por supuesto, también hay informes detallados sobre los acontecimientos deportivos del fin de semana, que hacen de la revista un compañero indispensable y útil que se adapta perfectamente al dispositivo móvil. Por último, pero no por ello menos importante, la aplicación para teléfonos inteligentes de TW-Sportsoft, socio del evento, combina la información en línea y fuera de línea. Está disponible gratuitamente para dispositivos Android e iOS en las tiendas de aplicaciones. Tras seleccionar el Rally de Europa Central, la aplicación ofrece todos los mapas y croquis de las zonas de aficionados, información básica, la revista del rally, resultados en directo y mucho más. Así, el smartphone se convierte en tu propio centro de mando del rally. Tanto los mapas del folleto del programa como los de la aplicación se pueden descargar en casa y después in situ, incluso si la recepción del teléfono móvil no es perfecta.