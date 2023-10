Europe centrale : le shakedown comme dernière préparation

Le shakedown de mercredi après-midi a donné le coup d'envoi officiel du plus jeune rallye du calendrier du championnat du monde : Sur un circuit de 3,4 km près de Tittling, en Basse-Bavière, les équipes et les pilotes ont pu tester leurs voitures une dernière fois avant le début de la compétition. Après que les pilotes et leurs co-pilotes ont eu l'occasion de découvrir toutes les épreuves lors des reconnaissances et que l'équipe d'organisation internationale a mis en place le parcours, tout est désormais prêt.

Jeudi, devant le palais présidentiel de Prague, le président de la République tchèque, Petr Pavel, lancera les 68 équipes sur le parcours de 1.650 km, dont 312,8 km au meilleur temps sur quatre jours. Lors de la cérémonie de remise des prix le dimanche midi à Passau, les fans pourraient alors éventuellement acclamer le nouveau champion du monde. En effet, le titre pourrait se jouer entre les pilotes Toyota Kalle Rovanperä (FIN) et Elfyn Evans (GB) sur la route qui traverse l'Allemagne, l'Autriche et la République tchèque. Thierry Neuville (B, Hyundai) et Ott Tänak (EE, Ford) sont les deux candidats restants à la lutte pour la troisième place. Après la clôture de la prévente, les billets pour les différentes épreuves seront encore disponibles directement sur place. Pour se tenir au courant de l'actualité, des nouvelles et des voix, des résultats et des informations de fond, rendez-vous sur le site officiel à l'adresse centraleuropeanrally.eu[H1] .



"Nous sommes heureux que les choses commencent enfin", déclare le directeur du rallye Andreas Dinzinger peu avant le départ du spectacle du rallye. "Avec le Zentral Europa Rallye, nous entrons un peu plus dans l'histoire du sport automobile, car il n'y a jamais eu de course de la catégorie reine des rallyes, le WRC, qui ait traversé trois pays différents et qui ait été organisée par une équipe internationale. Nous en sommes fiers, mais à partir d'aujourd'hui, nous voulons aussi offrir aux équipes et aux fans une fête du rallye transfrontalière et nous espérons que cette première sera formidable et intéressante sur le plan sportif".



Les équipes attendent avec impatience le débutant en WRC



A la veille de l'avant-dernière manche du WRC, une tension positive règne également chez les équipes. "Ce sera certainement un rallye passionnant", assure Elvyn Evans (Toyota), deuxième du championnat du monde. La course-poursuite avec le leader du championnat du monde et son coéquipier Kalle Rovanperä risque de ressembler à une danse sur le fil du rasoir, malgré les routes asphaltées : "Le rallye lui-même est complètement nouveau pour nous et cela implique beaucoup de travail de préparation. Les reconnaissances ont montré que ce sera probablement une affaire glissante. L'adhérence ne semble pas très élevée. De plus, la météo devrait changer". Il est donc d'autant plus important pour lui et toutes les équipes de se préparer de manière optimale, ce qui a culminé avec le shakedown d'aujourd'hui. "Le premier run du shakedown était plutôt bon", explique Evans. "Nous avons encore commis quelques petites erreurs qui nous ont coûté quelques dixièmes. Sinon, la voiture a super bien fonctionné".



Après le départ jeudi, les concurrents partiront de Prague pour deux Super Special Stages ultra-compacts et retourneront d'abord au parc d'assistance de Passau, d'où ils attaqueront les prochaines étapes de la journée. Le vendredi, des parcours en République tchèque sont au programme, le samedi et le dimanche, les épreuves allemandes et autrichiennes se succèdent. Pour ceux qui souhaitent assister à ces épreuves en tant que spectateurs, des panneaux d'information situés aux alentours des parcours les guideront vers les zones de stationnement, chaque épreuve spéciale étant reconnaissable à sa propre couleur. Pour s'orienter dans la région, les organisateurs mettent à disposition toute une série d'aides que l'on peut trouver sur le site http://www.centraleuropeanrally.eu. Le programme gratuit, publié exclusivement sous forme numérique, propose des cartes générales et des croquis détaillés, tout comme le site Internet lui-même. L'application mobile "TW Sportsoft", qui permet d'accéder aux informations les plus importantes même hors ligne, est une aide polyvalente toujours à portée de main.



Le développement durable en point de mire, le covoiturage récompensé



L'abandon des cartes ou du programme imprimés fait partie des efforts de développement durable qui sont au cœur des préoccupations des organisateurs. Les participants du Rallye1, avec leurs moteurs hybrides ultramodernes, s'inscrivent dans cette démarche, tout comme les véhicules de l'ADAC Opel Electric Rally Cup, que l'on pourra également découvrir sur certaines épreuves. Un autre élément important est l'appel lancé à tous les visiteurs pour qu'ils fassent du covoiturage afin de réduire l'empreinte carbone du Zentral Europa Rallye (des informations sont également disponibles sur centraleuropeanrally.eu/ride-sharing). Une incitation à cet effet : Les personnes qui se présentent sur les parkings réservés aux spectateurs dans un véhicule occupé par au moins quatre personnes reçoivent des lots en fonction du nombre de passagers. Chaque jour, à 18 heures, des gagnants seront tirés au sort et recevront des prix allant de précieux bons de voyage à des lots de merchandising.