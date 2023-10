Europa centrale: Shakedown come preparazione finale

Lo shakedown di mercoledì pomeriggio ha segnato l'inizio ufficiale dell'ultimo rally del calendario del Campionato del Mondo: Su un percorso di 3,4 km nei pressi della cittadina della Bassa Baviera di Tittling, gli equipaggi e i piloti hanno potuto mettere alla prova le loro auto per l'ultima volta prima dell'inizio della gara vera e propria. Dopo che i piloti e i loro copiloti hanno avuto la possibilità di controllare tutte le prove nella cosiddetta recce nei giorni precedenti e il team organizzativo internazionale ha allestito il percorso, ora tutto è pronto.

Giovedì, il presidente ceco Petr Pavel invierà i 68 team sul percorso di 1.650 km davanti al Palazzo presidenziale di Praga, dove un totale di 312,8 km sarà completato in quattro giorni nel miglior tempo. Alla cerimonia di premiazione di domenica pomeriggio a Passau, i tifosi potranno forse fare il tifo per il nuovo campione del mondo. Perché la battaglia per il titolo potrebbe essere decisa tra i piloti Toyota Kalle Rovanperä (FIN) ed Elfyn Evans (GB) sul percorso che attraversa Germania, Austria e Repubblica Ceca. Thierry Neuville (B, Hyundai) e Ott Tänak (EE, Ford) sono i due candidati rimasti in lizza per il terzo posto. I biglietti per le singole tappe sono ancora disponibili direttamente sul posto dopo la chiusura della prevendita. Chi vuole seguire l'azione troverà le ultime notizie e voci, i risultati e le informazioni di base sulla homepage ufficiale all'indirizzo centraleuropeanrally.eu[H1] .



"Siamo felici che finalmente si inizi", afferma il direttore del rally Andreas Dinzinger poco prima dell'inizio dello spettacolo rallystico. "Con il Central Europe Rally lasciamo anche un segno nella storia dell'automobilismo, perché mai prima d'ora c'è stata una gara del rally king class WRC che ha attraversato tre Paesi diversi ed è stata supportata da un team organizzativo altrettanto internazionale. Ne siamo orgogliosi, ma da oggi in poi è anche vero: vogliamo offrire ai team e ai fan un festival del rally transfrontaliero e speriamo in una grande anteprima sportiva e interessante."



Le squadre attendono con ansia il debuttante del WRC



C'è tensione positiva anche tra le squadre poco prima del penultimo appuntamento del WRC. "Sarà sicuramente un rally emozionante", è sicuro il secondo classificato del WRC Elvyn Evans (Toyota). L'inseguimento del leader del WRC e compagno di squadra Kalle Rovanperä sarà probabilmente una danza sul filo del rasoio, nonostante le piste asfaltate: "Il rally è completamente nuovo per noi e questo significa un grande lavoro di preparazione. La ricognizione ha mostrato che probabilmente sarà un evento scivoloso. L'aderenza non sembra essere molto elevata. Inoltre, il tempo dovrebbe cambiare". Questo rende ancora più importante per lui e per tutti i team la migliore preparazione possibile, che è culminata nello shakedown di oggi. "Il primo shakedown è stato abbastanza buono", dice Evans. "Abbiamo comunque commesso alcuni piccoli errori che ci sono costati qualche decimo. A parte questo, la macchina ha funzionato alla grande".



Dopo la partenza di giovedì, la gara si dirige da Praga attraverso due prove speciali ultra-compatte, per poi tornare al parco assistenza di Passau, da dove si affronteranno le successive tappe giornaliere. Venerdì sono in programma tappe nella Repubblica Ceca, mentre sabato e domenica si alternano tappe tedesche e austriache. Se volete essere presenti come spettatori, in prossimità delle tappe ci saranno dei cartelli che vi guideranno verso le zone di parcheggio, dove ogni prova speciale potrà essere riconosciuta grazie alla sua colorazione. Per orientarsi nella regione, gli organizzatori mettono a disposizione una serie di aiuti che si possono trovare sulla homepage http://www.centraleuropeanrally.eu. L'opuscolo gratuito del programma, pubblicato esclusivamente in formato digitale, fornisce mappe panoramiche e schizzi dettagliati, oltre alla stessa homepage. Anche l'applicazione mobile "TW Sportsoft" è sempre a portata di mano come aiuto versatile, con cui le informazioni più importanti sono disponibili anche offline.



La sostenibilità è al centro dell'attenzione, il car pooling viene premiato



La rinuncia a materiale cartografico stampato o a un libretto di programma stampato fa parte degli sforzi di sostenibilità, che sono una preoccupazione centrale per gli organizzatori. I veicoli del Rallye1 con le loro modernissime motorizzazioni ibride si inseriscono in questo contesto, così come i veicoli dell'ADAC Opel Electric Rally Cup, che possono essere provati in alcune tappe. Un'altra componente importante è l'appello a tutti i visitatori a formare dei car pooling per ridurre l'impronta di C02 del Central European Rally (le informazioni sono disponibili anche su centraleuropeanrally.eu/ride-sharing). Un incentivo a farlo: Chi arriva ai parcheggi per gli spettatori con un veicolo occupato da almeno quattro persone riceverà dei biglietti della lotteria in base al numero di passeggeri. Ogni giorno alle 18.00 verranno estratti i vincitori, che potranno aggiudicarsi premi che vanno da preziosi voucher di viaggio a pacchetti di merchandising.