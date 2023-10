Deux pilotes Škoda se battent pour le championnat WRC2

Gus Greensmith, coéquipier de Toksport WRT, a besoin d'un résultat de pointe au volant de la Škoda Fabia RS Rally2 pour garder la course au titre ouverte jusqu'à la fin de la saison. Plus de deux tiers des 30 équipages inscrits dans la catégorie WRC2 font confiance aux versions rallye de la Škoda Fabia.

L'avant-dernière course du championnat du monde des rallyes FIA 2023 sera peut-être la dernière à se battre pour le titre WRC2 de cette année. Lors du Rallye d'Europe centrale, inscrit pour la première fois au calendrier du championnat du monde, du 26 au 29 octobre 2023, Andreas Mikkelsen tentera de mettre la couronne de la catégorie WRC2 sous toit au volant de la Škoda Fabia RS Rally2. Seuls deux concurrents ont encore des chances mathématiques de distancer le Norvégien, leader du WRC2 : son collègue britannique de Toksport WRT Gus Greensmith et le Français Yohan Rossel.

Après sept manches consécutives sur sol meuble, le Championnat du monde des rallyes de la FIA revient sur l'asphalte. Le Rallye d'Europe centrale, organisé pour la première fois, comprend des épreuves spéciales en République tchèque, en Autriche et en Allemagne. Avec un départ à Prague, capitale de la République tchèque, et un parc d'assistance à Passau, en Bavière, l'avant-dernière course de la saison se présente comme une manifestation véritablement internationale. Škoda Motorsport est sur place avec son équipe de sport clientèle et tient à disposition des pièces de rechange dans un camion spécialement équipé. De plus, des techniciens de Škoda Motorsport se tiendront prêts à soutenir les équipes de clients avec leur vaste savoir-faire.

La scène est donc prête pour l'éventuelle épreuve de force dans la lutte pour le titre de la catégorie WRC2 de cette année. Les trois prétendants au titre restants s'affrontent directement : le Norvégien Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia RS Rally2, 108 points), leader au classement général, le Français Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2, 104 points), deuxième, et le Britannique Gus Greensmith (Škoda Fabia RS Rally2, 99 points). Seuls neuf points de championnat du monde séparent ce trio - mais ce n'est qu'une demi-vérité. Comme chaque pilote peut marquer des points dans sept rallyes WRC au maximum selon le règlement WRC2 et que seuls les six meilleurs résultats comptent, le tableau est un peu différent.

Gus Greensmith, actuellement troisième, a remporté le classement WRC2 au Portugal et au Mexique avec son copilote suédois Jonas Andersson - il disputera le week-end prochain sa septième et dernière manche de la saison donnant droit à des points. Comme il a également connu un abandon, son résultat au Rallye d'Europe centrale sera certainement pris en compte dans le classement général. Le pilote du Toksport WRT peut donc obtenir un maximum de 127 points.

Yohan Rossel, quant à lui, a marqué des points lors de ses six précédentes participations, sa plus mauvaise performance étant une quatrième place avec 12 points. Selon l'arithmétique du WRC2, il ne pourrait donc pas dépasser les 120 points WRC en cas de victoire.

Andreas Mikkelsen et son compatriote norvégien Torstein Eriksen n'ont eu besoin que de cinq rallyes pour obtenir 108 points au classement général. S'il remporte sa quatrième victoire de la saison dans la catégorie WRC2 le week-end prochain, il comptera au moins 133 points et le titre ne pourra plus lui échapper. Dans tous les autres cas de figure, Mikkelsen ne remportera le titre que s'il termine le Rallye d'Europe centrale devant Greensmith et Rossel. Quel que soit le résultat de Mikkelsen : Si nécessaire, le champion WRC2 2021 pourra se représenter à la finale de la saison au Japon (16-19 novembre 2023), alors que Greensmith et Rossel ne pourront plus intervenir.

"Oui, notre position de départ semble bonne", confirme Mikkelsen avant sa première apparition sur l'asphalte de la saison en cours. "Mais le Rallye d'Europe centrale est un terrain inconnu pour nous tous. Si la pluie s'en mêle, les routes risquent d'être imprévisibles, glissantes et sales par endroits. Dans de telles conditions, une erreur est vite arrivée et peut ruiner ton rallye". Gus Greensmith, deuxième du classement WRC2 lors du dernier Rallye du Chili, n'est pas très enthousiaste quant à ses chances de titre : "Pendant qu'Andreas faisait l'impasse, j'aurais dû gagner pour rattraper mon retard. Maintenant, mon seul objectif est de marquer le plus de points possible au Rallye d'Europe centrale", commente le Britannique.

Bien que Kajetan Kajetanowicz n'ait pas remporté de points au championnat du monde au Chili avec la Škoda Fabia RS Rally2, il a toutes les chances de remporter le titre au classement WRC2 Challenger. Le Polonais a certes 25 points de retard sur Sami Pajari, qui conduit également une Škoda Fabia RS Rally2. Mais le jeune Finlandais a déjà participé à sept rallyes du championnat du monde cette année - sa saison dans le classement Challenger est donc terminée et il ne peut plus y marquer de points. Pour Kajetanowicz, en revanche, le Zentral Europa Rallye n'est que la sixième manche de l'année. Il en va de même pour le troisième, Nikolay Gryazin, à qui il manque actuellement 32 points au classement général de la WRC2 Challenger sur Pajari au volant de la Škoda Fabia RS Rally2.

La situation est similaire dans la WRC Masters Cup pour les conducteurs de plus de 50 ans. Ici, l'un des quatre pilotes Škoda emportera le titre à la maison. L'Espagnol Alexander Villanueva est en tête devant l'Allemand Armin Kremer, l'Autrichien Johannes Keferböck et son compatriote espagnol Miguel Díaz Aboitiz. L'ancien champion d'Europe des rallyes de la FIA Kremer, dont les notes sont lues par sa fille Ella, peut encore marquer des points dans deux manches, tout comme Keferböck et Díaz Aboitiz, mais pour remporter le classement général, il faudrait que l'un des trois gagne les deux fois. Villanueva est forfait pour l'Europe centrale, mais il a la possibilité de marquer les points nécessaires au championnat du monde au Rallye du Japon.

La course au titre dans le classement par équipe WRC2 se joue entre les trois équipes légalement indépendantes de Toksport WRT, toutes engagées avec Škoda.

Le Rallye d'Europe centrale, organisé pour la première fois, comprend 18 épreuves spéciales (ES) sur une distance totale de 310,01 kilomètres. L'avant-dernière course de la saison débutera le jeudi 26 octobre à 13 heures, heure locale, à Prague. Les rues de la capitale tchèque accueilleront la première courte spéciale. Sur le chemin du parc d'assistance de Passau, une autre épreuve spectacle est prévue à Klatovy. L'étape du vendredi se compose de six spéciales en République tchèque. Samedi et dimanche, dix autres spéciales suivront en Autriche et en Allemagne. Le rallye se terminera le dimanche 29 octobre à 14h30 à Passau.

Škoda Auto sera spectaculairement sous les feux de la rampe au début de chaque spéciale de cette course internationale du championnat du monde : le constructeur met à la disposition de la direction de course une des voitures dites 0. Marijan Griebel, fraîchement sacré champion d'Allemagne de rallye, conduit une Škoda Fabia RS Rally2 comme voiture d'avance à la vitesse de la compétition, juste devant les participants inscrits. Sa mission est de vérifier la sécurité du parcours et de préparer les spectateurs au peloton suivant du championnat du monde. L'équipe d'intervention de Griebel, Pole Promotion, a doté la Škoda Fabia RS Rally2 d'un film spécial à cet effet. Des autocollants rappellent les nombreux championnats nationaux remportés par les équipes clients de Škoda dans les trois pays hôtes du Rallye d'Europe centrale : 19 en République tchèque, 10 en Allemagne et 9 en Autriche.

Saviez-vous que ...

... que le Zentral Europa Rallye comprend des épreuves spéciales dans trois pays - République tchèque, Autriche, Allemagne - ce qui est extrêmement rare dans le Championnat du monde des rallyes de la FIA ?

... que l'épreuve pour spectateurs de Klatovy ne fait pas seulement partie du programme du championnat tchèque des rallyes, mais qu'elle a également été intégrée au championnat allemand des rallyes DRM dans les années 1990 ?

... 15 Škoda Fabia RS Rally2 sont inscrites à la prochaine course de championnat du monde, ce qui constitue un record pour la première saison de championnat du monde de cette toute nouvelle version de la Fabia ?