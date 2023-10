Europa Central: Shakedown como preparação final

O shakedown de quarta-feira à tarde marcou o início oficial do último rali do calendário do Campeonato do Mundo: Num percurso de 3,4 km perto da cidade de Tittling, na Baixa Baviera, as equipas e as tripulações puderam testar os seus carros pela última vez antes do início da competição propriamente dita. Depois de os pilotos e os seus co-pilotos terem tido a oportunidade de verificar todos os testes no chamado recce nos dias anteriores e de a equipa de organização internacional ter definido o percurso, está agora tudo pronto.

Na quinta-feira, o Presidente checo Petr Pavel enviará as 68 equipas para o percurso de 1650 km em frente ao Palácio Presidencial em Praga, onde um total de 312,8 km será completado em quatro dias com o melhor tempo. Na cerimónia de entrega de prémios, no domingo à tarde, em Passau, os adeptos poderão aplaudir o novo campeão do mundo. Porque a luta pelo título poderá ser decidida entre os pilotos da Toyota, Kalle Rovanperä (FIN) e Elfyn Evans (GB), no percurso que atravessa a Alemanha, a Áustria e a República Checa. Thierry Neuville (B, Hyundai) e Ott Tänak (EE, Ford) são os dois restantes candidatos na luta pelo terceiro lugar. Os bilhetes para as etapas individuais ainda estão disponíveis diretamente no local após o encerramento da pré-venda. Os que quiserem acompanhar a ação encontrarão as últimas notícias e vozes, resultados e informações de base na página oficial em centraleuropeanrally.eu[H1] .



"Estamos felizes por finalmente começar", diz o diretor do rali, Andreas Dinzinger, pouco antes do início do espetáculo do rali. "Com o Rali da Europa Central, estamos também a deixar a nossa marca na história do desporto automóvel, porque nunca antes tinha havido uma ronda da classe WRC que passasse por três países diferentes e fosse apoiada por uma equipa de organização internacional. Estamos orgulhosos disso, mas a partir de hoje também é verdade: queremos dar às equipas e aos adeptos um festival de ralis transfronteiriço e esperamos uma estreia fantástica, desportiva e interessante."



As equipas esperam ansiosamente pelo estreante no WRC



Há também uma tensão positiva entre as equipas pouco antes da penúltima ronda do WRC. "Vai ser certamente um rali emocionante", garante o segundo classificado do WRC, Elvyn Evans (Toyota). A perseguição ao líder do WRC e colega de equipa Kalle Rovanperä será provavelmente uma dança no fio da navalha, apesar das pistas de asfalto: "O rali em si é completamente novo para nós e isso significa muito trabalho de preparação. O reconhecimento mostrou que será provavelmente uma prova escorregadia. A aderência não parece ser muito elevada. Para além disso, é suposto o tempo mudar". Isto faz com que seja ainda mais importante para ele e para todas as equipas terem a melhor preparação possível, o que culminou no shakedown de hoje. "A primeira corrida do shakedown foi bastante boa", diz Evans. "Ainda cometemos alguns pequenos erros que nos custaram alguns décimos. Fora isso, o carro estava a funcionar muito bem."



Após o início na quinta-feira, a corrida parte de Praga através de duas Super Especiais ultra-compactas, primeiro de volta ao parque de assistência em Passau, de onde serão disputadas as próximas etapas diárias. Na sexta-feira, estão previstas etapas na República Checa, no sábado e no domingo alternam-se etapas alemãs e austríacas. Se quiser estar presente como espetador, haverá sinais nas imediações das etapas que o orientarão para as zonas de estacionamento, onde cada etapa especial pode ser reconhecida pela sua própria cor. Para se orientar na região, os organizadores disponibilizam uma série de ajudas que podem ser consultadas na página de acolhimento http://www.centraleuropeanrally.eu. O folheto gratuito do programa, publicado exclusivamente em formato digital, fornece mapas gerais e esboços pormenorizados, bem como a própria página inicial. A aplicação móvel "TW Sportsoft" também está sempre à mão como um ajudante versátil, com o qual as informações mais importantes também estão disponíveis offline.



Sustentabilidade em foco, os carpools são recompensados



A renúncia a material impresso de mapas ou a um folheto de programa impresso faz parte dos esforços de sustentabilidade, que são uma preocupação central para os organizadores. Os participantes dos veículos Rallye1, com as suas unidades híbridas ultramodernas, enquadram-se neste contexto, tal como os veículos da ADAC Opel Electric Rally Cup, que também podem ser experimentados em etapas seleccionadas. Outro componente importante é o apelo a todos os visitantes para que formem grupos de carros, a fim de reduzir a pegada de C02 do Rali da Europa Central (a informação também está disponível em centraleuropeanrally.eu/ride-sharing). Um incentivo para o fazer: Quem chegar aos parques de estacionamento dos espectadores num veículo ocupado por, pelo menos, quatro pessoas, receberá um sorteio de acordo com o número de passageiros. Todos os dias, às 18h00, serão sorteados os vencedores dos dias do rali, que poderão esperar prémios que vão desde valiosos vales de viagem a pacotes de merchandising.