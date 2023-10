Rali da Europa Central aguarda com expetativa a estreia no WRC

Os adeptos do Rali da Europa Central podem contar com um programa e uma competição de carpool muito interessantes. As reservas antecipadas terminam na terça-feira.

As equipas do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) da FIA já chegaram, as especiais estão montadas, os organizadores, os ajudantes e os visitantes estão prontos: Todos estão ansiosos pela estreia do Rali da Europa Central (26 a 29 de outubro), a décima segunda e penúltima ronda do WRC da época. Nas 18 provas especiais com mais de 310 quilómetros ao melhor tempo, está em jogo este fim de semana nada menos que o título de campeão do mundo: o piloto finlandês da Toyota, Kalle Rovanperä, pode coroar-se campeão nas pistas da Alemanha, Áustria e República Checa. O único concorrente restante é o seu colega de equipa Elvyn Evans (GB) em P2. Atrás da equipa Toyota, o belga Thierry Neuville (Hyundai) e Ott Tänak (EE, Ford) lutam pelo terceiro lugar. Tudo isto é motivo de grande tensão desde o início da corrida em Praga, na quinta-feira ao meio-dia. Os visitantes podem esperar um programa completo com várias zonas destinadas aos fãs que oferecem informações, entretenimento, música ao vivo e restauração. Informações e notícias actualizadas sobre os eventos estarão disponíveis durante todo o fim de semana na página oficial do rali em centraleuropeanrally.eu.

Depois de as equipas tomarem as suas posições no parque de assistência de Passau, as 68 equipas do WRC farão uma ronda de reconhecimento a partir de segunda-feira: durante o chamado reconhecimento (inspeção de pista), experimentarão pela primeira vez as etapas selectivas de asfalto, nas quais irão depois conduzir para obter o melhor tempo a partir de quinta-feira. "

"Gosto de novos ralis e de novos desafios", diz o aspirante ao título Kalle Rovanperä. "Uma inspeção concentrada à pista é, naturalmente, a base do sucesso. Estou muito entusiasmado para ver o que nos espera." O finlandês está a operar a partir de uma posição forte, uma vez que tem atualmente uma confortável almofada de pontos. ۮ Da forma como as coisas estão agora no WRC, também posso correr um pouco mais de risco e tentar a vitória, o que, naturalmente, me convém", diz ele.

Na luta pela terceira posição do campeonato, o belga Thierry Neuville, no Hyundai, tem a vantagem do seu lado, mesmo que a vantagem de nove pontos sobre o líder da Ford, Ott Tänak, seja menos confortável. "O meu objetivo é ganhar, afinal de contas sou um piloto", diz Neuville logicamente. "É preciso ter-me na lista, especialmente nos ralis em asfalto. No entanto, há mais alguns que vão estar na frente. É essa a beleza e a emoção do Campeonato do Mundo de Ralis. Mas os suspeitos do costume são bem conhecidos: Ficaria surpreendido se Ogier, Rovanperä, Evans e Tänak não estivessem a lutar pela vitória connosco. E os meus colegas de equipa da Hyundai também devem estar presentes. Esapekka Lappi e Teemu Suninen são muito rápidos no asfalto, podem definitivamente causar uma surpresa se juntarmos tudo".

A situação desportiva é, portanto, promissora, especialmente porque o forte campo do WRC2 também será emocionante. Para além disso, há uma série de pilotos nacionais promissores no terreno que querem ter uma palavra a dizer na luta pelas vitórias da classe. O campo também será completado pelas equipas da ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSE", que também competirão em etapas individuais e oferecerão um vislumbre das formas de desporto automóvel do futuro.

Programa variado para os fãs e música ao vivo nas fan zones

Os destaques para os visitantes começam já na quinta-feira: após a partida do Presidente da República Checa, Petr Pavel, e do Primeiro-Ministro, Petr Piala, na Hradschin, a etapa de espectadores no hipódromo de Praga (Velké Chuchle) será diretamente seguida por um programa de música ao vivo nas zonas de fãs. No início da noite, haverá um circuito em Klatovy, onde uma grande zona de fãs aguarda os visitantes no centro da cidade, onde haverá entretenimento até à noite.

Na sexta-feira, estão previstas seis provas emocionantes na Floresta da Boémia checa. Ao mesmo tempo, Peilstein, na Áustria, está a preparar-se para o circo WEG. Aqui, a grande zona de fãs já está em funcionamento, onde o rali também será transmitido em direto no ecrã LCD. O ponto alto é o concerto ao ar livre com a estrela do "The Voice" Nana Falkner e os "folkshilfe" no palco do espetáculo LT1 (bilhetes em oeticket.com). No sábado e no domingo, a ação passa inteiramente para as pistas da Baviera e da Alta Áustria. No sábado, os pontos de interesse serão novamente a zona de fãs em Peilstein e a zona de fãs em redor do Hochwaldhalle em Lackenhäuser. O dia terminará no sábado à noite com música ao vivo na arena dos adeptos no parque de estacionamento de Passau.

Conceito de transporte sustentável com autocarros shuttle e car pool

No conceito do novo Campeonato do Mundo de ralis, o esforço de sustentabilidade desempenha um papel importante. Isto enquadra-se perfeitamente no conceito do WRC, cuja classe de topo há muito que funciona com tração híbrida e combustível livre de fósseis. Sendo um importante fator de emissões de CO2, os organizadores estão também a concentrar-se no tráfego de visitantes. Para melhorar o fluxo de tráfego na região do rali e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões causadas, será instalado um sistema de transporte dos parques de estacionamento para a pista em etapas seleccionadas na Alemanha e na Áustria.

Na quarta-feira, funcionará durante o shakedown e, no sábado, servirá certas zonas de adeptos da SS 11/14 Knaus Tabbert Bayerischer Wald, bem como da SS 10/13 Mühltal. No domingo, todas as zonas de adeptos da SS Passauer Land podem ser acedidas por vaivém a partir do parque de estacionamento dos visitantes. Outra preocupação importante dos organizadores é o apelo aos visitantes para que formem grupos de automóveis. Aqueles que formam grupos de carros - por exemplo, através da plataforma ADAC Pendlernetz - não só protegem o ambiente, como também participam num sorteio atrativo. Por cada veículo com pelo menos quatro pessoas a bordo que se dirija aos parques de estacionamento dos visitantes, haverá bilhetes de rifa de acordo com o número de passageiros, que participarão no sorteio diário dos vencedores. Todas as informações importantes estão disponíveis na página inicial do evento em centraleuropeanrally.eu/ride-sharing.

Melhor informado e orientado:

revista gratuita, aplicação para smartphone e página inicial forte

Outro elemento fundamental do conceito de sustentabilidade é a renúncia alargada ao papel e ao esforço logístico causado pela impressão. O que começa com o sistema de bilhetes, em grande parte sem papel, continua com a informação aos visitantes: Os convidados do rali podem escolher entre vários formatos digitais para estarem bem informados sobre o rali (também em modo offline) e para se manterem orientados na região do rali. Na página inicial, por exemplo, existem esboços pormenorizados e informações sobre as fan zones, incluindo ligações de navegação para as ferramentas de navegação mais importantes. Estão disponíveis para utilização em linha ou para descarregar em centraleuropeanrally.eu/programme. Também na página inicial, a revista do rali está disponível em PDF para descarregamento gratuito. Aqui, também, estão compiladas as informações sobre todos os pontos de espectadores, para além de encontrar informações importantes como a lista de partida, o horário e as instruções de segurança.

Além disso, há, naturalmente, relatórios detalhados sobre os eventos desportivos do fim de semana, o que faz da revista um companheiro indispensável e útil que se encaixa perfeitamente no dispositivo móvel. Por último, mas não menos importante, a aplicação para smartphone do parceiro do evento, a TW-Sportsoft, combina informações online e offline. Está disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS nas lojas de aplicações. Depois de selecionar o Rali da Europa Central, a aplicação fornece todos os mapas e esboços das zonas de adeptos, informações básicas, a revista do rali, resultados em direto e muito mais. Assim, o smartphone torna-se o seu próprio centro de comando do rali. Tanto os mapas no folheto do programa como na aplicação estão disponíveis para descarregar em casa e mais tarde no local, mesmo que a receção do telemóvel não seja perfeita.