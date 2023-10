Le Central Europa Rallye attend avec impatience ses débuts en WRC

Les équipes du Championnat du monde des rallyes de la FIA (WRC) sont arrivées, les spéciales sont en place, les organisateurs, les bénévoles et les visiteurs sont prêts : Tout le monde attend avec impatience les débuts du Zentral Europa Rallye (26-29 octobre), la douzième et avant-dernière manche du WRC de la saison. Ce week-end, l'enjeu des 18 épreuves spéciales, soit plus de 310 kilomètres au meilleur temps, n'est rien de moins que le titre de champion du monde : le Finlandais Kalle Rovanperä, pilote Toyota, peut être sacré champion sur les parcours d'Allemagne, d'Autriche et de République tchèque. Son seul concurrent restant est son coéquipier Elvyn Evans (GB) en P2. Derrière le tandem Toyota, le Belge Thierry Neuville (Hyundai) et Ott Tänak (EE, Ford) se disputent la troisième place du championnat du monde. Voilà qui promet d'être passionnant dès le départ de Prague jeudi midi. Les visiteurs pourront également profiter d'un programme complet avec plusieurs zones réservées aux fans, où ils trouveront des informations, des animations, de la musique live et de la restauration. Les dernières informations et actualités seront disponibles tout au long du week-end sur le site officiel du rallye, centraleuropeanrally.eu.

Après avoir pris position dans le parc d'assistance de Passau, les 68 équipes du WRC partiront en reconnaissance dès lundi : lors de la "Recce" (reconnaissance du parcours), elles découvriront pour la première fois les sélectives spéciales asphaltées sur lesquelles elles s'élanceront à partir de jeudi pour réaliser le meilleur temps. "

"J'aime les nouveaux rallyes et les nouveaux défis", déclare le prétendant au titre Kalle Rovanperä. " Une reconnaissance concentrée du parcours est bien sûr la base du succès. Je suis vraiment impatient de voir ce qui nous attend". Le Finlandais agit ici en position de force, puisqu'il dispose actuellement d'un confortable matelas de points. ۮAu vu de la situation actuelle au championnat du monde, je peux prendre un peu plus de risques et viser la victoire, ce qui me convient bien sûr", dit-il.

Dans la lutte pour la troisième place du championnat, le Belge Thierry Neuville (Hyundai) a l'avantage de son côté, même si son avance de neuf points sur le leader Ford Ott Tänak est moins confortable. "Mon objectif est de gagner, je suis un pilote de course après tout", déclare logiquement Neuville. "Il faut m'avoir sur la liste, surtout dans les rallyes sur asphalte. Mais il y a encore quelques autres qui vont se battre en tête. C'est ce qui fait la beauté et l'intérêt du championnat du monde des rallyes. Mais les suspects habituels sont connus : Je serais étonné qu'Ogier, Rovanperä, Evans et Tänak ne se battent pas avec nous pour la victoire. Et mes coéquipiers de Hyundai devraient aussi être sur la liste. Esapekka Lappi et Teemu Suninen sont vraiment rapides sur l'asphalte, ils pourraient tout à fait créer la surprise si nous réunissons tous nos atouts".

La situation sportive de départ est donc prometteuse, d'autant plus que le WRC2, très fourni, s'annonce également passionnant. De plus, il y a dans le peloton un certain nombre de pilotes nationaux prometteurs qui veulent avoir leur mot à dire dans la lutte pour les victoires de classe. Le peloton sera complété par les équipes de l'ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSE", qui prendront également le départ de certaines épreuves et donneront un aperçu des formes de sport automobile du futur.

Un programme varié pour les fans et de la musique live dans les fanzones

Les temps forts pour les visiteurs commencent dès le jeudi : après le départ donné par le président tchèque Petr Pavel et le Premier ministre Petr Piala sur le Hradschin, les concurrents se rendent directement à l'épreuve pour spectateurs sur l'hippodrome de Prague (Velké Chuchle). En début de soirée, un circuit croustillant est prévu à Klatovy, où une grande fan zone attend les visiteurs dans le centre-ville, avec des animations jusqu'au soir.

Vendredi, six épreuves passionnantes sont prévues dans la région tchèque de Šumava. Parallèlement, la ville autrichienne de Peilstein se prépare à accueillir le cirque des championnats du monde. Ici, la grande fan zone est déjà en service, où le rallye sera également retransmis en direct sur un mur LCD. Le point culminant sera le concert en plein air avec la star de "The Voice" Nana Falkner et les stars du hit-parade "folkshilfe" sur la scène du show LT1 (billets sur oeticket.com). Samedi et dimanche, les événements se dérouleront entièrement sur les routes de Bavière et de Haute-Autriche. Le samedi, la fan zone de Peilstein et la fan zone autour de la Hochwaldhalle à Lackenhäuser seront à nouveau des points forts. Samedi soir, la journée se terminera par de la musique live dans la Fan Arena au Servicepark de Passau.

Concept de transport durable avec navettes et covoiturage

Dans le concept du nouveau rallye du championnat du monde, le souci de la durabilité joue un rôle important. Cela correspond parfaitement au concept du WRC, dont la classe supérieure roule depuis longtemps avec une propulsion hybride et un carburant exempt d'énergies fossiles. Les organisateurs se sont également penchés sur la circulation des visiteurs, un facteur important d'émissions de CO2. Afin d'améliorer le flux de circulation dans la région du rallye et de réduire en même temps les émissions, un système de navettes entre les parkings et le circuit sera mis en place sur certaines épreuves en Allemagne et en Autriche.

Le mercredi, elle circulera lors du shakedown, le samedi, elle desservira certaines fan zones de l'ES 11/14 Knaus Tabbert Bayerischer Wald et de l'ES 10/13 Mühltal. Le dimanche, toutes les zones de fans de l'épreuve spéciale Passauer Land seront accessibles par navette depuis le parking visiteurs. Les organisateurs appellent également les visiteurs à faire du covoiturage. Ceux qui se regroupent en covoiturage - par exemple via la plateforme ADAC Pendlernetz - ne préservent pas seulement l'environnement, mais participent également à un tirage au sort attractif. Pour chaque véhicule se rendant sur les parkings visiteurs avec au moins quatre personnes à bord, des tickets sont attribués en fonction du nombre d'occupants du véhicule, qui participent ensuite au tirage au sort quotidien des gagnants. Toutes les informations importantes sont disponibles sur la page d'accueil de l'événement à l'adresse centraleuropeanrally.eu/ride-sharing.

Bien informé et orienté :

magazine gratuit, application pour smartphone et site internet fort

Un autre élément du concept de durabilité est le fait de renoncer dans une large mesure au papier et à la logistique engendrée par l'impression. Ce qui commence par le système de billetterie en grande partie sans papier se poursuit par l'information des visiteurs : Les invités du rallye ont le choix entre plusieurs formats numériques afin d'être parfaitement informés sur le rallye (même en mode hors ligne) et de pouvoir s'orienter dans la région du rallye. Ainsi, la page d'accueil contient des croquis détaillés et des informations sur les zones de fans, ainsi que des liens de navigation pour les principaux outils de navigation. Ils sont disponibles en ligne ou à télécharger sur centraleuropeanrally.eu/program. Le magazine du rallye peut également être téléchargé gratuitement en format PDF sur la page d'accueil. Ici aussi, les informations sur tous les points d'intérêt des spectateurs sont rassemblées, et on y trouve en outre des informations importantes comme la liste des partants, les horaires et les consignes de sécurité.

En outre, il y a bien sûr des rapports détaillés sur les événements sportifs du week-end, ce qui fait du magazine un compagnon indispensable et utile, parfaitement adapté au terminal mobile. Enfin, l'application pour smartphone du partenaire de l'événement, TW-Sportsoft, combine les informations en ligne et hors ligne. Elle est disponible gratuitement dans les App Stores pour les appareils Android et iOS. Après avoir sélectionné le Zentral Europa Rallye, l'application met à disposition toutes les cartes et tous les croquis des zones de fans, les informations de base, le magazine du rallye, les résultats en direct et bien plus encore. Le smartphone devient ainsi le propre centre de commande du rallye. Les cartes du programme et de l'application peuvent être facilement téléchargées chez soi et sont disponibles sur place, même si la réception du téléphone portable n'est pas parfaite.