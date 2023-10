Europe centrale : Neuville remporte l'avant-dernier shakedown

Le premier record du tout nouveau Zentral Europa Rallye revient, bien qu'officieusement, à Thierry Neuville, troisième au classement. Sur la piste d'essai de 3,38 km à Tittling, en Basse-Bavière, il a signé le meilleur temps au volant de sa Hyundai i20 Rally1 en 1'57,5 minutes. Il a ainsi été 1,4 seconde plus rapide que le champion en titre et leader du championnat Kalle Rovanperä, qui peut défendre son titre de plus jeune champion du monde de tous les temps en Europe centrale au volant de la Toyota GR Yaris Rally1, à condition d'avoir 30 points de plus que son coéquipier Elfyn Evans dimanche midi, quatrième au shakedown avec 1:59,7 minutes. Pour son avant-dernière course pour M-Sport au volant de la Ford Puma Rally1, Ott Tänak, de retour chez Hyundai, a signé le troisième meilleur temps en 1'59''2. Pour son sixième et dernier départ de la saison, l'octuple champion et collaborateur à temps partiel de Toyota, Sébastien Ogier, s'est classé sixième avec un temps de 2:00,6 sur la GR Yaris Rally1.

Le shakedown a été interrompu pendant 40 minutes après le passage de quatre voitures participantes, car quelques véhicules de secours ont été retirés au dernier moment pour un accident sans rapport avec le rallye.

Le tout nouveau Rallye d'Europe centrale s'élancera de Prague le jeudi 26 octobre 2023 à 13h00 CEST et se poursuivra jusqu'à l'arrivée le dimanche 29 octobre 2023 à partir de 14h30 CEST à Passau, sur un total de 1.650 kilomètres au total et 18 épreuves asphaltées (= 312 km) à travers la République tchèque, l'Autriche et l'Allemagne. Après le départ jeudi, les deux premières décisions sont prévues en République tchèque à 14h05 CEST et à 18h05 CEST.

Temps non officiels du shakedown (3,38 m) Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 1:57,5 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 1:58,9 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford 1:59,2 4 Evans/Martin (GB), Toyota 1:59,7 5 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai 2:00,3 6 Ogier/Landais (F), Toyota 2:00,6 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota 2:00,9 8 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai 2:01,6 9 Loubet/Veillas (F/), Ford 2:02,2 10 Munster/Louka (L/B), Ford 2:03,3

Le Rallye d'Europe centrale sur ServusTV :

Jeudi 26.10.2023 :

14h00 CEST : WP 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*.

18h00 CEST : ES2 = Circuit de Klatovy (8,92 km)*.

Samedi 28.10.2023 :

11:00 CEST : WP 11 = Knaus Tabbert Bayerischer Wald 1 (= 11,88 km)*.

18h00 CEST : ES 14 = Knaus Tabbert Bayerischer Wald 2 (= 11,88 km)*.

Dimanche 29.10.2023 (passage à l'heure normale) :

09:30 CET : WP 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*.

12:00 heures CET : WP 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

Rallye d'Europe centrale sur Red Bull TV

Red Bull TV suivra également le Zentral Europa Rallye, la douzième manche du Championnat du monde des rallyes en République tchèque, en Autriche et en Allemagne (du 26 au 29 octobre 2023), avec des flux en direct. Vendredi (27 octobre), samedi (28 octobre) et dimanche (29 octobre), Red Bull TV diffusera les moments forts de la journée dès 21h00 CET, à 22h00 CEST.