Il Rally dell'Europa Centrale attende con impazienza il debutto nel WRC

Le squadre del FIA World Rally Championship (WRC) sono arrivate, le prove speciali sono state allestite, gli organizzatori, gli aiutanti e i visitatori sono pronti: Tutti attendono con ansia il debutto del Rally dell'Europa Centrale (26-29 ottobre), dodicesimo e penultimo appuntamento stagionale del WRC. Sulle 18 prove speciali con più di 310 chilometri da percorrere nel miglior tempo, questo fine settimana è in gioco niente meno che il titolo di campione del mondo: il pilota finlandese della Toyota Kalle Rovanperä può incoronarsi campione sui tracciati di Germania, Austria e Repubblica Ceca. L'unico concorrente rimasto è il suo compagno di squadra Elvyn Evans (GB) sulla P2. Dietro il team Toyota, il belga Thierry Neuville (Hyundai) e Ott Tänak (EE, Ford) sono in lotta per il terzo posto. La tensione è alta fin dall'inizio a Praga, giovedì a mezzogiorno. I visitatori possono aspettarsi un programma completo con diverse zone designate per i fan che offrono informazioni, intrattenimento, musica dal vivo e ristorazione. Informazioni e notizie aggiornate sugli eventi saranno disponibili per tutto il fine settimana sulla homepage ufficiale del rally all'indirizzo centraleuropeanrally.eu.

Dopo che le squadre avranno preso posizione nel parco assistenza di Passau, i 68 equipaggi del WRC faranno un giro di ricognizione a partire da lunedì: durante il cosiddetto recce (ispezione della pista), sperimenteranno per la prima volta le selettive tappe su asfalto, sulle quali poi guideranno per ottenere il miglior tempo a partire da giovedì. "

"Mi piacciono i nuovi rally e le nuove sfide", afferma l'aspirante al titolo Kalle Rovanperä. "Un controllo concentrato della pista è ovviamente la base per il successo. Sono davvero entusiasta di vedere cosa ci aspetta". Il finlandese parte da una posizione di forza, visto che attualmente ha un comodo margine di punti. Per come stanno le cose ora nel WRC, posso anche rischiare un po' di più e puntare alla vittoria, cosa che ovviamente mi si addice", ha dichiarato.

Nella lotta per la terza posizione del campionato, il belga Thierry Neuville con la Hyundai ha il vantaggio dalla sua parte, anche se il vantaggio di nove punti sul leader della Ford Ott Tänak è meno confortevole. "Il mio obiettivo è vincere, dopotutto sono un pilota", afferma Neuville con logica. "Devo essere presente nella lista, soprattutto nei rally su asfalto. Tuttavia, ci sono alcuni altri che saranno davanti. Questo è il bello e l'eccitante del Campionato del Mondo Rally. Ma i soliti sospetti sono ben noti: Sarei sorpreso se Ogier, Rovanperä, Evans e Tänak non lottassero per la vittoria con noi. Anche i miei compagni di squadra Hyundai dovrebbero essere presenti. Esapekka Lappi e Teemu Suninen sono molto veloci sull'asfalto, potrebbero sicuramente fare una sorpresa se riusciamo a mettere insieme tutto".

La situazione sportiva è quindi promettente, soprattutto perché anche il forte campo del WRC2 sarà entusiasmante. Inoltre, ci sono diversi piloti nazionali promettenti che vogliono dire la loro nella lotta per le vittorie di classe. A completare il quadro saranno anche i team dell'ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSE", che gareggeranno su singole tappe e offriranno un assaggio delle forme di motorsport del futuro.

Variegato programma per i fan e musica dal vivo nelle fan zone

I momenti salienti per i visitatori iniziano già giovedì: dopo la partenza del presidente ceco Petr Pavel e del primo ministro Petr Piala sull'Hradschin, la tappa per gli spettatori nell'ippodromo di Praga (Velké Chuchle) sarà seguita da un programma di musica dal vivo nelle zone riservate ai tifosi. In prima serata, ci sarà un circuito frizzante a Klatovy, dove una grande zona per i tifosi attende i visitatori nel centro della città, dove ci sarà intrattenimento fino a sera.

Venerdì sono in programma sei emozionanti prove nella Foresta Boema Ceca. Allo stesso tempo, Peilstein in Austria si sta preparando per il circo dei WEG. Qui è già in funzione la grande fan zone, dove il rally sarà anche trasmesso in diretta su uno schermo LCD. Il momento clou è il concerto all'aperto con la star di "The Voice" Nana Falkner e i "folkshilfe", artisti da classifica, sul palco dello show LT1 (biglietti su oeticket.com). Sabato e domenica l'azione si sposta interamente sulle piste della Baviera e dell'Alta Austria. I punti caldi di sabato saranno ancora una volta la fan zone di Peilstein e la fan zone intorno alla Hochwaldhalle di Lackenhäuser. La giornata si concluderà sabato sera con musica dal vivo nell'arena dei tifosi presso il parco servizi di Passau.

Concetto di trasporto sostenibile con bus navetta e car pooling

Nel concetto del nuovo Campionato del Mondo di Rally, l'impegno per la sostenibilità gioca un ruolo importante. Questo si sposa perfettamente con il concetto di WRC, la cui classe regina è da tempo alimentata da motorizzazioni ibride e da carburanti privi di sostanze fossili. Come importante fattore di emissioni di CO2, gli organizzatori si stanno concentrando anche sul traffico di visitatori. Per migliorare il flusso di traffico nella regione del rally e allo stesso tempo ridurre le emissioni causate, in alcune tappe selezionate in Germania e Austria verrà installato un sistema di navette dai parcheggi alla pista.

Mercoledì sarà in funzione durante lo shakedown, sabato servirà alcune fan zone della SS 11/14 Knaus Tabbert Bayerischer Wald e della SS 10/13 Mühltal. Domenica, tutte le zone dei tifosi della SS Passauer Land possono essere raggiunte con una navetta dal parcheggio dei visitatori. Un'altra importante preoccupazione degli organizzatori è quella di invitare i visitatori a formare gruppi di auto. Coloro che formano car pooling - ad esempio tramite la piattaforma ADAC Pendlernetz - non solo proteggono l'ambiente, ma partecipano anche a un'interessante lotteria. Per ogni veicolo con almeno quattro persone a bordo che si reca ai parcheggi dei visitatori, ci saranno dei biglietti della lotteria in base al numero di passeggeri, che parteciperanno all'estrazione giornaliera dei vincitori. Tutte le informazioni importanti sono disponibili sulla homepage dell'evento all'indirizzo centraleuropeanrally.eu/ride-sharing.

Informati e orientati al meglio:

rivista gratuita, app per smartphone e una forte homepage

Un altro elemento costitutivo del concetto di sostenibilità è la rinuncia alla carta e all'impegno logistico causato dalla stampa. Ciò che inizia con il sistema di biglietteria, in gran parte privo di carta, continua con le informazioni per i visitatori: Gli ospiti del rally possono scegliere tra diversi formati digitali per essere ben informati sul rally (anche in modalità offline) e per orientarsi nella regione del rally. Sulla homepage, ad esempio, sono presenti schizzi dettagliati e informazioni sulle fan zone, compresi i link di navigazione per gli strumenti di navigazione più importanti. Sono disponibili per l'uso online o per il download all'indirizzo centraleuropeanrally.eu/programma. Sempre sulla homepage, è possibile scaricare gratuitamente la rivista del rally in formato PDF. Anche qui sono raccolte le informazioni su tutti i punti per gli spettatori; inoltre, si trovano informazioni importanti come l'elenco dei partenti, la tabella di marcia e le istruzioni di sicurezza.

Inoltre, ci sono naturalmente resoconti dettagliati sugli eventi sportivi del fine settimana, che rendono la rivista un compagno indispensabile e utile che si adatta perfettamente al dispositivo mobile. Infine, ma non meno importante, l'applicazione per smartphone del partner dell'evento TW-Sportsoft unisce informazioni online e offline. È disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iOS negli app store. Dopo aver selezionato il Rally dell'Europa Centrale, l'app fornisce tutte le mappe e gli schizzi delle zone riservate ai tifosi, le informazioni di base, la rivista del rally, i risultati in diretta e molto altro ancora. In questo modo, lo smartphone diventa il proprio centro di comando del rally. Le mappe contenute nel libretto del programma e nell'app possono essere scaricate a casa e successivamente sul posto, anche se la ricezione del telefono cellulare non è perfetta.