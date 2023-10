Due piloti Škoda in lizza per il campionato WRC2

Il compagno di squadra di Toksport WRT, Gus Greensmith, ha bisogno di un risultato di rilievo con la Škoda Fabia RS Rally2 per mantenere aperta la corsa al titolo fino al finale di stagione. Più di due terzi dei 30 equipaggi iscritti alla categoria WRC2 si affidano a versioni da rally della Škoda Fabia.

Il penultimo appuntamento del Campionato del Mondo Rally FIA 2023 è forse l'ultimo in cui si lotterà per il titolo WRC2 di quest'anno. Al Rally Central Europe, inserito per la prima volta nel calendario WRC dal 26 al 29 ottobre 2023, Andreas Mikkelsen con la Škoda Fabia RS Rally2 vuole conquistare la corona nella categoria WRC2. Solo due concorrenti hanno ancora la possibilità matematica di raggiungere il leader assoluto del WRC2 norvegese: il suo compagno di squadra britannico di Toksport WRT Gus Greensmith e il francese Yohan Rossel.

Dopo sette gare consecutive del WRC su fondi sciolti, il Campionato del Mondo Rally FIA torna sui circuiti asfaltati. Il Rally Central Europe, che si svolge per la prima volta, comprende prove speciali in Repubblica Ceca, Austria e Germania. Con la partenza nella capitale ceca Praga e il parco assistenza a Passau, in Baviera, il penultimo appuntamento della stagione si presenta come un evento davvero internazionale. Škoda Motorsport sarà presente sul posto con il suo team di clienti sportivi e avrà a disposizione pezzi di ricambio in un camion appositamente attrezzato. Inoltre, i tecnici di Škoda Motorsport saranno a disposizione per supportare i team dei clienti con il loro vasto know-how.

Questo pone le basi per una possibile resa dei conti nella lotta al titolo di quest'anno nella categoria WRC2. I tre contendenti al titolo sono testa a testa: il leader della classifica generale, il norvegese Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia RS Rally2, 108 punti), il francese Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2, 104 punti) e il britannico Gus Greensmith (Škoda Fabia RS Rally2, 99 punti). Solo nove punti WRC separano questo trio, ma questa è solo una mezza verità. Poiché, secondo il regolamento WRC2, ogni pilota può ottenere punti in un massimo di sette rally WRC e contano solo i migliori sei risultati, il quadro appare un po' diverso.

L'attuale terzo classificato Gus Greensmith ha vinto la classifica del WRC2 in Portogallo e in Messico con il suo copilota svedese Jonas Andersson - il prossimo fine settimana disputerà il suo settimo e ultimo appuntamento stagionale a punti. Poiché ha anche un ritiro nel suo curriculum, il suo risultato al Central Europe Rally conterà sicuramente per la classifica generale. Di conseguenza, il pilota del Toksport WRT potrà ottenere un massimo di 127 punti.

Yohan Rossel, invece, è andato a segno in tutte le sue sei partecipazioni finora, con un quarto posto premiato con dodici punti come peggior risultato. Quindi, secondo l'aritmetica del WRC2, il massimo che può aggiungere al suo palmarès è 120 punti WRC, anche con una vittoria.

Ad Andreas Mikkelsen e al suo connazionale norvegese Torstein Eriksen al posto di copilota, invece, sono bastati cinque round del WRC per ottenere 108 punti nella classifica generale. Se il prossimo fine settimana dovesse conquistare la quarta vittoria stagionale nella categoria WRC2, avrebbe almeno 133 punti, ma il titolo non sarebbe più alla sua portata. In tutti gli altri scenari, Mikkelsen deciderà da solo la corsa al titolo solo se terminerà il Rally Central Europe davanti a Greensmith e Rossel. Comunque Mikkelsen si comporti: Se necessario, il campione WRC2 2021 potrà gareggiare di nuovo nel finale di stagione in Giappone (16-19 novembre 2023), mentre Greensmith e Rossel non potranno più intervenire.

"Sì, la nostra posizione di partenza sembra buona", afferma Mikkelsen in vista della sua prima apparizione su asfalto della stagione in corso. "Ma il Rally dell'Europa Centrale significa un territorio nuovo per tutti noi. Soprattutto in caso di pioggia, è probabile che le strade diventino imprevedibilmente scivolose e sporche in alcuni punti. In queste condizioni, è facile commettere un errore che rovina il rally". Gus Greensmith, recentemente secondo nella classifica WRC2 al Rally del Cile, non è particolarmente entusiasta delle sue possibilità di titolo: "Mentre Andreas è rimasto fuori, avrei dovuto vincere per colmare il divario. Ora per me si tratta solo di fare più punti possibili al Rally Central Europe", commenta il britannico.

Anche se Kajetan Kajetanowicz non ha ottenuto punti WRC in Cile con la Škoda Fabia RS Rally2, ha le migliori prospettive di vincere il titolo WRC2 Challenger. Il polacco è attualmente a 25 punti da Sami Pajari, anch'egli alla guida di una Škoda Fabia RS Rally2. Tuttavia, il giovane finlandese ha già completato sette rally WRC quest'anno, quindi la sua stagione nella classifica Challenger è finita e non può più ottenere punti. Per Kajetanowicz, invece, il Central Europe Rally è solo il sesto appuntamento dell'anno. Lo stesso vale per il terzo classificato Nikolay Gryazin, che attualmente si trova a 32 punti da Pajari con la Škoda Fabia RS Rally2 nella classifica generale WRC2 Challenger.

La situazione è simile nella WRC Masters Cup per i piloti dai 50 anni in su. Qui, uno dei quattro piloti Škoda si porterà a casa il titolo. Lo spagnolo Alexander Villanueva è in testa, davanti al tedesco Armin Kremer, all'austriaco Johannes Keferböck e al suo connazionale spagnolo Miguel Díaz Aboitiz. L'ex campione europeo FIA di rally Kremer, che ancora una volta avrà la figlia Ella a leggergli le note nella gara di casa, può ancora raccogliere punti in due gare, così come Keferböck e Díaz Aboitiz, ma per la vittoria assoluta uno di questi tre dovrà vincere entrambe le volte. Villanueva non parteciperà all'Europa Centrale, ma avrà l'opportunità di raccogliere i punti WRC eventualmente ancora necessari al Rally del Giappone.

La gara per il titolo nella classifica a squadre WRC2 sarà decisa tra i tre team Toksport WRT, legalmente indipendenti, che gareggiano tutti con Škoda.

Il Central Europe Rally, che si svolge per la prima volta, comprende 18 prove speciali (SS) per un totale di 310,01 chilometri. Il penultimo appuntamento della stagione inizierà a Praga giovedì 26 ottobre alle 13:00 ora locale. Le strade della capitale ceca saranno anche lo scenario della prima breve prova speciale. Sulla strada per il parco assistenza di Passau ci sarà un'altra prova spettacolo a Klatovy. La tappa di venerdì prevede sei prove speciali nella Repubblica Ceca. Sabato e domenica seguiranno altre dieci prove speciali in Austria e Germania. Il rally si conclude domenica 29 ottobre alle 14.30 a Passau.

Škoda Auto sarà spettacolarmente sotto i riflettori all'inizio di ogni prova speciale del round internazionale del WRC: il costruttore fornirà agli organizzatori della gara una delle cosiddette vetture 0. Il neo-campione tedesco di rally Marijan Griebel guiderà una Škoda Fabia RS Rally2 come auto d'avanguardia a velocità di gara direttamente davanti ai partecipanti iscritti. Il suo compito è quello di effettuare un controllo finale della sicurezza della pista e di preparare gli spettatori al successivo campo di gara WRC. Il team Pole Promotion di Griebel ha fornito alla Škoda Fabia RS Rally2 una livrea speciale per questo scopo. Gli adesivi indicano i numerosi campionati nazionali vinti dai team clienti Škoda nei tre Paesi che ospitano il Rally dell'Europa Centrale: 19 nella Repubblica Ceca, dieci in Germania e nove in Austria.

Sapevate che...

... il Rally dell'Europa Centrale comprende prove speciali in tre Paesi - Repubblica Ceca, Austria e Germania - cosa estremamente rara nel Campionato del Mondo Rally FIA?

... la tappa per spettatori di Klatovy non è solo parte integrante del programma del Campionato ceco di rally, ma faceva parte anche del Campionato tedesco di rally DRM negli anni '90?

... 15 Škoda Fabia RS Rally2 sono state iscritte al prossimo appuntamento del WRC, il che rappresenta un record per la prima stagione WRC di questa ultima Fabia di sviluppo?