Dois pilotos da Škoda lutam pelo campeonato WRC2

Na décima segunda de 13 rondas do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA, Andreas Mikkelsen, no Škoda Fabia RS Rally2, pode garantir o seu segundo título da categoria WRC2 antecipadamente.

O companheiro de equipa da Toksport WRT, Gus Greensmith, precisa de um resultado de topo no Škoda Fabia RS Rally2 para manter a corrida pelo título aberta até ao final da temporada. Mais de dois terços das 30 equipas inscritas na categoria WRC2 contam com versões de rali do Škoda Fabia.

A penúltima ronda do Campeonato do Mundo de Ralis FIA de 2023 é possivelmente a última em que o título WRC2 deste ano será disputado. No Rali da Europa Central, que faz parte do calendário do WRC pela primeira vez, de 26 a 29 de outubro de 2023, Andreas Mikkelsen no Škoda Fabia RS Rally2 quer conquistar a coroa na categoria WRC2. Apenas dois concorrentes têm ainda uma hipótese matemática de apanhar o líder da classificação geral do WRC2 da Noruega: o seu companheiro de equipa britânico na Toksport WRT Gus Greensmith e o francês Yohan Rossel.

Depois de sete etapas consecutivas do WRC em pisos de terra, o Campeonato do Mundo FIA de Ralis regressa às pistas de asfalto. O Rali da Europa Central, que se realiza pela primeira vez, inclui etapas especiais na República Checa, Áustria e Alemanha. Com a partida na capital checa, Praga, e o parque de assistência em Passau, na Baviera, a penúltima ronda da temporada apresenta-se como um evento verdadeiramente internacional. A Škoda Motorsport estará no local com a sua equipa de desporto para clientes e terá peças sobresselentes à disposição num camião especialmente equipado. Além disso, os técnicos da Škoda Motorsport estarão à disposição para apoiar as equipas dos clientes com o seu vasto know-how.

Isto prepara o terreno para um possível confronto na luta pelo título deste ano na categoria WRC2. Os três restantes candidatos ao título estão frente a frente: o líder da classificação geral Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia RS Rally2, 108 pontos) da Noruega, o segundo classificado, o francês Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2, 104 pontos) e o britânico Gus Greensmith (Škoda Fabia RS Rally2, 99 pontos). Apenas nove pontos WRC separam este trio - mas isso é apenas metade da verdade. Uma vez que, de acordo com os regulamentos do WRC2, cada piloto pode marcar pontos num máximo de sete ralis WRC e apenas os seis melhores resultados contam, o cenário parece um pouco diferente.

O atual terceiro classificado, Gus Greensmith, venceu a classificação do WRC2 em Portugal e no México com o seu copiloto sueco Jonas Andersson - vai disputar a sua sétima e última ronda pontuável da época no próximo fim de semana. Como também tem um abandono no seu registo, o seu resultado no Rali da Europa Central contará definitivamente para a classificação geral. Consequentemente, o piloto da Toksport WRT pode marcar um máximo de 127 pontos.

Yohan Rossel, por outro lado, pontuou em todas as suas seis participações até agora, com um quarto lugar recompensado com doze pontos sendo o seu pior resultado. Assim, de acordo com a aritmética do WRC2, o máximo que ele pode somar é 120 pontos WRC, mesmo com uma vitória.

Andreas Mikkelsen e o seu compatriota norueguês Torstein Eriksen no lugar do copiloto, por outro lado, só precisaram de cinco rondas do WRC para somar 108 pontos na classificação geral. Se conseguir a sua quarta vitória da época na categoria WRC2 no próximo fim de semana, terá pelo menos 133 pontos - o título já não estará ao seu alcance. Em todos os outros cenários, Mikkelsen só decidirá a corrida pelo título se terminar o Rally da Europa Central à frente de Greensmith e Rossel. Seja qual for o desempenho de Mikkelsen: Se necessário, o campeão do WRC2 de 2021 pode voltar a competir no final da época no Japão (16-19 de novembro de 2023), enquanto Greensmith e Rossel já não podem intervir.

"Sim, a nossa posição de partida parece boa", afirma Mikkelsen antes da sua primeira aparição no asfalto da atual temporada. "Mas o Rali da Europa Central significa um novo território para todos nós. Especialmente se também chover, é provável que as estradas se tornem imprevisivelmente escorregadias e sujas em alguns sítios. Nestas condições, é fácil cometer um erro que estrague o rali." Gus Greensmith, recentemente segundo na classificação do WRC2 no Rali do Chile, não está particularmente entusiasmado com as suas hipóteses de título: "Enquanto o Andreas ficou de fora, eu teria de ganhar para reduzir a diferença. Agora, para mim, trata-se de marcar o máximo de pontos possível no Rali da Europa Central", comenta o britânico.

Apesar de Kajetan Kajetanowicz não ter marcado qualquer ponto no WRC no Chile com o Škoda Fabia RS Rally2, ele tem as melhores perspectivas de ganhar o título WRC2 Challenger. O polaco está atualmente a 25 pontos de Sami Pajari, que também conduz um Škoda Fabia RS Rally2. No entanto, o jovem finlandês já completou sete ralis do WRC este ano, pelo que a sua época na classificação Challenger terminou e já não pode marcar pontos. Para Kajetanowicz, por outro lado, o Rali da Europa Central é apenas a sexta ronda do ano. O mesmo se aplica ao terceiro classificado, Nikolay Gryazin, que está atualmente a 32 pontos de Pajari no Škoda Fabia RS Rally2 na classificação geral do WRC2 Challenger.

A situação é semelhante na WRC Masters Cup para pilotos com 50 anos ou mais. Aqui, um dos quatro pilotos da Škoda vai levar para casa o título. O espanhol Alexander Villanueva está a liderar, à frente do alemão Armin Kremer, do austríaco Johannes Keferböck e do seu compatriota espanhol Miguel Díaz Aboitiz. O antigo Campeão da Europa de Ralis da FIA, Kremer, que mais uma vez terá a sua filha Ella a ler as suas notas na sua corrida em casa, ainda pode somar pontos em duas rondas, tal como Keferböck e Díaz Aboitiz - mas para a vitória geral, um destes três teria de ganhar ambas as vezes. Villanueva vai ficar de fora da Europa Central, mas tem a oportunidade de acumular os pontos WRC necessários no Rali do Japão.

A corrida pelo título na classificação por equipas do WRC2 será decidida entre as três equipas legalmente independentes da Toksport WRT, todas elas a competir com a Škoda.

O Rali da Europa Central, que se realiza pela primeira vez, é composto por 18 provas especiais (SS) num total de 310,01 quilómetros. A penúltima ronda da temporada terá início em Praga na quinta-feira, 26 de outubro, às 13:00 horas locais. As ruas da capital checa serão também o cenário da primeira curta etapa especial. No caminho para o parque de assistência em Passau, haverá outra etapa de espetáculo em Klatovy. A etapa de sexta-feira consiste em seis etapas especiais na República Checa. No sábado e no domingo, seguem-se mais dez etapas especiais na Áustria e na Alemanha. O rali termina no domingo, 29 de outubro, às 14h30, em Passau.

A Škoda Auto estará espetacularmente no centro das atenções no início de cada etapa especial da ronda internacional do WRC: o fabricante fornecerá aos organizadores da prova um dos chamados carros 0. O recém-coroado Campeão Alemão de Ralis, Marijan Griebel, conduzirá um Škoda Fabia RS Rally2 como carro avançado em velocidade de competição diretamente à frente dos participantes inscritos. A sua tarefa é fazer uma verificação final da segurança da pista e preparar os espectadores para o terreno do WRC que se segue. A equipa de Griebel, Pole Promotion, forneceu ao Škoda Fabia RS Rally2 uma pintura especial para este fim. Os autocolantes indicam os muitos campeonatos nacionais ganhos pelas equipas clientes da Škoda nos três países anfitriões do Rali da Europa Central: 19 na República Checa, dez na Alemanha e nove na Áustria.

Sabia que ...

... o Rali da Europa Central inclui etapas especiais em três países - República Checa, Áustria e Alemanha - o que é extremamente raro no Campeonato do Mundo de Ralis da FIA?

... a etapa para espectadores em Klatovy não só é parte integrante do programa do Campeonato Checo de Ralis, como também fez parte do DRM do Campeonato Alemão de Ralis nos anos 90?

... 15 carros Škoda Fabia RS Rally2 foram inscritos para a próxima ronda do WRC, o que é um recorde para a primeira temporada do WRC desta última etapa de desenvolvimento do Fabia?